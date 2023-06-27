Как застраховать дом или квартиру при сдаче в аренду посуточно

Посуточная аренда предполагает большой поток регулярно сменяющихся постояльцев, а значит, риски порчи имущества, мебели и ремонта резко возрастают. Да и жилье, предназначенное в основном для туристов, обычно требует более качественной и презентабельной отделки, которую надо поддерживать в хорошем состоянии.

По этой причине многие рантье задаются вопросом, как минимизировать свои расходы от порчи имущества и застраховать риски.

Сколько стоит застраховать сдаваемое в аренду жилье

Российские страховые компании предлагают сегодня различные продукты добровольного страхования недвижимости.

Однако по умолчанию предполагается, что жилье используется для собственного проживания.

Покупать стандартный полис, умалчивая о том, что жить там будут другие люди, не имеет смысла: при ЧП вы останетесь без выплаты.

Проверка службы безопасности страховой обязательно выяснит, что жильем пользовались посторонние.

Далеко не все компании готовы принять сдаваемое посуточно жилье на страхование. К примеру, в «Абсолют Страховании» сообщили, что минимальный срок аренды должен быть не менее 3 месяцев.

«Если объект находится в аренде, то его добровольное страхование будет выше процентов на 10–20, при этом покрытие по рискам никак не будет отличаться от стандартного покрытия при добровольном страховании имущества, которое выбирает страхователь/собственник при заключении договора со страховой компанией», — рассказала Банки.ру руководитель отдела развития розничного страхования компании «Абсолют Страхование» Ксения Гончарова.

В «Ренессанс страховании» рассказали, что страхуют объекты, сдающиеся в посуточную аренду.

В этом случае стоимость страхования квартиры вырастает примерно на 20%, а загородного дома — на 30%, и полис можно оформить только на год.

«Например, бюджетное страхование однокомнатной квартиры (застраховано только домашнее имущество и отделка) будет стоить около 6 000 рублей, а в случае сдачи в аренду — примерно 7 500. При этом нужно помнить, что риски повреждения имущества людьми, которые находятся в квартире с ведома хозяев, должны быть отдельно прописаны в договоре, за это берется повышенная премия. Повышенная стоимость полиса вызвана тем, что арендаторы менее бережно относятся к жилью, и вероятность причинения ущерба квартире, сдаваемой в аренду, выше», — рассказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Какие риски можно застраховать для квартиры, сдаваемой в аренду

Типовой набор рисков полиса страхования недвижимости включает в себя:

пожар;

удар молнии;

взрыв;

противоправные действия третьих лиц (в том числе кражи);

стихийные бедствия;

залив жидкостью;

механические воздействия (выплаты по этому риску обычно производятся в результате падения предметов, например деревьев, на остекление лоджии и окна);

страхование гражданской ответственности.

Для квартир, сдающихся в аренду, покрытие можно расширить рисками неосторожных действия третьих лиц и боя стекол. Цена полиса в этом случае вырастет на 20–30%.

Также за дополнительную плату застраховать можно:

повреждение электрических и электронных устройств движимого имущества;

террористический акт;

расходы по найму жилья в период ремонта после страхового события;

расходы по уборке и расчистке после страхового случая;

расходы по замене замков после взлома и ущерба третьими лицами;

повреждение плодородного слоя почвы на участке (если страхуется загородный дом).

Однако застраховать жилье, например от кражи вещей арендатором по индивидуальному полису, скорее всего, не получится.

Как рассказали в компании «Ренессанс страхование», типовых индивидуальных продуктов, которые бы защищали вещи хозяина от кражи при сдаче квартиру в аренду, на рынке нет. Но как нетиповой риск это может рассматриваться в рамках работы с партнером-агрегатором, через который хозяева сдают свое жилье.

Зато можно застраховать гражданскую ответственность перед соседями.

В случае если, например, жильцы затопят соседей, страховая компания выплатит потерпевшим компенсацию. Если договор не оформлен, возмещение ущерба могут требовать с владельца квартиры.

«Стоимость страхования на год с лимитом выплаты до 500 000 рублей в случае сдачи квартиры в аренду составит около 4 000 (если квартира не сдается в аренду, то 3 300 рублей, разница составляет 20%). Средняя выплата по заливам в нашей компании — 53 400 рублей, но в случае серьезного залива пострадать может имущество и отделка в нескольких квартирах, расположенных ниже, и размер ущерба вырастет кратно. Арендатор часто менее внимательно относится к состоянию сантехники и инженерных систем», — пояснил Артем Искра.

Кстати, по словам опрошенных страховщиков, тип жилья «апартаменты» не повлияет на условия и цену страхования — хозяин, сдавая их в аренду, может застраховать их так же, как обычную квартиру, по тем же программам и на тех же условиях.

Как страхуются квартиры на сервисах посуточного бронирования

Некоторые агрегаторы и сервисы посуточной аренды предлагают хозяевам страховку при размещении объекта на платформе. Так, на Суточно.ру хозяин может получить компенсацию 75 тыс. рублей от страховой компании «Бестиншур», если гости повредят внутреннюю отделку, инженерные коммуникации, электроприборы, бытовую технику, осветительные приборы, сантехнику, мебель, ковры, шторы.

На Qqrenta можно подключить страховку от «Ренессанс страхование». Сумма выплат составляет до 50 000 рублей.

Еще один отечественный сервис бронирований жилья «Островок» также запускает программу страхования для квартир и апартаментов вместе со страховым сервисом BestDoctor.

Владельцы жилья могут оформить полис страхования, который покроет ущерб от механических повреждений домашнего имущества, оргтехники, внутренней отделки, инженерного и прочего оборудования в случае пожаров, затоплений, в результате действий гостей и других ситуациях.

Полис предусматривает страхование имущества и гражданской ответственности при найме квартир и аренде апартаментов.

Максимальная сумма компенсации составляет до 150 000 рублей.