Профстандарт бухгалтера бюджетного учреждения на 2023 год

Когда начнется проверка на соответствие профстандарту бухгалтеров бюджетных учреждений

Прежде всего напомним, что с 01.07.2016 начали действовать следующие законодательные акты:

Именно с этой даты государственные предприятия и организации с долей государства, превышающей 50%, начали подготовку к проверке квалификации своих работников на соответствие профстандартам.

Соответствующий подготовительный этап необходимо было завершить к 01.01.2020 (п. 2 постановление Правительства от 27.06.2016 № 584).

Подготовка могла быть закончена и раньше на усмотрение госучреждения. После окончания подготовки началась проверка квалификации госслужащих на соответствие действующим профстандартам.

С 01.01.2020 эта проверка стала обязательной для работников всех бюджетных учреждений без исключения.

А так как в реестре действующих профстандартов имеется и профстандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н, то обязательной проверке подвергнутся все действующие и будущие работники бухгалтерии бюджетных организаций.

На практике процесс подготовки к проверке по профстандарту может быть достаточно долгим. Не исключено, что самое интересное — проверка квалификации по профстандарту — начнется именно тогда, когда бухгалтера госучреждений и думать забудут про относительно недавние нововведения.

Зачем бюджетным учреждениям нужно проверять бухгалтеров на соответствие профстандарту

В глобальном отношении введение профстандартов связано с необходимостью максимального приближения результатов профессионального образования к требованиям реального рынка труда.

Если же смотреть с более приземленной точки зрения, то проверка на соответствие профстандарту поможет лучше организовать работу бухгалтерии.

Так, для бюджетных учреждений, как и для других организаций, проверка бухгалтеров на соответствие новым профстандартам позволит выявить работников, которые не успевают приспособиться к ускоряющейся автоматизации учета и постоянно меняющимся требованиям законодательства.

Вынесение объективной оценки даст бухгалтерам возможность переобучиться, доучиться либо перевестись на другую более подходящую для них должность.

Итогом должны стать оптимизация рабочего процесса и распределение нагрузки между работниками бухгалтерии. Чтобы не было ситуаций, когда работают два бухгалтера, один из которых отлично знает компьютерные программы по бухучету, но плохо ориентируется в тонкостях бухгалтерских операций, а второй — наоборот. При работе в тандеме они практически выполняют работу одного бухгалтера.

Обучив одного бухгалтера пользованию компьютерными программами и отправив второго на получение дополнительного образования по бухучету, можно получить двух полноценно работающих бухгалтеров. Соответственно, обязанности бухгалтерии будут выполняться более быстро и качественно.

Именно такие выводы напрашиваются при сравнительном анализе положений нового профстандарта бухгалтера и описаний бухгалтерской профессии в квалификационном справочнике, утвержденном постановлением Минтруда от 21.08.1998 № 37. Также стоит отметить, что новые стандарты стали более структурированными и приближенными к действительности.

Как будет проводиться проверка бухгалтера бюджетного учреждения

Многочисленные объявления, предлагающие быстро и недорого (или дорого) пройти проверку на соответствие профстандарту бухгалтера и получить соответствующий сертификат, — это не что иное, как предложение купить красивую бумажку, которая никакой ценности для бухгалтеров не представляет. Особенно для бухгалтеров бюджетных учреждений.

Поясним, почему.

Во-первых, проверять на соответствие профстандарту могут только специализированные центры оценки квалификаций, зарегистрированные в реестре национального агентства развития квалификаций. Отметим, что на практике они получили возможность функционировать после 01.01.2017, когда в силу вступили:

Во-вторых, в постановлении Правительства от 27.06.2016 № 584 указано, что мероприятия по проверке квалификации работников по профстандартам должна проводиться силами бюджетных организаций и за счет средств соответствующих бюджетов (п. 6).

После 01.01.2017 это положение подтвердилось положениями п. 4 ст. 1 закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ, который указывает на то, что независимая, т. е. сторонняя, оценка в отношении работающих госслужащих и претендентов на государственные должности не производится.

Следовательно, для бюджетных работников обязательная проверка на профстандарт должна проводиться бесплатно самим государственным предприятием, на котором они работают или куда устраиваются на работу.

Поэтому никаких проверок на соответствие профстандартам, предлагаемых различными фирмами, бухгалтерам бюджетных организаций проходить не надо.

Каждое бюджетное учреждение должно устанавливать свой порядок проверки бухгалтеров на соответствие профстандартам. Разрабатываться этот порядок может и в течение нескольких дней, и на протяжении нескольких лет.

Следует иметь в виду, что у госучреждений уже прошел «льготный» подготовительный период — до 01.01.2020.

До этой даты они должны были подготовить и реализовать действенную систему по проверке квалификации своих работников на соответствие единым профстандартам. Необходимо, чтобы данная система была утвержденной к тому моменту, когда начнется непосредственно сама квалификационная проверка.

Может ли бюджетное учреждение уволить бухгалтера за несоответствие профстандарту

Допустим, что бухгалтер госучреждения получил неудовлетворительный результат по итогам проведенной проверки на соответствие профстандартам.

В таком случае возможны следующие варианты развития событий:

Если бухгалтер не соответствует профстандарту из-за небольшой продолжительности стажа или уровня образования, то он может не бояться своего перевода на менее оплачиваемую должность или увольнения. Согласно ТК несоответствие стажа или образования не является причиной для подобных действий. В этой ситуации сотруднику могут только предложить пойти на дополнительное обучение для получения необходимого уровня образования.

Если уже имеющий профессиональный опыт бухгалтер не пройдет проверку на уровень профессиональных знаний и умений, то работодатель вправе предложить ему 3 пути : прохождение курсов повышения квалификации и повторную проверку полученных знаний; перевод на другую, более подходящую должность; увольнение на основании п. 3 ст. 81 ТК по причине несоответствия занимаемой должности, которое возможно в том случае, если бухгалтер отказывается от вышеперечисленных предложений или на предприятии нет подходящих вакансий.



Для бухгалтеров-новичков локальными актами организаций может быть предусмотрено освобождение от прохождения проверки на квалификацию на определенный промежуток времени, например на период испытательного срока.

Как видим, предстоящая проверка на соответствие профстандартам вполне может стать причиной для увольнения. Поэтому, если вы работаете бухгалтером или планируете устроиться на эту должность в бюджетном учреждении, но при этом не совсем уверены в своих знаниях, рекомендуем вам уже сейчас подготавливаться к обязательной проверке на соответствие профстандарту.

Итоги

С 01.07.2016 профстандарт бухгалтера перешел в категорию обязательных для применения бюджетными учреждениями, перечисленными в постановлении Правительства от 27.06.2016 № 584. Но это не означает, что стало нужно срочно покупать сертификаты соответствия профстандартам, получать второе высшее образование при имеющемся внушительном стаже бухгалтерской работы и готовиться к массовому увольнению.

До 01.01.2020 бюджетные учреждения должны были провести подготовку базы для проведения обязательной проверки соответствия профстандартам. Сама проверка для бюджетных работников будет бесплатной.

Безотносительно момента ее проведения бухгалтерам нужно просто обновлять свои знания и продолжать практиковаться в своей работе.