Приказ на внеплановый инструктаж по охране труда (образец)

Приказ на внеплановый инструктаж по охране труда (образец) 32 Кб , 1 загрузка

Рассматриваем все вопросы, касающиеся данного вида инструктажа:

Каковы особенности проведения внепланового инструктажа по охране труда?

Кто его должен проводить?

Как документируется этот процесс?

Почему понадобился инструктаж вне плана

Обучение тем или иным основам охраны труда нужно провести вне утвержденного плана и программы?

Для этого нужен определенный повод, предусмотренный трудовым законодательством.

Проведение инструктажей и прочих обучающих мероприятий по охране труда унифицировано в правительственном постановлении № 2464.

В документе утвержден подробный порядок организации, проведения инструктажа, указаны участники мероприятия, а также правила контроля усвоенного материала.

Помимо этого, закон предусмотрел несколько видов инструктажа по ОТ:

вводный;

первичный;

повторный;

плановый;

внеплановый;

целевой.

Каждый из них имеет особое назначение, однако мы рассмотрим внеплановый.

Поводом для него может стать реакция на внезапно возникшую внештатную ситуацию или необходимость обучения при изменениях в условиях труда, технологиях или оборудовании.

С кем проводят внеплановый инструктаж

Внеплановое обучение охране труда проводят с теми работниками, которых касаются изменения, являющиеся поводом для этого инструктажа.

Однако, согласно постановлению № 2540, с 1 сентября 2023 года власти сократили перечень сотрудников, с которыми нужно проводить инструктаж. Речь идет о дистанционных работниках, деятельность которых не подразумевает даже временного нахождения в офисе или цеху.

Причины для назначения внепланового инструктажа

Они укладываются в два вышеперечисленных повода. Конкретные причины, требующие нового инструктажа, перечислены в п. 16 постановления № 2464:

изменения в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

обновление функциональных обязанностей работников, связанных с производственной деятельностью, которые так или иначе влияют на безопасность труда;

нововведения в нормативно-правовых актах, содержащих государственные требования к ОТ, которые затрагивают непосредственно трудовые функции сотрудника, а также перемены в ЛНА в отношении охраны труда;

обнаружение дополнительных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и оценки профессиональных рисков, которые представляют угрозу жизни и здоровью сотрудников;

требования должностных лиц ГИТ при выявлении нарушений требований ОТ;

случившиеся аварии и несчастные случаи на производстве;

перерыв в работе продолжительностью более 2 календарных месяцев;

решение руководства.

Больше опасность — выше требования к инструктажу

Если производство характеризуется большей степенью опасности, для предупреждения травматизма и аварийных ситуаций внеплановый инструктаж требуется проводить и по дополнительным поводам.

К ним могут быть отнесены:

получение производственной травмы;

месячный перерыв в рабочей деятельности сотрудника;

возникновение у одного или нескольких работников профзаболевания вследствие условий труда;

вынужденное изменение графика или остановка трудового процесса из-за грубого нарушения правил охраны труда;

сотрудник переводится на новое рабочее место;

работодатель или орган контроля издал соответствующее распоряжение.

Важно! Если поводом стала авария или травма на данном или другом производстве, то инструктаж нужно провести «по горячим следам» — не позднее трехсуточного срока после происшествия.

Инструктор — кто он

Внеплановый инструктаж обычно проводят непосредственно на самом рабочем месте.

Не запрещается и дистанционное проведение — современные технологии позволяют использовать для этого всевозможные технические средства, в первую очередь, компьютер.

Инструктором обычно выступает непосредственный руководитель исполняемых работ. Его функции может исполнять:

должностное лицо;

начальник производства;

представитель руководства цеха или рабочего участка;

мастер;

прораб;

специалист по охране труда и др.

Обратите внимание! Инструктируемый может быть один либо же внеплановое обучение проходит сразу группа сотрудников.

Содержание внепланового инструктажа

Программа для инструктажа, который нужно провести по определенной причине определяется как раз этой самой причиной.

В зависимости от того, что стало поводом для необходимости пройти обучение основам охраны труда, в программу внепланового инструктажа могут быть включены те или иные информационные материалы и отработка практических навыков.

Обновление или освежение знаний об оборудовании и технологических процессах, составляющих повседневные трудовые функции сотрудников.

Обсуждение причин, повлекших опасные ситуации и/или нежелательные последствия. Установка неправильных действий и утверждение вместо них правильных.

Организация безопасности рабочего места.

Как правильно подготовиться к началу производственной деятельности.

Знакомство со средствами индивидуальной защиты и правилами пользования ими.

Особенности безопасного передвижения в условиях производства.

Специфика транспортировки, погрузки и разгрузки.

Возможности для экстренной остановки механизмов или блокировки определенных узлов.

Способы информирования о возникшей опасности, в том числе и при шумовом фоне.

Алгоритм для поведения в чрезвычайных ситуациях.

Меры для неотложной помощи.

При этом закон инспекторы предлагают составить программу, используя рекомендованные темы из Приложения № 1.

Контроль усвоения

Руководитель компании должен пользоваться положения главы VII для проверки знаний сотрудников. Форма контроля устанавливается индивидуально:

опрос;

письменный отчет;

практическая проверка умений;

использование тренажерных компьютерных программ и других технических средств обучения.

Отметим, метод нужно выбрать заранее и утвердить в локальной документации. Причем для каждого инструктажа можно выбрать индивидуальный способ контроля.

Что касается места проверки, то оно не имеет значения. Поэтому контроль допустим как на рабочем месте, так и в организации, которая проводила инструктаж.

Кроме того, право на проверку имеют только специалисты в том вопросе, на который отвечает сотрудник, прошедший обучение.

Все специалисты должны являться контрольной комиссией, которую работодатель может создать предварительно и утвердить на постоянной основе. Однако он вправе собирать новую группу для проверки полученных знаний своих работников.

Если усвоение материала признано неудовлетворительным, такого сотрудника не допускают к дальнейшему трудовому процессу.

Ему будет необходим повторный инструктаж по истечении 30 суток с момента контрольных мероприятий.

Образец приказа о назначении внепланового инструктажа

Проведение внепланового инструктажа инициируется приказом руководителя. Поэтому, согласно пункту 88, работодатель самостоятельно выбирает метод регистрации документов, например, в специальном журнале.

Непосредственная регистрация внепланового инструктажа включает внесение данных:

дата проведения;

Ф.И.О., должность, дату рождения сотрудников, прошедших обучение;

тип инструктажа, в данном случае — внеплановый;

причина проведения обучения;

данные инструктора;

название и номер локального документа, на основании которого проводится обучение;

подпись инструктора и работников, прошедших инструктаж.

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