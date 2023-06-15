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Как отличить правомерное техническое сотрудничество конкурентов от картельного сговора

Антимонопольный орган признал две компании заключившими антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах.

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Как отличить правомерное техническое сотрудничество конкурентов от картельного сговора
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В обоснование решения УФАС привело результаты анализа десятков аукционов, где участвовали только два этих участника.

При этом снижение цены везде было минимальным (до 1%). В случаях, когда в торгах участвовали и иные субъекты, снижение НМЦК достигало более 49% за счет предложений участников картеля.

Компании оспорили решение сначала в ФАС, а потом и в суде. Три судебных инстанции поддержали заявителей, решение и предписание УФАС признаны недействительными.

Суды отметили:

  • доказательств картельного сговора недостаточно: установленные тесные деловые связи между компаниями не являются препятствием для их совместного участия в торгах;

  • использование единой инфраструктуры, наличие финансовой и кадровой взаимосвязи сами по себе не свидетельствуют о нарушении антимонопольного запрета, установленного в п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции;

  • между компаниями был заключен договор о техническом сотрудничестве, согласно которому стороны совместно проводят маркетинговые исследования, осуществляют поиск потенциальных заказчиков, участвуют в торгах на выполнение определенных видов работ.

С точки зрения антимонопольного законодательства, такое соглашение допустимо: взаимовыгодная кооперация не запрещена.

Верховный Суд с такими выводами не согласился:

  • соглашение хозяйствующих субъектов-конкурентов, направленное на установление единого ценового предложения при участии в торгах, охватывается диспозицией п. 2 ч. 1 ст. 11 закона № 135-ФЗ: в этом случае ограничение конкуренции картелем предполагается в силу закона;

  • заключение договора о техническом сотрудничестве допустимо, если направлено на своевременное и качественное исполнение контрактов, разработку и создание новых импортозамещающих товаров, получение покупателями преимуществ в виде экономии бюджетных средств;

  • в данном деле при совместном участии в торгах стороны реализовывали единую стратегию, направленную на достижение общей противоправной целиподдержание цены. Такие совпадения в ценовом поведении конкурентов не могут быть случайными и разумно обоснованными;

  • собрано достаточное количество иных доказательств, указывающих на картель:

    • фактическое расположение компаний по одному адресу;

    • использование идентичных IP-адресов для осуществления действий в системе «Банк Клиент»;

    • наличие банковских переводов между участниками соглашения;

    • массовые перекрестные совмещения единовременной работы сотрудников;

    • взаимосвязь при осуществлении процессуально значимых действий на ЭТП и центрах выдачи электронных цифровых подписей. При этом компании не позиционировали себя как не конкурентов или группу лиц, находящихся под контролем одного субъекта.

ВС направил дело на пересмотр.

Документ: определение ВС от 06.06.2023 № 304-ЭС22-27912 по делу № А45-28299/2020.

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