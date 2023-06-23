Кадровый учет

Основные пункты должностной инструкции бухгалтера-кассира. Актуальные данные

Должностная инструкция бухгалтера кассира — образец 2023 года будет предметом рассмотрения в настоящей статье. Особенности этого документа определяются спецификой организации и имеющим место порядком распределения функций в бухгалтерии.

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Основные пункты должностной инструкции бухгалтера-кассира. Актуальные данные
Иллюстрация: freepik/freepik

Назначение должностной инструкции

Должностная инструкция представляет собой документ, в котором в отношении каждой конкретной должности описываются:

  • требования, предъявляемые к принимаемому на нее работнику;

  • схема подчинения сотрудника определенному лицу и подчиненность лиц ему;

  • должностные функции (обязанности), возлагаемые на работника;

  • права и ответственность сотрудника.

Этот документ не входит в число обязательных для разработки на предприятии, но весьма желателен в первую очередь для самого юрлица, поскольку позволяет достичь нескольких целей:

  • в одном документе описать конкретные обязанности, выполняемые на указанной должности, с тем чтобы при наличии нескольких одинаковых должностей снизить количество составляемых документов и знакомить несколько человек с одними и теми же обязанностями по одной инструкции;

  • иметь готовое описание требований к должности, чтобы в соответствии с ним формулировать запросы к кандидатам на вакансию и облегчить знакомство нового сотрудника с перечнем его функций;

  • передавать работнику перечень его обязанностей под роспись, возлагая на него ответственность за их неисполнение и получая возможность предметно контролировать его работу.

Должностную инструкцию разрабатывает, как правило, руководитель того подразделения, к которому относится конкретная должность, поскольку именно руководитель подразделения отвечает за организацию работы в нем и распределение функций между сотрудниками.

Утверждает инструкцию руководитель юрлица. Перед утверждением, если это установлено принятой схемой документооборота, она может дополнительно согласовываться, например с юридической, кадровой службой.

Особенности должности бухгалтера-кассира

Наличие должности бухгалтера-кассира характерно для крупных предприятий с бухгалтерией из нескольких человек.

Основные обязанности бухгалтера-кассира — работа с наличными деньгами:

  • их прием-выдача из кассы предприятия;

  • получение-сдача в банк;

  • соблюдение правил, установленных для обеспечения их сохранности.

Соответственно, бухгалтер-кассир как кассир должен знать:

  • порядок работы на ККТ;

  • способы определения подлинности денежных купюр;

  • порядок оформления документов, необходимых при взаимодействии по наличным деньгам с банком;

  • формы действующих кассовых документов, требования к их оформлению и хранению;

  • правила оприходования денежных средств;

  • порядок передачи денежных средств при смене материально ответственного лица;

  • особенности проведения инвентаризации денег.

Чтобы вести учетные операции по своему участку, бухгалтер-кассир должен также знать:

  • основные бухгалтерские проводки;

  • технические приемы работы в бухгалтерской программе.

Кроме того, на бухгалтера-кассира могут возлагаться какие-либо дополнительные обязанности, например вытекающие из его функций, связанных с взаимодействием с банком, или сопутствующие его поездкам.

Если обязанности кассира не являются для выполняющего их бухгалтера основными, они войдут в его должностную инструкцию составной частью.

Но в любом случае с бухгалтером, выполняющим функции кассира, необходимо заключить договор о полной материальной ответственности.

Форма и образец должностной инструкции

Определенной формы должностная инструкция не имеет. Каждая организация оформляет ее в порядке, установленном ею самостоятельно.

Обязательными условиями для этого документа являются:

  • утверждение ее руководителем;

  • ознакомление работника под роспись непосредственно под текстом должностной инструкции или в отдельном журнале.

Копию инструкции рекомендуется выдавать каждому работнику, который с ней ознакомлен.

Содержание инструкции, как правило, формируется в следующей последовательности:

  • требования к образованию и опыту;

  • подчиненность;

  • обязанности;

  • перечень необходимых для работы документов;

  • права;

  • ответственность.

Итоги

Оформление должностной инструкции позволяет со всей определенностью очертить круг обязанностей по конкретной должности. А это, в свою очередь, дает возможность правильно распределить работу в подразделении и контролировать выполнение работником возложенных на него функций.

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