Увольнение директора по правилам и без проблем

Какие есть основания для досрочного расторжения трудового договора с директором
Собственники хозяйственного общества могут по своей инициативе уволить руководителя фирмы на основании:
Положений ст. 81 ТК.
А именно — вследствие принятия директором решений, из-за которых был причинен вред здоровью сотрудников организации или нанесен ущерб имуществу фирмы. Кроме того, увольнение по ст. 81 возможно при неисполнении директором своих обязанностей должным образом.
Положений ст. 278 ТК (с учетом позиции ВС ).
А именно — по факту решения собственников вне зависимости от причин, повлиявших на его принятие (п. 9 постановления Пленума ВС от 02.06.2015 № 21).
При увольнении директора по основанию, приведенному в п. 1, не предполагается выплата в его пользу каких-либо компенсаций.
Если директор увольняется по п. 2 — компенсация полагается, и ее размер не должен быть меньше 3 месячных окладов (если более крупная выплата не предусмотрена трудовым договором).
Еще один возможный механизм увольнения директора — ликвидация фирмы.
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Как уволить директора при ликвидации фирмы
Процедура увольнения генерального директора по решению учредителя при ликвидации организации (то есть в контексте добровольной ликвидации фирмы) принципиально не отличается от процедуры увольнения любого другого наемного сотрудника в данной ситуации.
О том, что такое увольнение предстоит, директор должен быть уведомлен за 2 месяца до прекращения трудовых отношений.
Но работодатель может предложить ему расторгнуть трудовой договор и до истечения данного срока.
При увольнении по причине ликвидации фирмы директор получает все виды выходных пособий и компенсаций, которые предусмотрены ТК для увольняемых при ликвидации сотрудников: выходное пособие, компенсацию за неиспользованный отпуск и т. п.
Кроме того, договором с директором могут быть предусмотрены и дополнительные выплаты при различных типах увольнений.
При ликвидации фирмы возможно прекращение трудовых отношений с директором, даже если он находится в отпуске, на больничном или в декрете.
Увольнение директора — процедура, которая реализуется в юрисдикции не только трудового законодательства, но и гражданского — в части, регулирующей корпоративные правоотношения.
Вне зависимости от основания для увольнения директора существуют регламентированные трудовым и гражданским правом процедуры, которые должны быть осуществлены. Рассмотрим их.
Порядок прекращения полномочий директора ООО или АО
Увольнение директора по инициативе собственников фирмы (если речь не идет о ликвидации, которая характеризуется сложными процедурами, во многих случаях — с участием суда) предполагает осуществление ими следующих действий:
Издание протокола собрания учредителей о прекращении полномочий руководителя фирмы. Данный документ при этом должен содержать ссылки на положения ТК, на основании которых учредители увольняют директора.
В случае если собственник у фирмы 1, то подготавливается решение единственного учредителя.
Часто наряду с протоколом об увольнении директора оформляется документ о назначении нового лица — с указанием его Ф. И. О. и даты вступления в должность руководителя (или же пункт о назначении нового директора включается в протокол).
Инициирование издания приказа об увольнении (можно по унифицированной форме № Т-8).
Внесение сведений об увольнении в личную карточку руководителя, ознакомление с данной записью директора под роспись.
Внесение сведений об увольнении в трудовую книжку директора.
Принятие решения о назначении нового руководителя организации (если данное решение не принято одновременно с составлением протокола об увольнении).
В течение 3 дней после назначения нового директора информирование об этом ФНС по форме Р13014.
Одновременно необходимо проинформировать обслуживающий расчетный счет банк о смене лица, имеющего право использовать ЭЦП, а также попросить банк заблокировать ЭЦП увольняемого директора.
Прием от директора используемых им документов и имущества организации (например, ключей, банковских карт, носителей ЭЦП).
Проведение расчетов с директором, выдача ему документов.
Каждая из указанных процедур характеризуется рядом нюансов. Изучим их.
Как составить протокол об увольнении (скачать образец)
В протоколе об увольнении (или решении единственного учредителя) могут присутствовать следующие информационные блоки:
Блок, в котором указывается наименование документа, хозяйствующего субъекта, дата и место составления.
С указанием присутствовавших учредителей и приглашенных (среди которых может быть, к примеру, увольняемый генеральный директор).
С указанием вопроса, который поставлен на повестку дня, — об освобождении генерального директора фирмы от занимаемой должности.
Как мы отметили выше, одновременно на повестке дня может стоять и вопрос о назначении нового руководителя организации.
С указанием выступавших на собрании лиц. Например, собственника, инициировавшего увольнение директора, и его партнера, предлагающего кандидата на замену увольняемому директору.
Блок, в котором отражается решение собрания учредителей. В данном случае оно будет заключаться в освобождении директора от занимаемой должности — на основании такой-то статьи ТК, а также в назначении новым директором предложенного кандидата.
С указанием сведений о голосовавших. Если решение принято — здесь должно отражаться большинство голосов или же тот факт, что решение принято единогласно.
Блок с подписью председателя собрания учредителей.
Также он может быть дополнен подписью секретаря.
Образец решения собственников об увольнении директора.
Как уволить генерального директора: приказ об освобождении от должности
Выше, рассматривая порядок освобождения директора фирмы о должности, мы отразили необходимость инициирования издания увольняемым директором приказа об освобождении фактически себя самого от должности. Это обусловлено требованиями ст. 84.1 ТК.
Вместе с тем допустима расширенная трактовка данных требований: в указанной статье ТК говорится, что приказ (или распоряжение) должен составлять работодатель, и это необязательно руководитель фирмы.
При этом функционально данному приказу или распоряжению (а при расширенном толковании термина «распоряжение» — и юридически) может соответствовать решение или протокол учредителей об освобождении директора.
Таким образом, допустим отказ от составления рассматриваемого приказа, особенно если сам директор вдруг откажется его подписывать.
То, применен ли рассматриваемый приказ или нет, определяет особенности заполнения трудовой книжки увольняемого директора.
Увольнение директора: запись в трудовой книжке и личной карточке
Если приказ директора на увольнение себя не издан, то в его трудовой книжке в графе «Наименование документа, на основании которого вносится запись» нужно дать ссылку на протокол, принятый на собрании учредителей.
В графе «Сведения о приеме на работу» нужно привести формулировку, которая соответствует причине увольнения, что отражена в протоколе (то есть здесь должна присутствовать ссылка на применяемую статью ТК).
Запись в трудовую книжку увольняемого директора может внести и удостоверить ее специалист кадровой службы или иное компетентное лицо компании (оно может быть определено тем же протоколом собрания учредителей).
В остальном трудкнижка заполняется и заверяется так же, как и при увольнении рядового сотрудника.
Опять же на основании протокола или приказа (если он имеется) вносится запись в личную карточку (которая может составляться по унифицированной форме № Т-2). В ней увольняемый директор также должен поставить подпись.
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Информирование ФНС и банков
Как только внутрикорпоративные документы оформлены, очередь за информированием сторонних субъектов правоотношений с организацией, из которой увольняется директор. А именно:
ФНС.
Налоговики в течение 3 дней с момента вступления нового директора в занимаемую должность должны быть проинформированы об этом посредством формы Р13014.
На основании данного документа ФНС внесет изменения в ЕГРЮЛ — о новом руководителе организации.
Форму Р13014 в общем случае подают в налоговую службу сами учредители (поскольку у нового директора на тот момент — до изменений в ЕГРЮЛ — с точки зрения административного законодательства нет полномочий подавать какие-либо документы в ФНС).
Но в некоторых случаях ФНС согласна принять данный документ и от прежнего директора (поскольку он, несмотря на прекращение работы в фирме по ТК, с точки зрения ФНС все же остается руководителем организации).
Если налоговиков своевременно не уведомить о смене директора, фирма может быть оштрафована на 5000 рублей (п. 3 ст. 14.25 КоАП).
Обслуживающую кредитно-финансовую организацию.
Банк, в котором открыт расчетный счет фирмы, также должен знать, что в ней сменился директор и, следовательно, лицо, которое, вероятно, имеет полномочия по совершению платежных операций в данном банке (в частности, с использованием ЭЦП).
Кроме того, на момент выхода на работу нового директора для него нужно будет оформить необходимые для получения доступа в банк документы, например сертификат и носители ЭЦП.
Также нужно будет передать в банк карточку с образцом подписи нового директора, новые доверенности, оформленные им на лиц, которые имеют доступ в банк по тем или иным основаниям.
Прием документов и имущества
Действующему директору обычно вверяется большое количество различных документов, на основании которых он осуществляет свои полномочия (те же доверенности и ЭЦП — для операций с банковским счетом).
По завершении работы в фирме он обязан сдать их новому руководителю или иным компетентным лицам организации (решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.01.2014 № А60-34604/2013).
В отношении передаваемого директором имущества (это же касается и документов) необходимо провести инвентаризацию (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).
Передача документов увольняющимся директором может быть отражена в специальном акте.
Выдача документов и выплата компенсаций
В последний день работы директора ему необходимо выдать трудкнижку, а также выплатить полагающиеся компенсации.
В этих целях может потребоваться подготовка иных документов, например расчета выплат по унифицированной форме № Т-61.
Если директор не сможет получить документы лично, заказным письмом ему необходимо направить уведомление о необходимости явки в фирму за их получением.
Почтовые документы, удостоверяющие отправку данного уведомления, будут одновременно подтверждать выполнение фирмой данного обязательства при проверке трудинспекции, если к тому моменту документы не окажутся у уволившегося директора.
Желательно заполнение директором обходного листа, но даже если это сделано им не будет, то все документы так или иначе ему нужно выдать.
Итоги
Уволить директора учредители могут по разным основаниям.
Если освобождение директора от занимаемой должности будет осуществлено по ст. 278 ТК (в этом случае учредители вправе не разъяснять ему причины увольнения), то директору полагается дополнительная компенсация.
Процедура увольнения руководителя организации находится в юрисдикции трудового, гражданского, в ряде правоотношений — административного законодательства.