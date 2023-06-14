Подотчет, командировки

Компенсация расходов на медстраховку в командировке: нужно ли платить НДФЛ

В командировке с работником могут произойти непредвиденные ситуации. Поэтому работодатель может возместить работнику медицинскую страховку на период командировки. Минфин разъяснил, нужно ли платить НДФЛ с компенсации командированному работнику расходов по медицинской страховке.

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Компенсация расходов на медстраховку в командировке: нужно ли платить НДФЛ

Документ — письмо Минфина от 23.05.2023 № 03-04-06/46796.

Ситуация такая: работник сам заключил с российской страховой компанией договор добровольного медицинского страхования на период командировки, а работодатель возместил ему эти расходы.

Возникает ли в таком случае у командированного работника налогооблагаемый доход?

НДФЛ платим

Согласно статье 41 НК, доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

Так, в налоговую базу по НДФЛ включают все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды (ст. 210 НК).

Кроме того, статья 213 НК устанавливает, что в налоговую базу по НДФЛ включать нужно суммы страховых взносов, если эти суммы вносятся за физических лиц (п. 3 ст. 213 НК):

  • из средств работодателей;

  • либо из средств организаций или ИП, не являющихся работодателями в отношении тех физлиц, за которых они вносят страховые взносы.

Исключение — когда страхование физлиц производится по договорам обязательного страхования, договорам добровольного личного страхования или договорам добровольного пенсионного страхования.

Также проверим полученный доход по перечню, необлагаемому НДФЛ. Это статья 217 НК.

В нем доходов в виде суммы компенсации организацией своему работнику его расходов по договору добровольного медицинского страхования в случае, когда такой договор заключен работником лично с российской страховой компанией, при направлении работника в командировку, не поименованы.

Поэтому НДФЛ необходимо платить с данной компенсации в общем порядке.

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Подотчет, командировки

Компенсация расходов на медстраховку в командировке: нужно ли платить НДФЛ

В командировке с работником могут произойти непредвиденные ситуации. Поэтому работодатель может возместить работнику медицинскую страховку на период командировки. Минфин разъяснил, нужно ли платить НДФЛ с компенсации командированному работнику расходов по медицинской страховке.

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