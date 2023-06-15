Как отличить правомерное техническое сотрудничество конкурентов от картельного сговора

В обоснование решения УФАС привело результаты анализа десятков аукционов, где участвовали только два этих участника.

При этом снижение цены везде было минимальным (до 1%). В случаях, когда в торгах участвовали и иные субъекты, снижение НМЦК достигало более 49% за счет предложений участников картеля.

Компании оспорили решение сначала в ФАС, а потом и в суде. Три судебных инстанции поддержали заявителей, решение и предписание УФАС признаны недействительными.

Суды отметили:

доказательств картельного сговора недостаточно : установленные тесные деловые связи между компаниями не являются препятствием для их совместного участия в торгах;

использование единой инфраструктуры, наличие финансовой и кадровой взаимосвязи сами по себе не свидетельствуют о нарушении антимонопольного запрета , установленного в п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции;

между компаниями был заключен договор о техническом сотрудничестве, согласно которому стороны совместно проводят маркетинговые исследования, осуществляют поиск потенциальных заказчиков, участвуют в торгах на выполнение определенных видов работ.

С точки зрения антимонопольного законодательства, такое соглашение допустимо: взаимовыгодная кооперация не запрещена.

Верховный Суд с такими выводами не согласился:

соглашение хозяйствующих субъектов-конкурентов, направленное на установление единого ценового предложения при участии в торгах, охватывается диспозицией п. 2 ч. 1 ст. 11 закона № 135-ФЗ: в этом случае ограничение конкуренции картелем предполагается в силу закона;

заключение договора о техническом сотрудничестве допустимо, если направлено на своевременное и качественное исполнение контрактов , разработку и создание новых импортозамещающих товаров, получение покупателями преимуществ в виде экономии бюджетных средств;

в данном деле при совместном участии в торгах стороны реализовывали единую стратегию, направленную на достижение общей противоправной цели — поддержание цены. Такие совпадения в ценовом поведении конкурентов не могут быть случайными и разумно обоснованными;

собрано достаточное количество иных доказательств, указывающих на картель: фактическое расположение компаний по одному адресу; использование идентичных IP-адресов для осуществления действий в системе «Банк Клиент»; наличие банковских переводов между участниками соглашения; массовые перекрестные совмещения единовременной работы сотрудников; взаимосвязь при осуществлении процессуально значимых действий на ЭТП и центрах выдачи электронных цифровых подписей. При этом компании не позиционировали себя как не конкурентов или группу лиц, находящихся под контролем одного субъекта.



ВС направил дело на пересмотр.

Документ: определение ВС от 06.06.2023 № 304-ЭС22-27912 по делу № А45-28299/2020.