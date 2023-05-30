Трудовые отношения

Можно ли установить трудовым договором индивидуальный режим рабочего времени

Минтруд разъяснил, можно ли в трудовой договор условия об индивидуальном режиме рабочего времени и времени отдыха работника.

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Можно ли установить трудовым договором индивидуальный режим рабочего времени
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Трудового договор – это соглашение между работников и работодателем. В нем обязательно должны следующие сведения (ст. 57 ТК):

  • фамилия, имя, отчество, ИНН работника;

  • сведения о работодателе — название фирмы или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя;

  • сведения о документах, удостоверяющих личность;

  • сведения о представителе работодателя, который подписал трудовой договор;

  • место и дату заключения трудового договора;

  • место работы;

  • трудовую функцию, а именно: работу по должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием квалификации;

  • конкретный вид поручаемой работнику работы;

  • дату начала работы и срок действия договора;

  • условия оплаты труда;

  • режим труда и отдыха;

  • компенсации за вредную работу;

  • условия, определяющие характер работы — подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы;

  • условия труда на рабочем месте; условие об обязательном социальном страховании.

Минтруд в письме от 25 апреля 2023 г. № 14-6/ООГ-3016 отметил, что трудовым законодательством предусмотрена возможность договорного урегулирования вопроса о режиме труда и отдыха работника. Поэтому в трудовой договор можно включить условия об индивидуальном режиме рабочего времени конкретного работника.

Главное — взаимное согласие сторон трудового договора (работника и работодателя).

Если для конкретного работника по соглашению сторон устанавливается иной режим работы, то вносить изменения в Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) не нужно. Именно в ПВТР организация устанавливает свой режим работы. 

Если на индивидуальный график работы вы переводите уже работающего сотрудника, то нужно составить дополнительное соглашение к трудовому договору.

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