Как рознице подготовить кассу к продаже подакцизной газировки и энергетиков

На какие товары вводят акциз
Это напитки с сахаром, которые соответствуют таким условиям:
упакованы в потребупаковку;
произведены на основе питьевой или минеральной воды;
содержат сахар, сироп или мед;
объемная доля этилового спирта до 1,2%;
количество углеводов в пищевой ценности свыше 5 г. на 100 мл.
Акцизная ставка — 7 руб. за один литр.
При этом введение акциза не коснется напитков, изготовленных в заведениях общепита, а также соков, кваса, киселя и других. Полный перечень исключений есть в упомянутом законе № 443-ФЗ.
Что делать владельцам ККТ
Платить акциз будут производители, а розничным магазинам нужно только перерегистрировать кассовую технику. Если в ассортименте уже есть подакцизные товары, например алкоголь, перерегистрировать кассу не надо.
Обязательно в товароучетном сервисе указать, какие позиции стали подакцизными, чтобы в чеках появился признак «АТ», либо «Подакцизный товар».
О том, что конкретный напиток стал подакцизным, может говорить косвенный признак — рост закупочной цены на 7 руб. за литр.
А самый верный способ — во время приемки, узнать информацию у поставщика.
Если продавец раньше не торговал подакцизной продукцией, нужно подать заявление о перерегистрации ККТ. В нем указать причину перерегистрации — «Иные причины», а в особенностях применения отметить торговлю подакцизными товарами.
После перерегистрации кассы обязательно также изменить настройки кассы и карточки в «товароучетке».
Важно! Остатки сладких напитков, которые были куплены у поставщиков до 1 июля 2023 года, тоже нужно продавать как подакцизные.
Кому придется заменить фискальный накопитель
Продавцам, которые используют накопитель 11–13 месяцев, необходимо приобрести новый ФН на 15 месяцев и перерегистрировать ККТ по причине замены накопителя.
Иначе продавец будет считаться нарушителем, ведь при торговле подакцизными товарами максимальный срок ФН не должен превышать 13 месяцев.
Какие санкции предусмотрены
Если не указать, что на кассе продается подакцизный товар, чеки на продажу сладких напитков будут сформированы некорректно. Продавцу могут вынести предупреждение или оштрафовать за несоблюдение порядка регистрации, перерегистрации и использования кассы.
Размер штрафов закреплен в ч. 4 ст. 14.5 КоАП:
Для предпринимателей — от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб.
Для организаций — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.