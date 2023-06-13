Как ФНС развивает концепцию электронного документооборота: новые форматы, «непереносимая» МЧД и задерживающийся транспортный ЭДО

Участники ЭДО уже оценили преимущества электронного обмена перед бумажным: исключается печать документов, ускоряются взаиморасчеты, оперативно решаются спорные вопросы с контрагентами. Плюс документы в цифровом виде можно быстро представлять в ФНС.

Переход на электронное взаимодействие — история добровольная. Закон не обязывает контрагентов обмениваться документами строго в ЭДО.

Поэтому компании не спешат переходить на цифровой обмен и подходят к внедрению поэтапно, например, разрабатывают программы лояльности (акции, скидки и др.) для тех контрагентов, кто готов идти навстречу. Также крупные игроки могут прибегать к ультимативной форме и ставить партнеров перед фактом: «Либо обмениваемся ЭД, либо не работаем вообще!».

Тормозит массовый переход бизнеса на ЭДО неготовность операторов поддерживать обмен непопулярными видами документов.

Согласитесь, какой смысл разрабатывать десяток форматов, если ими никто не будет пользоваться? Добавим сюда еще роуминг, который настраивается не быстро.

Другая проблема — высокие расходы на внедрение ЭДО для малого бизнеса.

По этому поводу высказался Фёдор Новиков, начальник управления электронного документооборота ФНС:

«Переход на ЭДО для небольших компаний осложняется относительно высокими затратами и не таким заметным экономическим эффектом. Хотелось бы видеть со стороны государства помощь для совсем небольших организаций. Появление бесплатных сервисов по созданию, подписанию и направлению документов могло бы подтолкнуть малый и микробизнесы к освоению ЭДО».

Все эти факторы действительно тормозят использование новых видов документов и развитие электронного документооборота, но крупный бизнес уже давно ощутил значительную экономию, отказавшись от бумаги. Потому новые форматы документов появляются регулярно.

Буквально в мае был утвержден план разработки и ввода в действие форматов электронных документов на 2023 год.