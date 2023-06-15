ИП перешел с ПСН на общий режим: что с НДС и НДФЛ

С начала 2023 года производители и продавцы ювелирки не имеют прав использовать патентную систему налогообложения и упрощенку. Они переходят на общий режим налогообложения.
Минфин в своем письме от 03.05.2023 № 03-07-11/40633 разъяснил, как платит НДС и НДФЛ ИП, ранее применявший ПСН, после такого перехода.
НДС-вычеты после перехода
Вычет НДС, предъявленного ИП, применявшему ПСН при приобретении им товаров после перехода на ОСН не предусмотрен законодательством.
Это означает, что у индивидуального предпринимателя нет оснований принять к вычету входящий налог, если товары куплены в период работы на патенте, а потом использованы в деятельности на общем режиме.
Минфиновцы поясняют, что ИП на патенте не платил НДС в соответствии с пунктом 11 статьи 346.43 НК. Однако по НДС можно получить освобождение, если будут соблюдаться предусмотренные пунктами 3 и 6 статьи 145 Кодекса условия.
НДФЛ и профессиональный вычет
Бизнесмен, который применяет общий режим, обязан платить НДФЛ с поступлений. По окончанию года ему нужно отчитаться, подав форму 3-НДФЛ.
Если предприниматель привлекает наемных работников, ему нужно подавать инспекторам расчеты 6-НДФЛ, РСВ и персонифицированные отчеты, а в СФР — единую отчетность по форме ЕФС-1.
При этом у ИП есть возможность получить профессиональный налоговый вычет по НДФЛ.
Он предоставляется в размере документально подтвержденных затрат, имеющих отношение к получению доходов. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 210 НК.
Основные условия для получения вычета следующие:
все затраты нужно подтвердить документами;
затраты должны быть понесены в рамках деятельности, направленной на получение дохода.
При этом состав указанных расходов, которые принимаются к вычету, ИП устанавливает сам. Здесь действуют те же правила, что и при определении затрат для целей налогообложения по правилам, определенным главой 25 НК «Налог на прибыль организаций».
Индивидуальные предприниматели определяют налоговую базу по итогам каждого периода на основе данных учета поступлений и расходов, а также хозопераций по правилам, установленным Минфином.
Они приводятся в приказе Минфина и МНС от 13.08.2002 г. № 86н/БГ-3-04/430.
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Расходы на патенте
ИП, который перешел с ПСН на общий режим, не может учитывать затраты на товары, приобретенные во время пребывания на патенте, а проданные уже во время ОСН. Об этом Минфин напомнил в своем письме.
Такую же позицию минфиновцы раньше высказывали, к примеру, в своем письме от 15.01.2019 № 03-11-11/1128.