Как самозанятому составить оферту

О том, что такое оферта и как ее создать, рассказывают эксперты платформы для самозанятых «Наниматель».
Что такое оферта
Оферта (от лат. Offero — предлагаю) — предложение о заключении сделки с изложением условий договора. Есть несколько признаков, которыми оферта должна обладать.
Информация, изложенная в предложении, не должна иметь разночтений. Данные и все условия сделки должны быть максимально полными.
Предложение должно выражать желание оферента заключить сделку с адресатом оферты, которым может быть как один определенный адресат, так и группа лиц.
Оферта отличается от договора. Ее условия нельзя менять в период ее действия, можно только принять или отклонить. Адресатам исполнение до ее принятия — не обязательно.
Виды оферт
В зависимости от круга адресатов, которые возможно откликнутся на предложение, оферта делится на обычную и публичную.
Простая, непубличная оферта – это предложение конкретному лицу. Адресатом может быть только один человек.
Например, личное сообщение клиенту на электронную почту о предложении провести ремонт его офиса с указанием цены услуги 10000 рублей — это будет простая оферта.
Публичная оферта должна содержать все необходимые условия договора и показать желание оферента заключить договор с любым адресатом на условиях, указанных в оферте.
Пример публичной оферты можно увидеть в интернет-магазинах, когда дается подробное описание характеристик товаров, указаны цены, способы оплаты, доставки и возврата. Объявления на «Авито» о продаже также являются образцами публичной оферты.
Выкладка товара, рассылка по электронной почте, описание услуг на сайте – все это тоже публичная оферта.
Если предприниматель занимается розничной торговлей, имеет кафе, оказывает услуги по ремонту бытовой техники, его предложение тоже является публичной офертой.
В этом виде предложения есть одна особенность — оферент не может отказать клиенту.
Публичная оферта подразумевает покупку товара или услуги по ценнику «здесь и сейчас» любому, кто проявит интерес и отзовется на предложение.
Что такое акцепт оферты
Акцепт — это принятие условий и согласие на договор.
Как правило, в оферте прописывают, что считается акцептом.
Хотя акцептом может считаться любое действие клиента, но обычно это бывает оплата. И получается, что оферта + акцепт = договор.
При этом не требуется никаких подписей и печатей на бумаге. После акцепта обе стороны сделки должны исполнить договоренность. Менять по ходу исполнения договора уже ничего нельзя.
Но дело может дойти до спора, и тогда начнут действовать правила, которым подчиняется конкретный договор.
Если, адресат оферты не захочет принять предложение на условиях оферента и выдвигает свои, то в этом случае его предложение считается новой офертой.
Клиенту предложение может понравиться, и он соглашается акцептировать его, но хочет, к примеру, уточнить некоторые детали реквизитов. Такие незначительные нюансы на акцепт не влияют, и договор считается заключенным.
Отсутствие ответа или бездействие клиента акцептом быть не может.
Как изменить или отменить оферту
Отменить или изменить можно только в одном случае — до акцепта.
Например, интернет-магазин отменил бесплатную доставку кофеварки после акцепта. Таким образом, продавец нарушил условия оферты, и покупатель вправе требовать доставить прибор без оплаты доставки, так как он уже оплатил товар, то есть акцептировал оферту.
По российским законам акцепт должен быть безоговорочным.
Условия оферты можно менять, но следует помнить, что новые условия будут действовать только для новых клиентов. Старым услуги или товары нужно продавать согласно предложению, которое они акцептировали, то есть оплатили.
Например, клиент купил в социальных сетях набор пирожных за 1200 рублей. Но курьер, доставив заказ, вдруг сообщает, что цена набора увеличилась на 300 рублей и требует доплатить. Кондитер в этом случае нарушает закон, и заказчик вправе отказать ему в доплате.
В оферту можно внести правки, но на это нужно получить согласие акцептанта.
Возможна и аннуляция оферты, но для этого оферент должен объяснить свой отказ от вступления в договорные отношения, а акцептант должен согласиться.
Оферта самозанятого
Оферта имеет множество вариантов. Ценник, озвучивание стоимости ремонта пальто в мастерской, документ в нижней части маркетплейса — все это оферта. Но у них есть общий нюанс: конкретный товар или услуга, озвучена, написана цена, объясняются условия доставки и оплаты.
Оферент предлагает конкретные условия будущего договора. Оплата предложенного считается акцептом.
Самозанятый, торгующий, к примеру, на маркетплейсе или в социальных сетях авторскими куклами выставляет фотографии с ценами и подробным описанием каждой. Это будет публичной офертой, обращенной к неопределенному кругу лиц.
Для продажи товаров через интернет составление оферты обязательно. За ее соблюдением необходимо следить (постановление Правительства № 2463 от 31.12.2020).
Унифицированной формы оферты нет. Главное, при составлении оферты включить в нее основные условия договора.
Оферта должна содержать следующие пункты: название и описание продукта или услуги, ФИО самозанятого исполнителя, его контакты и платежные реквизиты.
Следует также указать, в чем именно заключается предложение, и что должна делать каждая сторона. Описать, как будут производиться расчеты, и в каком размере.
Оферта для самозанятого — это документ, который защитит его интересы. К ее составлению следует относиться серьезно. Грамотно составленный документ поможет избежать злоупотреблений своими правами потребителей и защитить плательщика НПД от необоснованных споров.