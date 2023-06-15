Как отличить правомерное техническое сотрудничество конкурентов от картельного сговора

В обоснование решения УФАС привело результаты анализа десятков аукционов, где участвовали только два этих участника.
При этом снижение цены везде было минимальным (до 1%). В случаях, когда в торгах участвовали и иные субъекты, снижение НМЦК достигало более 49% за счет предложений участников картеля.
Компании оспорили решение сначала в ФАС, а потом и в суде. Три судебных инстанции поддержали заявителей, решение и предписание УФАС признаны недействительными.
Суды отметили:
доказательств картельного сговора недостаточно: установленные тесные деловые связи между компаниями не являются препятствием для их совместного участия в торгах;
использование единой инфраструктуры, наличие финансовой и кадровой взаимосвязи сами по себе не свидетельствуют о нарушении антимонопольного запрета, установленного в п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции;
между компаниями был заключен договор о техническом сотрудничестве, согласно которому стороны совместно проводят маркетинговые исследования, осуществляют поиск потенциальных заказчиков, участвуют в торгах на выполнение определенных видов работ.
С точки зрения антимонопольного законодательства, такое соглашение допустимо: взаимовыгодная кооперация не запрещена.
Верховный Суд с такими выводами не согласился:
соглашение хозяйствующих субъектов-конкурентов, направленное на установление единого ценового предложения при участии в торгах, охватывается диспозицией п. 2 ч. 1 ст. 11 закона № 135-ФЗ: в этом случае ограничение конкуренции картелем предполагается в силу закона;
заключение договора о техническом сотрудничестве допустимо, если направлено на своевременное и качественное исполнение контрактов, разработку и создание новых импортозамещающих товаров, получение покупателями преимуществ в виде экономии бюджетных средств;
в данном деле при совместном участии в торгах стороны реализовывали единую стратегию, направленную на достижение общей противоправной цели — поддержание цены. Такие совпадения в ценовом поведении конкурентов не могут быть случайными и разумно обоснованными;
собрано достаточное количество иных доказательств, указывающих на картель:
фактическое расположение компаний по одному адресу;
использование идентичных IP-адресов для осуществления действий в системе «Банк Клиент»;
наличие банковских переводов между участниками соглашения;
массовые перекрестные совмещения единовременной работы сотрудников;
взаимосвязь при осуществлении процессуально значимых действий на ЭТП и центрах выдачи электронных цифровых подписей. При этом компании не позиционировали себя как не конкурентов или группу лиц, находящихся под контролем одного субъекта.
ВС направил дело на пересмотр.
Документ: определение ВС от 06.06.2023 № 304-ЭС22-27912 по делу № А45-28299/2020.