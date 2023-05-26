Трудовые отношения

Власти предложили закрепить в ТК понятие «практика» и «стажировка»

Госдума рассматривает предложение правительства об унификации понятия «практика» и «стажировка», в связи с которой придется подкорректировать положения о заключении срочного трудового договора с практикантами и стажерами.

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Власти предложили закрепить в ТК понятие «практика» и «стажировка»
Иллюстрация: freepik/freepik

11 апреля 2023 года Госдума приступила к рассмотрению поправок в отношении особенностей стажировки и практики. Так, власти предложили дополнить ТК понятием практической подготовки и стажировки.

Определение практики и стажировки

В первой статье законопроекта № 333871-8 власти предлагают изменить главу 55 ТК, дополнив статьей 351.8.

Положения части предусматривают регулирование рабочих отношений между работодателем и практикантами или стажерами. Так, в начале статьи Минтруда дал определение этим понятиям.

Теперь практика, или практическая подготовка, это выполнение определенных работ, связанных с будущей профессией, обучающимся сотрудником (студентом).

Кроме того, деятельность должна быть направлена на формирование, закрепление и развитие практических умений, включая повышение компетенции по образовательному профилю.

Стажировка, в свою очередь, является деятельностью, направленной на изучение сотрудником внутренней политики компании, получение дополнительного профильного образования либо переподготовка. Сюда же можно отнести повышение квалификации и закрепление теории на практике.

Помимо прочего, правительство порекомендовало отдельно отметить обязательную стажировку. Обычно это процедура, предусмотренная законодательством, для граждан, которые претендуют на занятие специфической деятельностью. Цель обязательной стажировки аналогична целям стандартной стажировки.

Принятие законопроекта № 333871-8 не отменит действия текущего законодательства и не исключит каких-либо положений.

Порядок заключения срочного договора

Что касается временного трудоустройства практикантов и стажеров, то в договорах с ними обязательно надо указывать цель сотрудничества. Таким образом, работодатель должен уточнить в контракте:

  • работы, которые будет выполнять будущий сотрудник, связаны непосредственно с практикой, профобучением или с дополнительным образованием в виде стажировки;

  • саму цель сотрудничества, например, закрепление имеющихся знаний или получение практических умений;

  • основание для заключения договора на определенный срок.

При этом период, на который работодатель заключает рабочую сделку с адвокатом или нотариусом, должен быть от 1 до 2 лет. После чего на основании п. 1 ст. 9 закона № 63-ФЗ гражданин получит статус адвоката.

Остальные положения ТК остались прежними.

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