Как рознице подготовить кассу к продаже подакцизной газировки и энергетиков

Это напитки с сахаром, которые соответствуют таким условиям:

количество углеводов в пищевой ценности свыше 5 г. на 100 мл.

произведены на основе питьевой или минеральной воды;

Акцизная ставка — 7 руб. за один литр.

При этом введение акциза не коснется напитков, изготовленных в заведениях общепита, а также соков, кваса, киселя и других. Полный перечень исключений есть в упомянутом законе № 443-ФЗ.

Что делать владельцам ККТ

Платить акциз будут производители, а розничным магазинам нужно только перерегистрировать кассовую технику. Если в ассортименте уже есть подакцизные товары, например алкоголь, перерегистрировать кассу не надо.

Обязательно в товароучетном сервисе указать, какие позиции стали подакцизными, чтобы в чеках появился признак «АТ», либо «Подакцизный товар».