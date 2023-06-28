Справка о доходах и суммах НДФЛ для работника в 2023 году

В быту ее называют «справка 2-НДФЛ». В 2021 году справка по форме 2-НДФЛ отменена как отдельная отчетность в ИФНС. Ее включили в состав расчета 6-НДФЛ и она другая.

Для работников установлена отдельная форма справки о доходах. В обиходе она так и осталась «справка 2-НДФЛ».

Как и когда выдают справку о доходах работнику

Справка о доходах подтверждает суммы полученных у работодателя доходов, а также удержанного налога (п. 3 ст. 230 НК).

Согласно статье 62 ТК, копии документов, связанных с работой, работодатель должен выдавать работнику не позднее 3 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления.

Поэтому эту справку нужно выдать также в течение 3 дней. Справку можно выдать на бумаге или в электронном виде, как запросил работник в заявлении.

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Какую форму справки применять

Форма называется «Справка о доходах и суммах налога физического лица (форма по КНД 1175018)» и утверждена она приказом ФНС от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/753 — приложение № 4. Она действует с 1 января 2021 года в отношении доходов, полученных в 2021 году и позднее.

Для отражения сведений за предыдущие годы необходимо использовать бланк, действующий в запрашиваемый период.

Отметим, что работники могут получить готовые справки на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика (бесплатно). Их можно получить за последние 3 года.

Документ можно скачать на свой компьютер в формате .pdf и .xml. Он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

Что содержится в справке

В справке о доходах налоговый агент заполняет следующие разделы:

Сведения о налоговом агенте.

Сведения о налогоплательщике: ФИО, ИНН и дата рождения физлица, статус налогоплательщика, его гражданство, код и реквизиты удостоверения личности.

Доходы, облагаемые по конкретной ставке. Здесь помесячно отражены суммы доходов, которые работник получил в отчетном году, и их коды.

Предоставленные налоговые вычеты. Отдельно нужно отразить суммы стандартных, социальных и имущественных вычетов.

Общая сумма дохода и налога. Здесь показываю сумму дохода, налоговую базу, исчисленный, удержанный (излишне удержанный) и перечисленный в бюджет НДФЛ.

Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога.

Для заполнения справки бухгалтеру понадобятся коды доходов и вычетов. утверждены приказом ФНС от 10 сентября 2015 года № ММВ-7-11/387@.