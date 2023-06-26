Как снизить риски инвестиций в проект

Оценка объекта инвестиций

Начальная точка — знание, действующий ли это бизнес или стартап. Исходя из этого формируется перечень элементов и фрагментов, которые необходимо оценить с точки зрения инвестирования.

Стартап

В процессе переговоров важно выяснить опыт предпринимателя и его релевантность, наличие соответствующего бэкграунда.

Допустим, он всю жизнь работал на стройке и вдруг решил заниматься консалтинговым бизнесом в сфере финансов, тогда у инвестора должны возникнуть вопросы. Если же на предыдущем месте работы человек был финансистом и отлично разбирается в финансовых моделях, вероятно, он перерос свою позицию и хочет стать самозанятым.

В любом случае у человека, только что ушедшего из найма, стоит запросить рекомендательные письма либо контакты руководства.

Так можно выяснить, насколько он был хорош на предыдущем месте работы, какие у него сильные стороны и как он расстался с работодателем.

Затем нужно проверить предпринимателя по базе МВД, ФССП и налоговой. Можно использовать Спарк и Rusprofile, если у него есть уже ИП или ООО.

Обязательна проверка на предмет блокировки счетов и оценка кредитной истории — для этого нужно запросить паспорт собственника.

Если у человека нет финансовой дисциплины по ежемесячным платежам, скорее всего, такая же ситуация сложится с инвестором. Но сразу сделаю оговорку, что у большинства предпринимателей, и начинающих, и действующих, есть кредиты.

Просрочка до месяца считается нормальной, ситуации бывают разные. Но сроки от полугода указывают на системное игнорирование обязательств перед банком.

В стартап стоит инвестировать небольшие суммы или разбивать на части: например, из 3 млн. рублей один сейчас, второй через 1-3 месяца, затем третий. Плюс нужно отслеживать на что идут деньги и какой дают результат.

Если предприниматель потратит первый транш на развитие личного бренда, рекламу и привлечение клиентов и получит первичные заявки и продажи, можно отправлять следующий транш.

Действующий бизнес

В случае действующего бизнеса помимо проверки финансовой репутации самого собственника следует через Спарк и Rusprofile оценить выручку компании за прошлый год, сумму уплаченных налогов, количество официально оформленных сотрудников.

Запросить данные по закредитованности организации, бухгалтерский баланс, бухгалтерскую отчетность, справку об уплаченных налогах за текущий квартал — и посмотреть динамику, есть ли прирост от года к году.

Если в прошлом году собственник заплатил 2 млн. рублей налогов, а за это полугодие он уже заплатил 3 млн., то мы видим прогресс х2. И, скорее всего, к концу года он заплатит 6 млн. и утроит результат. Значит, компания растет. А инвестировать как раз и нужно на этапе роста.

Также стоит проверить поставщиков бизнеса и выяснить, насколько платежеспособен и дисциплинирован клиент, действительно ли покупает на такие обороты и выручку, которые демонстрирует потенциальному инвестору.

Если на борту уже есть инвесторы, рекомендую связаться с ними и узнать насколько бизнес рентабелен и интересен.

Кроме того, чтобы понять насколько продукт хорош, можно пообщаться с клиентами либо самим стать клиентами этого бизнеса.

Оценка сделки

Есть разные виды сделок, и речь идет не только про инвестиции, но и про займовые инструменты.

Можно инвестировать в долю от прибыли, заключить договор займа, дать деньги под залог доли в бизнесе/недвижимости/торгового оборудования. В любом случае важно оценить риски и защитить себя, вдумчиво выбирая условия и прорабатывая их с юристом.

Договор могут составить не в пользу инвестора, поэтому необходимо отдать его на анализ юристу.

Он, как минимум, сделает протокол разногласий, даст рекомендации по урегулированию условий. В договоре не должно быть перекоса в одну из сторон, риски должны быть равноправными 50/50.

Будучи предпринимателем, когда я брал инвестиции, мы с инвесторами либо делили риски пополам, либо я предлагал им в новом проекте долю на ту сумму, которую они инвестировали в текущий. И, когда проекты прогорали, некоторые инвесторы получали деньги обратно, а некоторые зарабатывали на новом проекте.

Самый безопасный с точки зрения владения каким-либо активом инструмент — долевое участие в бизнесе.

Это покупка либо акции у акционерного общества, либо доли в обществе с ограниченной ответственностью. Здесь тоже есть риски: собственники могут умереть, деньги не будут направлены на бизнес, либо будет куплен неликвидный актив/бизнес/оборудование для реализации бизнес-процессов.

Но, если правильно подобрать проекты, для инвестора это наиболее ликвидный вариант. Потому что он покупает долю в действующем растущем бизнесе.

Оценка доходности

Допустим, вы купили акции по 1000 рублей/штука, а компания за полгода-год купила на инвестированные деньги оборудование, выстроила новую производственную линию и увеличила объемы производства.

За счет качественного оборудования стало меньше брака и увеличилось качество продукции, повысилась цена на производимый товар, при этом, соответственно, себестоимость снизилась, а маржа увеличилась.

Компания с учетом увеличения поставок, балансовой стоимости, рыночной стоимости, рентабельности и чистой прибыли, выросла в своей стоимости. А значит, выросла и стоимость ее акции. Теперь вы можете продать свою долю дороже — по 1300 рублей за одну акцию.

Так можно заработать на маленьких компаниях.

В случае же инвестиций в «твердую» компанию с большой историей и 1000 сотрудников такой доходности не будет. Будет стабильно 10-15% годовых, и это хороший показатель.

Не стоит сразу же исключать из поля зрения варианты, где обозначается доходность от 50% и выше. Такое возможно, но для этого нужно тщательно выбирать проекты.

Вспомогательный инструмент для инвестора — инвестиционные платформы, такие как наша. Мы пишем, что на наших проектах можно заработать до 100% годовых, но делаем ремарку, что они складываются из дивидендов (от 15 до 25% в год в малом бизнесе) и капитализации компании.

Чтобы инвесторы не теряли свои деньги, мы отбираем из большого количества проектов твердые, прибыльные и действующие бизнесы, проводим аудит, глубокий анализ компаний.

Благодаря двум службам безопасности мы тщательно проверяем и собираем информацию о проектах. Затем организуем коллективные созвоны, где собираем по 30-50 инвесторов и где собственник рассказывает о своем проекте.

Мы также помогаем ему подготовить презентацию, чтобы она была максимально информативна и понятна.

Также у инвесторов есть доступ к отчетности, которую они могут проанализировать и передать пакет документов юристу на проверку. Мы максимально открыты и лояльны к таким процессам.

Я всегда говорю: «не доверяйте нам, а изучите то, что мы предоставили, и примите самостоятельное решение».

Что еще поможет инвестору

Инвестиции — это всегда высокие риски для инвестора. Поэтому инвестировать стоит дифференцированно.

Например, в медицину, общепит, розницу, производство, IT. Что-то из этого прогорит, а что-то выстрелит и перекроет убытки.

Инвестируйте в те отрасли и продукты, в которых разбираетесь либо пользуетесь самостоятельно, так понимание процессов усиливается, а риски снижаются.