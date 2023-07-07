Какие изменения произошли в НДФЛ и что нужно учесть для успешной сдачи отчетности за полугодие

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Полугодовая отчетность компаний и ИП: на что обратить внимание
Когда: 10 июляв 15:00
Что сдают и когда по итогам полугодия организации:
на ОСНО;
на УСН;
на ЕСХН;
на АУСН;
ИП.
Отчетность по сотрудникам в ФНС.
Отчетность в СФР.
На что обратить внимание при сдаче отчетности.
Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс
Когда: 11 июля в 15:00
Расчетный период и сроки уплаты по НДФЛ.
Форма 6-НДФЛ: что изменилось и сроки сдачи.
Как изначально правильно работать в ЗУП, чтобы не терять часы на поиск ошибок в налоговых регистрах.
Самопроверка по отчету «Анализ НДФЛ» - показ в прямом эфире где кроются ошибки.
Разбор в прямом эфире двух компаний, в которых не «идут» отчеты. Показ быстрой технологии поиска ошибок.
МЕГА вебинар: ФСБУ и полугодовая отчетность, топ ошибок
Когда: 12 июля в 11:00
Семь новых ФСБУ: что и когда начали применять.
Обзор ФСБУ Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация.
Как ошибки в применении ФСБУ влияют на отчетность организации.
Как проверить и отразить в отчетности обесценение активов.
Топ вопросов по ФСБУ.
Как защитить активы бизнеса от ФНС и кредиторов
Когда: 12 июля в 15:00
Какие бывают активодержатели и в чем их смысл.
Как можно выделить ценные активы из операционных компаний с минимальными потерями.
Как передать активы в компанию без налогов.
ИП-владелец: плюсы и минусы.
В чем смысл реорганизация в форме выделения.
Можно ли спрятать активы от глаз ФНС без оффшоров.
Финансовый анализ для бухгалтера: без чего работать нельзя
Когда: 13 июля в 15:00
Маяки финансового состояния, что анализировать.
Что хочет знать собственник о состоянии бизнеса.
Финансовый анализ на производстве.
Финансовый анализ маркетплейсов.
Новые изменения по ЕНС: разбираемся с последними поправками
Когда: 14 июля в 11:00
Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет: что скоро изменится.
Очередность списания денег с ЕНС.
Как в июле сдавать уведомление по ЕНП на НДФЛ по новым правилам.
На какие налоги в июле надо и на какие не надо сдавать уведомление по ЕНП.
Группа компаний: как настроить управленческий учет и избежать претензий налоговиков
Когда: 14 июля в 15:00
Как вести управленческий учет в группе компаний.
Как разобраться где и какие деньги находятся внутри группы.
Оценка проектов и выявление убыточных.
Как соблюдать рыночные и системные отношения внутри группы, чтобы избежать сиюминутного менеджмента.
Что вызывает подозрение у банков и их внимание по 115-ФЗ.
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