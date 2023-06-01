Увольнение директора по правилам и без проблем

Какие есть основания для досрочного расторжения трудового договора с директором

Собственники хозяйственного общества могут по своей инициативе уволить руководителя фирмы на основании:

А именно — вследствие принятия директором решений, из-за которых был причинен вред здоровью сотрудников организации или нанесен ущерб имуществу фирмы. Кроме того, увольнение по ст. 81 возможно при неисполнении директором своих обязанностей должным образом.

Положений ст. 278 ТК (с учетом позиции ВС ).

А именно — по факту решения собственников вне зависимости от причин, повлиявших на его принятие (п. 9 постановления Пленума ВС от 02.06.2015 № 21).

При увольнении директора по основанию, приведенному в п. 1, не предполагается выплата в его пользу каких-либо компенсаций.

Если директор увольняется по п. 2 — компенсация полагается, и ее размер не должен быть меньше 3 месячных окладов (если более крупная выплата не предусмотрена трудовым договором).