Основные пункты должностной инструкции бухгалтера-кассира. Актуальные данные

Назначение должностной инструкции
Должностная инструкция представляет собой документ, в котором в отношении каждой конкретной должности описываются:
требования, предъявляемые к принимаемому на нее работнику;
схема подчинения сотрудника определенному лицу и подчиненность лиц ему;
должностные функции (обязанности), возлагаемые на работника;
права и ответственность сотрудника.
Этот документ не входит в число обязательных для разработки на предприятии, но весьма желателен в первую очередь для самого юрлица, поскольку позволяет достичь нескольких целей:
в одном документе описать конкретные обязанности, выполняемые на указанной должности, с тем чтобы при наличии нескольких одинаковых должностей снизить количество составляемых документов и знакомить несколько человек с одними и теми же обязанностями по одной инструкции;
иметь готовое описание требований к должности, чтобы в соответствии с ним формулировать запросы к кандидатам на вакансию и облегчить знакомство нового сотрудника с перечнем его функций;
передавать работнику перечень его обязанностей под роспись, возлагая на него ответственность за их неисполнение и получая возможность предметно контролировать его работу.
Должностную инструкцию разрабатывает, как правило, руководитель того подразделения, к которому относится конкретная должность, поскольку именно руководитель подразделения отвечает за организацию работы в нем и распределение функций между сотрудниками.
Утверждает инструкцию руководитель юрлица. Перед утверждением, если это установлено принятой схемой документооборота, она может дополнительно согласовываться, например с юридической, кадровой службой.
Особенности должности бухгалтера-кассира
Наличие должности бухгалтера-кассира характерно для крупных предприятий с бухгалтерией из нескольких человек.
Основные обязанности бухгалтера-кассира — работа с наличными деньгами:
их прием-выдача из кассы предприятия;
получение-сдача в банк;
соблюдение правил, установленных для обеспечения их сохранности.
Соответственно, бухгалтер-кассир как кассир должен знать:
порядок работы на ККТ;
способы определения подлинности денежных купюр;
порядок оформления документов, необходимых при взаимодействии по наличным деньгам с банком;
формы действующих кассовых документов, требования к их оформлению и хранению;
правила оприходования денежных средств;
порядок передачи денежных средств при смене материально ответственного лица;
особенности проведения инвентаризации денег.
Чтобы вести учетные операции по своему участку, бухгалтер-кассир должен также знать:
основные бухгалтерские проводки;
технические приемы работы в бухгалтерской программе.
Кроме того, на бухгалтера-кассира могут возлагаться какие-либо дополнительные обязанности, например вытекающие из его функций, связанных с взаимодействием с банком, или сопутствующие его поездкам.
Если обязанности кассира не являются для выполняющего их бухгалтера основными, они войдут в его должностную инструкцию составной частью.
Но в любом случае с бухгалтером, выполняющим функции кассира, необходимо заключить договор о полной материальной ответственности.
Форма и образец должностной инструкции
Определенной формы должностная инструкция не имеет. Каждая организация оформляет ее в порядке, установленном ею самостоятельно.
Обязательными условиями для этого документа являются:
утверждение ее руководителем;
ознакомление работника под роспись непосредственно под текстом должностной инструкции или в отдельном журнале.
Копию инструкции рекомендуется выдавать каждому работнику, который с ней ознакомлен.
Содержание инструкции, как правило, формируется в следующей последовательности:
требования к образованию и опыту;
подчиненность;
обязанности;
перечень необходимых для работы документов;
права;
ответственность.
Итоги
Оформление должностной инструкции позволяет со всей определенностью очертить круг обязанностей по конкретной должности. А это, в свою очередь, дает возможность правильно распределить работу в подразделении и контролировать выполнение работником возложенных на него функций.