Зарплата в крипте и отчетность в Дубае: обзор интересных вакансий недели

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Бухгалтер в единственном числе
Мы ничего не напутали :), именно так прописан текст вакансии. Бухгалтера на ведение двух юрлиц ищут не куда-нибудь, а в Дубай! Нужен опыт сдачи хотя бы одного налогового периода в ОАЭ и хороший русский язык. Релокация и жилье не предоставляются.
Сколько готовы платить такому штучному специалисту — загадка. Но вы можете легко это выяснить, просто напишите сообщение работодателю прямо из вакансии.
Финансовый менеджер
Компания сферы Digital ищет удаленного специалиста. Обещают зарплату до 200 000 рублей. Выплачивать вознаграждение предлагают не только в рублях, но еще и долларах, и даже в крипте.
Соискатель должен иметь опыт работы в международных компаниях, владеть английским от уровня B2, а еще неплохо бы знать испанский.
Подробности узнаете здесь.
Ведущий бухгалтер НДС
Дружная команда компании Francesco Donni ищет специалиста для ведения бухгалтерского и налогового учета нескольких юрлиц.
Обещают зарплату от 110 000 рублей без задержек, доставку корпоративным транспортом от метро и скидки на обувную продукцию 50%.
Ознакомиться с текстом вакансии и получить заряд позитива можно здесь.
Бухгалтер-кассир
Компания СберТройка ищет специалиста для ведения кассовых операций. Обещают зарплату от 60 000 до 90 000 рублей, карьерный рост и даже ипотеку под 4.7%.
Узнать все подробности о вакансии можно здесь.
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