Отказ от УСН без уведомления и работа на ОСН: снимут ли вычеты НДС

Это мнение АС Западно-Сибирского округа, выраженное в постановлении от 03.05.2023 по делу № А70-15501/2022.

Отказ от УСН и прекращение УСН: есть разница

Для добровольного перехода с УСН предусмотрено 2 ситуации. Для каждой из имеется своя форма, по которой нужно уведомить ИФНС:

Уведомление об отказе от применения УСН;

Уведомление о прекращении применения УСН.

Разница в применении этих форм такова.

Уведомление об отказе от применения УСН подавайте, если приняли решение добровольно перестать применять УСН и перейти на другой режим налогообложения.

Например, если поставщики или клиенты работают с НДС, тогда выгоднее работать на общей системе.

Уведомление о прекращении применения УСН подают, если прекращается деятельность, по которой применяли УСН. При этом вы продолжаете вести деятельность, с которой совмещали упрощенку. Например, ПСН.

Срок подачи этого уведомления — не позднее 15 дней со дня прекращения деятельности.