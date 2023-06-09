Новые реквизиты платежки по налогам, очередные поправки в ЕНС и «любимая» летняя тема всех бухгалтеров – отпускные

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.
Платить налоги надо на новые реквизиты
Сменился получатель платежа, но его ИНН и КПП не поменялись.
Грядут новые поправки в ЕНС
По НДФЛ будет два уведомления, заявление о зачете и уведомление по ЕНП можно будет сдать электронно без квалифицированной подписи. Налог на имущество физлиц спишут с ЕНС досрочно, в том числе, у ИП.
Как работать, отдыхать и платить зарплату в июне 2023 года
Расскажем о некоторых особенностях работы и отдыха в июне, надо ли сокращать рабочий день в пятницу, как праздничный день отразится на отпускных, как изменится норма рабочего времени.
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