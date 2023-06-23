Основные пункты должностной инструкции бухгалтера-кассира. Актуальные данные

Должностная инструкция представляет собой документ, в котором в отношении каждой конкретной должности описываются:

схема подчинения сотрудника определенному лицу и подчиненность лиц ему;

требования, предъявляемые к принимаемому на нее работнику;

Этот документ не входит в число обязательных для разработки на предприятии, но весьма желателен в первую очередь для самого юрлица, поскольку позволяет достичь нескольких целей:

передавать работнику перечень его обязанностей под роспись, возлагая на него ответственность за их неисполнение и получая возможность предметно контролировать его работу.

иметь готовое описание требований к должности, чтобы в соответствии с ним формулировать запросы к кандидатам на вакансию и облегчить знакомство нового сотрудника с перечнем его функций;

в одном документе описать конкретные обязанности, выполняемые на указанной должности, с тем чтобы при наличии нескольких одинаковых должностей снизить количество составляемых документов и знакомить несколько человек с одними и теми же обязанностями по одной инструкции;

Должностную инструкцию разрабатывает, как правило, руководитель того подразделения, к которому относится конкретная должность, поскольку именно руководитель подразделения отвечает за организацию работы в нем и распределение функций между сотрудниками.

Утверждает инструкцию руководитель юрлица. Перед утверждением, если это установлено принятой схемой документооборота, она может дополнительно согласовываться, например с юридической, кадровой службой.

Особенности должности бухгалтера-кассира

Наличие должности бухгалтера-кассира характерно для крупных предприятий с бухгалтерией из нескольких человек.

Основные обязанности бухгалтера-кассира — работа с наличными деньгами:

их прием-выдача из кассы предприятия;

получение-сдача в банк;

соблюдение правил, установленных для обеспечения их сохранности.

Соответственно, бухгалтер-кассир как кассир должен знать:

порядок работы на ККТ;

способы определения подлинности денежных купюр;

порядок оформления документов, необходимых при взаимодействии по наличным деньгам с банком;

формы действующих кассовых документов, требования к их оформлению и хранению;

правила оприходования денежных средств;

порядок передачи денежных средств при смене материально ответственного лица;

особенности проведения инвентаризации денег.

Чтобы вести учетные операции по своему участку, бухгалтер-кассир должен также знать:

основные бухгалтерские проводки;

технические приемы работы в бухгалтерской программе.

Кроме того, на бухгалтера-кассира могут возлагаться какие-либо дополнительные обязанности, например вытекающие из его функций, связанных с взаимодействием с банком, или сопутствующие его поездкам.

Если обязанности кассира не являются для выполняющего их бухгалтера основными, они войдут в его должностную инструкцию составной частью.

Но в любом случае с бухгалтером, выполняющим функции кассира, необходимо заключить договор о полной материальной ответственности.