ИП перешел с ПСН на общий режим: что с НДС и НДФЛ

С начала 2023 года производители и продавцы ювелирки не имеют прав использовать патентную систему налогообложения и упрощенку. Они переходят на общий режим налогообложения.

Минфин в своем письме от 03.05.2023 № 03-07-11/40633 разъяснил, как платит НДС и НДФЛ ИП, ранее применявший ПСН, после такого перехода.

НДС-вычеты после перехода

Вычет НДС, предъявленного ИП, применявшему ПСН при приобретении им товаров после перехода на ОСН не предусмотрен законодательством.