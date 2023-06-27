Подакцизные товары

Как рознице подготовить кассу к продаже подакцизной газировки и энергетиков

С 1.07.2023 некоторые сладкие напитки станут подакцизными (закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ). К этой дате некоторым магазинам обязательно перерегистрировать кассу и заменить фискальный накопитель (ФН). Как подготовиться к изменениям и что будет, если этого не сделать?

Версия для печати
Как рознице подготовить кассу к продаже подакцизной газировки и энергетиков
Иллюстрация: vecstock/Freepik

На какие товары вводят акциз

Это напитки с сахаром, которые соответствуют таким условиям:

  • упакованы в потребупаковку;

  • произведены на основе питьевой или минеральной воды;

  • содержат сахар, сироп или мед;

  • объемная доля этилового спирта до 1,2%;

  • количество углеводов в пищевой ценности свыше 5 г. на 100 мл.

Акцизная ставка — 7 руб. за один литр.

При этом введение акциза не коснется напитков, изготовленных в заведениях общепита, а также соков, кваса, киселя и других. Полный перечень исключений есть в упомянутом законе № 443-ФЗ.

Что делать владельцам ККТ

Платить акциз будут производители, а розничным магазинам нужно только перерегистрировать кассовую технику. Если в ассортименте уже есть подакцизные товары, например алкоголь, перерегистрировать кассу не надо.

Обязательно в товароучетном сервисе указать, какие позиции стали подакцизными, чтобы в чеках появился признак «АТ», либо «Подакцизный товар».

О том, что конкретный напиток стал подакцизным, может говорить косвенный признак — рост закупочной цены на 7 руб. за литр.

А самый верный способ — во время приемки, узнать информацию у поставщика.

Если продавец раньше не торговал подакцизной продукцией, нужно подать заявление о перерегистрации ККТ. В нем указать причину перерегистрации — «Иные причины», а в особенностях применения отметить торговлю подакцизными товарами.

После перерегистрации кассы обязательно также изменить настройки кассы и карточки в «товароучетке».

Важно! Остатки сладких напитков, которые были куплены у поставщиков до 1 июля 2023 года, тоже нужно продавать как подакцизные.

Кому придется заменить фискальный накопитель

Продавцам, которые используют накопитель 11–13 месяцев, необходимо приобрести новый ФН на 15 месяцев и перерегистрировать ККТ по причине замены накопителя.

Иначе продавец будет считаться нарушителем, ведь при торговле подакцизными товарами максимальный срок ФН не должен превышать 13 месяцев. 

Какие санкции предусмотрены

Если не указать, что на кассе продается подакцизный товар, чеки на продажу сладких напитков будут сформированы некорректно. Продавцу  могут вынести предупреждение или оштрафовать за несоблюдение порядка регистрации, перерегистрации и использования кассы.

Размер штрафов закреплен в ч. 4 ст. 14.5 КоАП:

  • Для предпринимателей — от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб.

  • Для организаций — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Банковские карты

Страховщики вернут 100 тысяч рублей за несанкционированное списание с банковских карт

Страховые компании возместят ущерб за кражу денег с банковской карты. Небольшие суммы вернут полностью, но если размер хищения превысит 100 тыс. рублей, то клиенту вернут как минимум 100 тыс. рублей.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Интервью

«Утверждение, что инспекторы стали «белые и пушистые» является в корне ошибочным». Поговорили с Наринэ Бегляровой про проверки, изменения в НК и ЕНС

Пообщались с Наринэ Бегляровой, юристом, Eх-руководителем в налоговых органах, управляющим партнером консалтинговой компании Sona Private Consulting, автором Трибуны.

«Утверждение, что инспекторы стали «белые и пушистые» является в корне ошибочным». Поговорили с Наринэ Бегляровой про проверки, изменения в НК и ЕНС

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ВЭД

ВЭД: как покупать за рубежом и вести расчеты

Несмотря на перестройку логистических маршрутов, работа с ВЭД еще несет отдельные риски и трудности для бизнеса. Самые сложные вопросы связаны с расчетами, ограниченными санкциями и валютным контролем. Как бухгалтеру, так и руководителю нужно учесть нюансы составления контракта и работы по инвойсам. Расскажем, как сделать работу с ВЭД максимально удобной.

ВЭД: как покупать за рубежом и вести расчеты

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Маркировка товаров

Как работать с маркировкой в 2023 году

В 2023 году увеличилось количество продуктовых групп, подлежащих обязательной маркировке. Из-за этого к системе «Честный ЗНАК» присоединилось множество предпринимателей, которые ранее не имели дела с маркировкой и не знают, как работать по этим правилам. Ответим на самые популярные вопросы об обязательной маркировке товаров в России.

Как работать с маркировкой в 2023 году
Читать еще