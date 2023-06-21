Профстандарты для главного бухгалтера в 2023 году

Профстандарт для законодательства о труде является относительно новым документом, основная задача которого заключается в замене собой в перспективе действующих до сих пор (постановление Минтруда от 12.05.1992 № 15а) единых квалификационных справочников:

Делается это как с целью обновления (доведения до современного уровня) существующих требований к профессиям, так и для разработки квалификационных описаний новых профессий.

Для законодательства об образовании профстандарт должен стать тем главным документом, из которого при формировании ФГОС будут черпаться представления современных работодателей о требованиях к работнику, предназначенных для выполнения должностных функций по определенной специальности. Увязка эта становится настолько тесной, что без профстандарта оказывается невозможной разработка ФГОС для новых профессий (письмо Минэкономразвития от 26.03.2015 № Д28и-877).

Замена квалификационных справочников профстандартами — процесс не только постепенный, но и плановый. В этих целях могут приниматься различные нормативные акты.

Так, например, в соответствии с распоряжением Правительства от 31.03.2014 № 487-р, было утверждено большое количество плановых мероприятий на период 2014–2016 годов.

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Как применяют профессиональные стандарты с 1 июля 2016 года

Несколько лет назад, 01.07.2016, вступил в силу закон «О внесении изменений…» от 02.05.2015 № 122-ФЗ, внесший в законодательство о труде и об образовании ряд существенных изменений в части профстандартов.

В ТК появились:

поправки в тексте ст. 195.1, вследствие которых: получило уточнение определение «профстандарт»: содержащаяся в этом документе информация о профессии увязана не только с определенной деятельностью, но и с выполнением определенной функции; часть текста этой статьи вынесена в отдельную ст. 195.2, посвященную определению того органа (Правительство с учетом мнения трехсторонней комиссии), на который возлагается ответственность за установление порядков разработки и утверждения стандартов, при этом функция утверждения порядка применения стандартов из ранее имевшего место перечня задач, решаемых этим органом, исключена; добавление новой ст. 195.3, отразившей устанавливаемый теперь уже законом, а не Правительством главный принцип применения стандартов: использование их обязательно в части требований к квалификации, установленных нормативными документами, а во всех прочих случаях стандарты имеют рекомендательный характер.



Кроме того, законом № 122-ФЗ (ст. 4) были введены:

Право Правительства устанавливать особый порядок для применения этих стандартов госорганизациями (внебюджетными фондами, ГУП, МУП, госкорпорациями, госкомпаниями) и юрлицами, в которых доля участия государства составляет более 50% (п. 1)).

Правительство, воспользовавшись этим правом, ввело для указанных организаций (постановление от 27.06.2016 № 584) обязанность применять профстандарты с 01.07.2016, предоставив для решения всех сопутствующих процессу вопросов (доработка существующих стандартов, разработка новых, приведение в соответствие с ними других внутренних документов и необходимое повышение квалификации работников) переходный период до 2020 года.

Обязанность приведения всех существующих ФГОС в соответствие с требованиями уже разработанных стандартов в течение года с 01.07.2016 (п. 2).

В развитие этого положения в законе № 273-ФЗ изменены тексты п. 7 ст. 11 (применение профстандарта увязано с профессиональной компетенцией будущего специалиста) и п. 8 ст. 73 (процедура создания конкретных программ обучения напрямую стала связываться с наличием профстандарта).

Что служит профстандартом для главного бухгалтера в 2023 году

В качестве профессионального стандарта для главного бухгалтера в 2023 году применяется новый профстандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н.

Этот стандарт посвящен описанию нескольких должностей различного уровня: бухгалтера, главного бухгалтера, начальника отдела бухгалтерского учета, директоров по операционному управлению, по бухгалтерскому аутсорсингу, по развитию бизнеса, коммерческого директора