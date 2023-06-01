Зарплата в крипте и отчетность в Дубае: обзор интересных вакансий недели

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Бухгалтер в единственном числе

Мы ничего не напутали :), именно так прописан текст вакансии. Бухгалтера на ведение двух юрлиц ищут не куда-нибудь, а в Дубай! Нужен опыт сдачи хотя бы одного налогового периода в ОАЭ и хороший русский язык. Релокация и жилье не предоставляются.

Сколько готовы платить такому штучному специалисту — загадка. Но вы можете легко это выяснить, просто напишите сообщение работодателю прямо из вакансии.

Финансовый менеджер

Компания сферы Digital ищет удаленного специалиста. Обещают зарплату до 200 000 рублей. Выплачивать вознаграждение предлагают не только в рублях, но еще и долларах, и даже в крипте.

Соискатель должен иметь опыт работы в международных компаниях, владеть английским от уровня B2, а еще неплохо бы знать испанский.

Подробности узнаете здесь.

Ведущий бухгалтер НДС

Дружная команда компании Francesco Donni ищет специалиста для ведения бухгалтерского и налогового учета нескольких юрлиц.

Обещают зарплату от 110 000 рублей без задержек, доставку корпоративным транспортом от метро и скидки на обувную продукцию 50%.

Ознакомиться с текстом вакансии и получить заряд позитива можно здесь.

Бухгалтер-кассир

Компания СберТройка ищет специалиста для ведения кассовых операций. Обещают зарплату от 60 000 до 90 000 рублей, карьерный рост и даже ипотеку под 4.7%.

Узнать все подробности о вакансии можно здесь.

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