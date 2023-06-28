Справка о доходах и суммах НДФЛ для работника в 2023 году

В быту ее называют «справка 2-НДФЛ». В 2021 году справка по форме 2-НДФЛ отменена как отдельная отчетность в ИФНС. Ее включили в состав расчета 6-НДФЛ и она другая.
Для работников установлена отдельная форма справки о доходах. В обиходе она так и осталась «справка 2-НДФЛ».
Как и когда выдают справку о доходах работнику
Справка о доходах подтверждает суммы полученных у работодателя доходов, а также удержанного налога (п. 3 ст. 230 НК).
Согласно статье 62 ТК, копии документов, связанных с работой, работодатель должен выдавать работнику не позднее 3 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления.
Поэтому эту справку нужно выдать также в течение 3 дней. Справку можно выдать на бумаге или в электронном виде, как запросил работник в заявлении.
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Какую форму справки применять
Форма называется «Справка о доходах и суммах налога физического лица (форма по КНД 1175018)» и утверждена она приказом ФНС от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/753 — приложение № 4. Она действует с 1 января 2021 года в отношении доходов, полученных в 2021 году и позднее.
Для отражения сведений за предыдущие годы необходимо использовать бланк, действующий в запрашиваемый период.
Отметим, что работники могут получить готовые справки на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика (бесплатно). Их можно получить за последние 3 года.
Документ можно скачать на свой компьютер в формате .pdf и .xml. Он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.
Что содержится в справке
В справке о доходах налоговый агент заполняет следующие разделы:
Сведения о налоговом агенте.
Сведения о налогоплательщике: ФИО, ИНН и дата рождения физлица, статус налогоплательщика, его гражданство, код и реквизиты удостоверения личности.
Доходы, облагаемые по конкретной ставке. Здесь помесячно отражены суммы доходов, которые работник получил в отчетном году, и их коды.
Предоставленные налоговые вычеты. Отдельно нужно отразить суммы стандартных, социальных и имущественных вычетов.
Общая сумма дохода и налога. Здесь показываю сумму дохода, налоговую базу, исчисленный, удержанный (излишне удержанный) и перечисленный в бюджет НДФЛ.
Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога.
Для заполнения справки бухгалтеру понадобятся коды доходов и вычетов. утверждены приказом ФНС от 10 сентября 2015 года № ММВ-7-11/387@.