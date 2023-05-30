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Как найти лучшего бухгалтера, аудитора, кадровика или финансиста

Придумать привлекательный текст вакансии — задача важная. Но еще важнее правильно выбрать место, где эту вакансию разместить. От выбора места размещения будет зависеть многое: релевантность откликов, их количество, скорость, с которой кандидаты отреагируют на предложение.

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Как найти лучшего бухгалтера, аудитора, кадровика или финансиста
Иллюстрации: Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

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Поиск работы бухгалтеров

Как найти лучшего бухгалтера, аудитора, кадровика или финансиста

Придумать привлекательный текст вакансии — задача важная. Но еще важнее правильно выбрать место, где эту вакансию разместить. От выбора места размещения будет зависеть многое: релевантность откликов, их количество, скорость, с которой кандидаты отреагируют на предложение.

Как найти лучшего бухгалтера, аудитора, кадровика или финансиста
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