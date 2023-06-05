ЕГРЮЛ

Может ли директор, сведения о котором в ЕГРЮЛ не достоверны, подписывать документы

Запись о недостоверности сведений в отношении компании и ее директора вносится налоговыми органами по итогам проверки данных о директоре и, или участниках ООО. Основанием для проверки может стать любая информация, которая поставит под сомнение достоверность сведений в ЕГРЮЛ, в том числе жалоба работника или заявление только что уволенного директора.

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Может ли директор, сведения о котором в ЕГРЮЛ не достоверны, подписывать документы
Иллюстрация: rawpixel-com/freepik

Чаще всего недостоверность данных о директоре появляется, если:

  • компания сменила руководителя, но еще не подала заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ;

  • в налоговую поступили материалы из суда, принявшего решение о дисквалификации директора;

  • директор (или участник) умер, но продолжает числиться в ЕГРЮЛ;

  • компания не сдает отчетность, движений по расчетному счету нет;

  • компания регулярно сдает нулевую отчетность;

  • директор работает в двух организациях, одна из которых или исключена из ЕГРЮЛ, как недействующая.

Но, не все эти причины признания сведений о директоре в ЕГРЮЛ недействительными «обнулят подпись директора»на документах компании и уж точно, не лишают его права подписи.

Естественно, если есть сведения из ЗАГС о смерти директора, его подпись на всех документах, составленных после смерти, считается недействительной. Поскольку, гражданская правоспособность физического лица прекращается в момент его смерти. 

Само по себе внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о руководителе организации не лишает его права подписидокументов от имени этой организации.

Такая запись в реестре не свидетельствует о прекращении полномочий директора, в том числе на совершение сделок и выдачу им доверенностей.

Таково мнение судей, изложенное: в постановлении АС Поволжского округа от 20.04.2023 № Ф06-3157/2023 по делу № А12-28374/2022; постановлении 15-го ААС от 24.01.2018 №15АП-20959/17, постановлении 19-го ААС от 20.12.2018 № 19АП-9112/18, постановлении Курского областного суда от 04.03.2019 по делу № 4А-20/2019.

Полномочия руководителя по представлению организации без доверенности возникают и прекращаются с момента принятия соответствующего решения собранием акционеров или участников ООО.

При этом, прекращение полномочий директора и внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности данных о директоре, не находятся в прямой зависимости.

Внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о директоре, который вправе представлять интересы компании без доверенности и действовать от ее имени, не лишает его полномочий и права подписи документов.

Как снять отметку о недостоверности директора

Проверить наличие записи о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, возможно с помощью электронного сервиса официального сайта ФНС www.nalog.ru «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». 

Что нужно, чтобы снять отметку о недостоверности информации о директоре?

  • директору или участнику нужно пройти опрос в налоговой и получить копию протокола допроса, где будет указано, что необходимо предоставить форму Р13014 в регистрирующую налоговую;

  • подать в налоговую форму Р13014 для подтверждения достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ;

  • проследить, чтобы в выписке из ЕГРЮЛ удалилась запись о недостоверности сведений.

Без визита в налоговую и дачи показаний, форму Р13014, ФНС может не зарегистрировать.

ЕГРЮЛ

Может ли директор, сведения о котором в ЕГРЮЛ не достоверны, подписывать документы

Запись о недостоверности сведений в отношении компании и ее директора вносится налоговыми органами по итогам проверки данных о директоре и, или участниках ООО. Основанием для проверки может стать любая информация, которая поставит под сомнение достоверность сведений в ЕГРЮЛ, в том числе жалоба работника или заявление только что уволенного директора.

Может ли директор, сведения о котором в ЕГРЮЛ не достоверны, подписывать документы

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