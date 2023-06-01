Вебинары для бухгалтеров

Налоговики пока не смогли полноценно внедрить ЕНС, но учиться работать с ним все равно придется. А еще сейчас самое время перейти на аутсорс

Все важные вебинары для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Смотрите онлайн, задавайте свои вопросы спикерам и получайте доступ к записи.

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Налоговики пока не смогли полноценно внедрить ЕНС, но учиться работать с ним все равно придется. А еще сейчас самое время перейти на аутсорс
Иллюстрация: freeoik/freepik

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✔️ Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс

Когда: 02.06.2023, в 11:00 мск

  • Узнаем основные положения Приказа Минтруда России от 19.05.2021 г. № 320н о порядке ведения и хранения трудовых книжек.

  • Разберемся со сроками внесения записей в трудовую книжку.

  • Как внести запись о приеме на работу.

  • Как сделать запись о переводе и переименовании организации.

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📌 Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум

Когда: 05.06.2023, в 15:00 мск

  • ЕНП и ЕНС: как все сейчас работает.

  • Как в уведомлении по ЕНП отражать НДФЛ.

  • Пени и штрафы по ЕНС: как сейчас это работает.

  • Разбор вопросов бухгалтеров из консультаций на Клерк. Премиум.

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✏️ Как бухгалтеру найти клиентов из инфобизнеса и увеличить свой доход за счет работы в топ-нише

Когда: 05.06.2023, в 11:00 мск

  • Инфобизнес: что продает и где.

  • Особенности клиентов из инфобизнеса и как найти к ним подход.

  • Система налогообложения и специфика ведения деятельности.

  • Круг обязанностей бухгалтера инфобизнеса (что надо вести в учете).

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📎 Как теперь работать с ЛК ИП на ПСН из-за новшеств с ЕНП

Когда: 06.06.2023, в 15:00 мск

  • Подача заявления на патент: форма и способы подачи.

  • В какой срок подавать заявление на патент для ИП.

  • Личный кабинет налогоплательщика ИП и как там выглядит патент в связи с запуском в ЛК ЕНС.

  • Как засчитывать фиксированные взносы на уменьшение патента.

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🔔 Пошаговый план поиска работы бухгалтером для скачка в карьере

Когда: 07.06.2023, в 11:00 мск

  • Формулу карьерного роста и коэффициент потенциала карьерного ускорения.

  • Карьерный бизнес-план.

  • Стратегии постоянной востребованности - стратегии трудоустройства.

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Можно ли снизить тарифы на оплату управляющей компании: примеры из практики

Платить управляющей компании за содержание и текущий ремонт имущества многоквартирного дома собственникам квартир приходится немало. При этом закон предусматривает, что размер этой платы определяется решением общего собрания собственником помещений с учетом предложений управляющей организации.

Можно ли снизить тарифы на оплату управляющей компании: примеры из практики

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Как самый большой арт-парк Европы разобрался с бизнес-процессами благодаря управленческому учёту

Многие компании находятся в поисках оптимальных KPI для сотрудников, пытаясь поднять маржинальность своих проектов. Однако если с эффективностью работников всё в порядке, компании пора инвестировать в своё развитие. Например, запускать другие направления для снижения рисков.

Как самый большой арт-парк Европы разобрался с бизнес-процессами благодаря управленческому учёту

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Субсидиарная ответственность

Ответственность участника общества за сохранность документации. Как должна осуществляться передача документов и кто за нее несет ответственность?

Одно из оснований возложения субсидиарной ответственности — непередача конкурсному управляющему полного комплекта документов относительно хозяйственной деятельности должника. По умолчанию, обязанность передать документацию конкурсному управляющему возложена на директора.

Ответственность участника общества за сохранность документации. Как должна осуществляться передача документов и кто за нее несет ответственность?
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