УСН

Отказ от УСН без уведомления и работа на ОСН: снимут ли вычеты НДС

Если бывший упрощенец без уведомления ИФНС с начала года работал и отчитывался по правилам, установленным для общей системы налогообложения, он вправе заявлять НДС-вычеты.

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Отказ от УСН без уведомления и работа на ОСН: снимут ли вычеты НДС

Это мнение АС Западно-Сибирского округа, выраженное в  постановлении от 03.05.2023 по делу № А70-15501/2022.

Отказ от УСН и прекращение УСН: есть разница

Для добровольного перехода с УСН предусмотрено 2 ситуации. Для каждой из имеется своя форма, по которой нужно уведомить ИФНС: 

  • Уведомление об отказе от применения УСН;

  • Уведомление о прекращении применения УСН.

Разница в применении этих форм такова.

Уведомление об отказе от применения УСН подавайте, если приняли решение добровольно перестать применять УСН и перейти на другой режим налогообложения.

Например, если поставщики или клиенты работают с НДС, тогда выгоднее работать на общей системе.

Уведомление о прекращении применения УСН подают, если прекращается деятельность, по которой применяли УСН. При этом вы продолжаете вести деятельность, с которой совмещали упрощенку. Например, ПСН.

Срок подачи этого уведомления — не позднее 15 дней со дня прекращения деятельности.

За несдачу уведомления о прекращении применения УСН в установленный срок установлены штрафы: 200 рублей — для организации (п. 1 ст. 126 НК), от 300 до 500 рублей — для должностных лиц организации (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).

Что касается добровольного отказа от УСН, то это уведомление нужно направить в ИФНС не позднее 15 января года, в котором планируется применение общего режима налогообложения (п. 6 ст. 346.13 НК).

Минфин считает, что если организация нарушила срок подачи уведомления, предусмотренный пунктом 6 статьи 346.13 НК, то она не вправе применять иной режим налогообложения (см. письма Минфина от 14 июля 2015 года № 03-11-09/40378, от 3 июля 2015 года № 03-11-11/38553).

Эта позиция может привести (и приводит) к негативным последствиям. Например, если фирма без уведомления начала работать на общей системе, такой компании-«нелегалу» могут отказать в НДС-вычетах.

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Если опоздать с уведомлением

Итак, переходить на общий режим нужно с начала очередного календарного года, уведомив об этом инспекцию не позднее 15 января. Никакого предварительного одобрения и разрешения инспекции не требуется.

Подача заявления в инспекцию носит уведомительный характер.

Последствия пропуска срока или непредставления уведомления о переходе с УСН на иной режим налогообложения, включая запрет на его применение, в НКне установлены.

Подтверждение найдем в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 3 мая 2023 г. № Ф04-1443/2023 по делу № А70-15501/2022.

Налогоплательщик работал на общей системе с 1 января, но уведомление об отказе от УСН подал только в декабре этого же года. В декларации по НДС за 3 квартал этого года он заявил вычет НДС.

Инспекция в вычете отказала, начислила недоимку, пени и оштрафовала его.

В суде выяснилось, что ИП:

  • работал, вел бухгалтерскую и налоговую отчетность по ОСН с 1 января;

  • подавал декларации по НДС за 1 и 2 кварталы этого года, а инспекция их принимала и нарушений не находила;

  • сдавал в предшествовавшем году 3-НДФЛ по требованию налоговой об уплате недоимки по НДФЛ, то есть об отказе от УСН налоговики знали.

Исходя из этого, АС поддержал истца и сделал такие полезные выводы:

  • применение УСН и добровольный возврат к ОСН зависят от желания налогоплательщика;

  • заявление о применении УСН носит уведомительный характер;

  • до начала применения УСН налогоплательщик вправе без одобрения инспекции изменить свое решение и остаться на ОСН;

  • главное значение имеет фактическая деятельность на ОСН с начала налогового периода;

  • из действий инспекции следует, что она учла факт перехода ИП на ОСН;

  • ИП не считал и не платил налог по УСН, отчетность по нему не подавал;

  • довод инспекции о том, что плательщик на УСН подал декларации по НДС из-за выставления им счетов-фактур, несостоятельный. Декларации составлены по правилам, установленным для общей системы.

Таким образом, определяющее значение имеет фактическое ведение хозяйственной деятельности в соответствии с выбранным режимом налогообложения с начала календарного года.

Сам по себе факт непредставления уведомления об отказе от УСН не лишает права на применение вычетов по НДС, если налогоплательщик фактически осуществлял хозяйственную деятельность, оформлял первичные документы и представлял налоговые декларации, соответствующие общему режиму.

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