Профилактика лучше? Грозит ли штраф, если пришли из трудовой инспекции с «профилактическим визитом»

Мораторий? О чём это вы?

С марта 2023 года мораторий на плановые проверки бизнеса продлен до 2030 года. Но не для всех компаний: в большинстве случаях плановые и внеплановые проверки останутся.

Объекты контроля, в отношении которых будут проводиться проверки до 2030 года:

организации, отнесенных к категории чрезвычайного риска (детские сады и лагеря, школы, родильные дома);

организации чрезвычайно высокого и высокого риска ;

организации, отнесенные к II классу опасности.

Также было принято решение продлить проведение профилактических визитов в образовательных учреждениях, в том случае, если они относятся к категории чрезвычайно высокого риска.

Здравствуйте, это плановая проверка

С этого года компании, имеющие риск «поздороваться» с плановой проверкой, могут заменить ее на профилактический визит.

Что для это нужно?

Всё просто: для этого необходимо отправить в контрольный орган соответствующее заявление, не позднее, чем за 2 месяца до даты начала плановой проверки (п. 113 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336).

Когда может состояться внеплановая проверка

Если есть риск причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.

При необходимости проведения внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита в связи с истечением срока исполнения предписания, выданного до 1 марта 2023 г.

В том случае если об устранении выявленного нарушения обязательных требований, выданы после 1 марта 2023 г.

Если от работников поступают обращения, которые содержат данные о массовых нарушениях работодателями их трудовых прав, которые связаны с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца.

По отдельному поручению Президента, Правительства или требованию прокурора на основании предоставленных фактов.

Ещё немного терпения!

Согласование с прокуратурой проведения внеплановых проверок происходит в случае угрозы:

жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан;

обороне страны и безопасности государства;

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мораторий продлили, но не забывайте, что возможность проведения внеплановых проверок сохраняется и обучение по охране труда все по-прежнему необходимо, потому что оно позволит снизить уровень травматизма на производстве, число аварий и несчастных случаев.

Когда проверка точно настигнет вас

При достаточном обосновании будут проводиться внеплановые проверки. Также допускается и проведение профилактических мероприятий (п. 10 Постановления № 336).

Чего бояться больше профилактического визита или плановой проверки

Профилактический визит государственной инспекции труда — это один из видов надзорных мероприятий. Его цель — предупредить нарушения трудового законодательства в компании и снизить профессиональные риски.

Почему плановая проверка страшнее профилактического визита?

После профилактического визита не наложат штраф, только сделают предупреждение.

Инспектор может провести проверку на предприятии, а может и по видеосвязи.

Во время беседы вы узнаете, как снизить категорию риска, которую присвоили предприятию, о правилах других надзорных мероприятий и о требованиях, которые предъявляются к данному виду деятельности (ст. 52 закона №248-ФЗ от 31.07.2020).

Тук-тук. Кто там? ГИТ

Из плохих новостей: прийти в гости ГИТ может почти ко всем.

Профилактический визит — это условная замена плановым проверкам, а так как мораторий их отменил, то выбора не осталось.

Раньше от него можно было отказаться, если за 3 дня до назначенной даты предупредить ГИТ (ст. 52 закона №248-ФЗ).

Как проходит ГИТ

О визите ГИТ предупредит вас за 5 рабочих дней , и в течение прописанного срока в вашу компанию придёт инспектор.

Он поможет советом и ответит на любые вопросы о контроле и надзоре. Проф. визит — это возможность для компании получить экспертную консультацию .

Согласно п.33 Положения №1230 от 21.07.2021 длительность профилактического визита не может превышать 8 часов .

Во время этого мероприятия работодателя не могут привлечь к административной ответственности, но есть важные моменты.

Вследствие выявления инспектором вреда или потенциальных угроз, охраняемых законом ценностям, инспектор направит сообщение о своих наблюдениях в надзорный орган, который может начать внеплановую проверку.

Итог

Профилактический визит — это менее напряжённое мероприятие для руководителей и компании, нежели плановая проверка. Но это не значит, что к нему стоит относиться несерьёзно.

В случае установления нарушения, вам дадут время его исправить.