Налоговики пока не смогли полноценно внедрить ЕНС, но учиться работать с ним все равно придется. А еще сейчас самое время перейти на аутсорс

Нужна программа вебинара или хотите записаться – кликните на заголовок или ссылку «Записаться бесплатно».
Не нашли нужный вебинар в списке? Спросите в комментариях – возможно он уже есть в подписке Клерк.Премиум или открытом доступе. Дадим ссылку.
✔️ Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс
Когда: 02.06.2023, в 11:00 мск
Узнаем основные положения Приказа Минтруда России от 19.05.2021 г. № 320н о порядке ведения и хранения трудовых книжек.
Разберемся со сроками внесения записей в трудовую книжку.
Как внести запись о приеме на работу.
Как сделать запись о переводе и переименовании организации.
📌 Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум
Когда: 05.06.2023, в 15:00 мск
ЕНП и ЕНС: как все сейчас работает.
Как в уведомлении по ЕНП отражать НДФЛ.
Пени и штрафы по ЕНС: как сейчас это работает.
Разбор вопросов бухгалтеров из консультаций на Клерк. Премиум.
✏️ Как бухгалтеру найти клиентов из инфобизнеса и увеличить свой доход за счет работы в топ-нише
Когда: 05.06.2023, в 11:00 мск
Инфобизнес: что продает и где.
Особенности клиентов из инфобизнеса и как найти к ним подход.
Система налогообложения и специфика ведения деятельности.
Круг обязанностей бухгалтера инфобизнеса (что надо вести в учете).
📎 Как теперь работать с ЛК ИП на ПСН из-за новшеств с ЕНП
Когда: 06.06.2023, в 15:00 мск
Подача заявления на патент: форма и способы подачи.
В какой срок подавать заявление на патент для ИП.
Личный кабинет налогоплательщика ИП и как там выглядит патент в связи с запуском в ЛК ЕНС.
Как засчитывать фиксированные взносы на уменьшение патента.
🔔 Пошаговый план поиска работы бухгалтером для скачка в карьере
Когда: 07.06.2023, в 11:00 мск
Формулу карьерного роста и коэффициент потенциала карьерного ускорения.
Карьерный бизнес-план.
Стратегии постоянной востребованности - стратегии трудоустройства.
Следите за нашими анонсами, записывайтесь на любое количество вебинаров – количество записей не ограничено.