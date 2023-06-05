Профилактика лучше? Грозит ли штраф, если пришли из трудовой инспекции с «профилактическим визитом»

Мораторий? О чём это вы?
С марта 2023 года мораторий на плановые проверки бизнеса продлен до 2030 года. Но не для всех компаний: в большинстве случаях плановые и внеплановые проверки останутся.
Объекты контроля, в отношении которых будут проводиться проверки до 2030 года:
организации, отнесенных к категории чрезвычайного риска (детские сады и лагеря, школы, родильные дома);
организации чрезвычайно высокого и высокого риска;
организации, отнесенные к II классу опасности.
Также было принято решение продлить проведение профилактических визитов в образовательных учреждениях, в том случае, если они относятся к категории чрезвычайно высокого риска.
Здравствуйте, это плановая проверка
С этого года компании, имеющие риск «поздороваться» с плановой проверкой, могут заменить ее на профилактический визит.
Что для это нужно?
Всё просто: для этого необходимо отправить в контрольный орган соответствующее заявление, не позднее, чем за 2 месяца до даты начала плановой проверки (п. 113 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336).
Когда может состояться внеплановая проверка
Если есть риск причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.
При необходимости проведения внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита в связи с истечением срока исполнения предписания, выданного до 1 марта 2023 г.
В том случае если об устранении выявленного нарушения обязательных требований, выданы после 1 марта 2023 г.
Если от работников поступают обращения, которые содержат данные о массовых нарушениях работодателями их трудовых прав, которые связаны с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца.
По отдельному поручению Президента, Правительства или требованию прокурора на основании предоставленных фактов.
Ещё немного терпения!
Согласование с прокуратурой проведения внеплановых проверок происходит в случае угрозы:
жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан;
обороне страны и безопасности государства;
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Мораторий продлили, но не забывайте, что возможность проведения внеплановых проверок сохраняется и обучение по охране труда все по-прежнему необходимо, потому что оно позволит снизить уровень травматизма на производстве, число аварий и несчастных случаев.
Когда проверка точно настигнет вас
При достаточном обосновании будут проводиться внеплановые проверки. Также допускается и проведение профилактических мероприятий (п. 10 Постановления № 336).
Чего бояться больше профилактического визита или плановой проверки
Профилактический визит государственной инспекции труда — это один из видов надзорных мероприятий. Его цель — предупредить нарушения трудового законодательства в компании и снизить профессиональные риски.
Почему плановая проверка страшнее профилактического визита?
После профилактического визита не наложат штраф, только сделают предупреждение.
Инспектор может провести проверку на предприятии, а может и по видеосвязи.
Во время беседы вы узнаете, как снизить категорию риска, которую присвоили предприятию, о правилах других надзорных мероприятий и о требованиях, которые предъявляются к данному виду деятельности (ст. 52 закона №248-ФЗ от 31.07.2020).
Тук-тук. Кто там? ГИТ
Из плохих новостей: прийти в гости ГИТ может почти ко всем.
Профилактический визит — это условная замена плановым проверкам, а так как мораторий их отменил, то выбора не осталось.
Раньше от него можно было отказаться, если за 3 дня до назначенной даты предупредить ГИТ (ст. 52 закона №248-ФЗ).
Как проходит ГИТ
О визите ГИТ предупредит вас за 5 рабочих дней, и в течение прописанного срока в вашу компанию придёт инспектор.
Он поможет советом и ответит на любые вопросы о контроле и надзоре. Проф. визит — это возможность для компании получить экспертную консультацию.
Согласно п.33 Положения №1230 от 21.07.2021 длительность профилактического визита не может превышать 8 часов.
Во время этого мероприятия работодателя не могут привлечь к административной ответственности, но есть важные моменты.
Вследствие выявления инспектором вреда или потенциальных угроз, охраняемых законом ценностям, инспектор направит сообщение о своих наблюдениях в надзорный орган, который может начать внеплановую проверку.
Итог
Профилактический визит — это менее напряжённое мероприятие для руководителей и компании, нежели плановая проверка. Но это не значит, что к нему стоит относиться несерьёзно.
В случае установления нарушения, вам дадут время его исправить.