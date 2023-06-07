Пересмотр срока полезного использования основного средства при применении ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0

Всё меняется и ничего не стоит на месте. Вот и в процессе осуществления своей деятельности организации довольно часто приходиться корректировать некоторые моменты в учёте основных средств (ОС), например, поменять счёт начисления амортизации или поправить срок полезного использования (СПИ). А тут еще и законодательные акты преподносят «сюрпризы».

Версия для печати
Пересмотр срока полезного использования основного средства при применении ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0
Иллюстрация: freepik/freepik

С вступлением в силу ФСБУ 6/2020 «Основное средства» учёт в некоторых аспектах должен вестись по-новому: ежегодно должен осуществляться пересмотр элементов амортизации.

В этой публикации мы поговорим именно об изменении сроков полезного использования ОС в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. 

От этой процедуры никто не освобождён, даже предприятия, которые могут применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учёта.

СПИ основного средства — один из трёх элементов амортизации, упоминание о которых появилось в новом стандарте (чего раньше не было).

image.png

Анализ СПИ ОС не означает, что после пересмотра он станет другим. Цель проверки — убедиться, не должны ли быть внесены изменения, и провести её следует обязательно.

Проверку предстоит осуществлять в конце каждого отчётного года, а также при возникновении обстоятельств, указывающих на вероятное изменение элементов амортизации. СПИ ОС может измениться в сторону как увеличения, так и уменьшения.

Даже если организация проводит инвентаризацию основных средств не каждый год, проверить сроки (и другие элементы амортизации) все равно придётся.

Для процедуры пересмотра может быть создана как отдельная комиссия, так и возложены соответствующие обязанности на действующую инвентаризационную комиссию.

Результаты проверки элементов амортизации оформляют документально, обязательных форм нет, организация разрабатывает и утверждает их самостоятельно, например, это может быть акт.

image.png

Далее, исходя из результатов проверки элементов амортизации, бухгалтер отражает изменение в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0.

Для этого потребуется перейти в раздел меню «ОС и НМА» и выбрать пункт «Параметры амортизации ОС».

image.png

По кнопке «Создать» выбираем относительно недавно появившийся в программе документ «Изменение элементов амортизации ОС».

image.png

В открывшемся окне устанавливаем дату документа. Далее последовательно заполняем все строки.

В поле «Событие ОС» выбираем «Пересмотр элементов амортизации». Если такой элемент еще в программе отсутствует, то создаём новый с видом события ОС «Пересмотр элементов амортизации».

Затем в поле «Отразить» фиксируем, где требуется внести изменения — бухгалтерский учёт (БУ), налоговый (НУ) или в БУ и НУ.

image.png

После добавим в табличную часть документа объект ОС, по которому требуется поменять СПИ путём подбора или можно с помощью опции «Загрузить из файла» подтянуть список таких объектов из заранее подготовленного документа в формате Exсel.

Последний вариант очень удобен, когда требуется занести в документ данные по значительному количеству объектов.

image.png

При выборе основного средства способ амортизации, общий СПИ, остаток СПИ на дату документа (колонка Остаток срока, мес.) заполнятся автоматически в подстроке «до изменения».

image.png

А вот графу «После изменения» нам необходимо заполнить: в столбце «Срок полезного использования, мес.» укажем новый срок, а значение в графе «Остаток срока, мес.» посчитается автоматически.

Если требуется еще добавить ликвидационную стоимость или поменять способ начисления амортизации, то указываем их также в подстроке «после изменения».

image.png

Таким образом в одном документе можно изменить значения всех трёх элементов амортизации.

Сохраняем и проводим документ, он проводок не формирует, информация отражается только в регистрах.

image.png

Амортизация на основании изменённых данных будет начислена в программе со следующего месяца, после корректировки СПИ балансовая стоимость основного средства распределится на оставшийся новый срок полезного использования.

Выполним процедуру закрытия месяца и начислим амортизацию.

image.png

Посмотрим на справку-расчёт амортизации, как в ней отразились изменения сроков.

image.png
image.png

И в завершении сформируем анализ субконто «Основные средства», из которого можно увидеть, как поменялась сумма износа, отраженная на счёте 02.

image.png

Важный момент, который требует отдельного внимания — это когда на предприятии имеются объекты основных средств полностью самортизированные, это может говорить о том, что срок полезного использования либо изначально был установлен неверно, либо он не был своевременно скорректирован.

Данный вопрос законодательно не урегулирован, однозначного решения нет.

Но в данной ситуации пересмотр СПИ с помощью рассмотренного нами документа будет безрезультативен, т.к. стоимость объекта равняется нулю и амортизировать попросту нечего.

Согласно новому стандарту, срок полезного использования должен быть установлен так, чтобы он закончился к моменту вывода ОС из эксплуатации.

Банкротство физических лиц

Банкротство физического лица — так ли это просто? Мифы и реальность

Бывают такие ситуации в жизни, когда единственный выход — банкротство. Отдельная глава в Законе о банкротстве о банкротстве физических лиц появилась относительно недавно, поэтому многие относятся к процедуре скептически, а кто-то даже с опаской. Хотя ничего страшного в ней нет, сегодня развеем некоторые мифы.

Банкротство физического лица — так ли это просто? Мифы и реальность
Мотивация персонала

Как удержать ценного сотрудника: 4 эффективных способа

Дефицит кадров сегодня общая проблема для большинства сфер деятельности. Не только экономический кризис повлиял на это, но и другие причины. Как в такой ситуации удержать ценного сотрудника, и есть ли для этого надежные инструменты? Своим опытом делится с нами Анна Соломахина, «Школа Медицинского Бизнеса».

Как удержать ценного сотрудника: 4 эффективных способа

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Собственность на землю

Земельный сервитут: что это и как установить

При получении в собственность земельного участка у правообладателя может возникнуть необходимость в использовании чужой земли, например, с целью проезда к своему недвижимому имуществу. В определенных случаях и владельцу участка потребуется доступ к своей территории. Решением указанных проблем является сервитут.

УСН

Новое в УСН в 2023 году

Для тех, кто пропустил или просто обратил внимание только сейчас. Рассказываем, что там по новым лимитам, правилам, срокам уплаты и что изменится.

Новое в УСН в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Поиск работы бухгалтеров

5 новых типов работодателей-мошенников: как не попасться на их удочку

В одном чёрном-чёрном городе есть чёрный-чёрный дом и в этом чёрном-чёрном доме работают «чёрные» компании… Если бы эта страшилка была правдой, было бы намного легче вычислять недобросовестных работодателей. Но сегодня мошенники рассеяны по разным городам мира, и просто так их не распознаешь. С другой стороны, мы уверены — у вас получится, потому что в этой статье разберём старые и новые мошеннические схемы.

5 новых типов работодателей-мошенников: как не попасться на их удочку
Кредиторская задолженность

Надежный и простой способ закрыть проблемную «зависшую» кредиторскую задолженность

Общался тут с одним предпринимателем. Случайно затронули тему закрытия «проблемной» кредиторской задолженности. На что он мне сказал что знает одну суперсхему. «Через земельные участки что ли?» — предположил я. И, естественно, был прав. Ну давайте обсудим супер эта схема или нет.

Надежный и простой способ закрыть проблемную «зависшую» кредиторскую задолженность

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налог на имущество физических лиц

Льготы по налогу на имущество-2023: кому положены и как получить

Льготы по налогу на имущество подразумевают освобождение от него или снижение налоговой базы на некоторые объекты налогообложения. Кто освобождается от налога среди физических лиц, какие категории граждан имеют право на налоговый вычет, как получить льготу в 2023 году, куда предоставлять заявление и какие документы нужны — в материале «Прайм».

Льготы по налогу на имущество-2023: кому положены и как получить
Страховые взносы

🙆 Бухгалтеры не понимают, как ФНС считает рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам

Многие компании воспользовались правом на рассрочку по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года, по которым ранее была отсрочка. 27 мая налоговики провели первый расчет отсрочки и направили компаниям уведомления. Первый блин получился комом.

Читать еще