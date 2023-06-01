Как самозанятому составить оферту

О том, что такое оферта и как ее создать, рассказывают эксперты платформы для самозанятых «Наниматель».

Оферта (от лат. Offero — предлагаю) — предложение о заключении сделки с изложением условий договора. Есть несколько признаков, которыми оферта должна обладать.

Информация, изложенная в предложении, не должна иметь разночтений. Данные и все условия сделки должны быть максимально полными.

Предложение должно выражать желание оферента заключить сделку с адресатом оферты, которым может быть как один определенный адресат, так и группа лиц.

Оферта отличается от договора. Ее условия нельзя менять в период ее действия, можно только принять или отклонить. Адресатам исполнение до ее принятия — не обязательно.

Виды оферт

В зависимости от круга адресатов, которые возможно откликнутся на предложение, оферта делится на обычную и публичную.

Простая, непубличная оферта – это предложение конкретному лицу. Адресатом может быть только один человек.

Например, личное сообщение клиенту на электронную почту о предложении провести ремонт его офиса с указанием цены услуги 10000 рублей — это будет простая оферта.

Публичная оферта должна содержать все необходимые условия договора и показать желание оферента заключить договор с любым адресатом на условиях, указанных в оферте.

Пример публичной оферты можно увидеть в интернет-магазинах, когда дается подробное описание характеристик товаров, указаны цены, способы оплаты, доставки и возврата. Объявления на «Авито» о продаже также являются образцами публичной оферты.

Выкладка товара, рассылка по электронной почте, описание услуг на сайте – все это тоже публичная оферта.

Если предприниматель занимается розничной торговлей, имеет кафе, оказывает услуги по ремонту бытовой техники, его предложение тоже является публичной офертой.

В этом виде предложения есть одна особенность — оферент не может отказать клиенту.