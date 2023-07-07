Обзоры для бухгалтера

Какие изменения произошли в НДФЛ и что нужно учесть для успешной сдачи отчетности за полугодие

Весь список анонсов вебинаров на следующую неделю здесь. Листайте ниже и записывайтесь на вебинары, которые помогут вам сдать отчетность без проблем.

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Какие изменения произошли в НДФЛ и что нужно учесть для успешной сдачи отчетности за полугодие
Иллюстрация: freepik/freepik

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Полугодовая отчетность компаний и ИП: на что обратить внимание

Когда: 10 июляв 15:00

  • Что сдают и когда по итогам полугодия организации:

  • на ОСНО;

  • на УСН;

  • на ЕСХН;

  • на АУСН;

  • ИП.

  • Отчетность по сотрудникам в ФНС.

  • Отчетность в СФР.

  • На что обратить внимание при сдаче отчетности.

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Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс

Когда: 11 июля в 15:00

  • Расчетный период и сроки уплаты по НДФЛ.

  • Форма 6-НДФЛ: что изменилось и сроки сдачи.

  • Как изначально правильно работать в ЗУП, чтобы не терять часы на поиск ошибок в налоговых регистрах.

  • Самопроверка по отчету «Анализ НДФЛ» - показ в прямом эфире где кроются ошибки.

  • Разбор в прямом эфире двух компаний, в которых не «идут» отчеты. Показ быстрой технологии поиска ошибок.

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МЕГА вебинар: ФСБУ и полугодовая отчетность, топ ошибок

Когда: 12 июля в 11:00

  • Семь новых ФСБУ: что и когда начали применять.

  • Обзор ФСБУ Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация.

  • Как ошибки в применении ФСБУ влияют на отчетность организации.

  • Как проверить и отразить в отчетности обесценение активов.

  • Топ вопросов по ФСБУ.

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Как защитить активы бизнеса от ФНС и кредиторов

Когда: 12 июля в 15:00

  • Какие бывают активодержатели и в чем их смысл.

  • Как можно выделить ценные активы из операционных компаний с минимальными потерями.

  • Как передать активы в компанию без налогов.

  • ИП-владелец: плюсы и минусы.

  • В чем смысл реорганизация в форме выделения.

  • Можно ли спрятать активы от глаз ФНС без оффшоров.

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Финансовый анализ для бухгалтера: без чего работать нельзя

Когда: 13 июля в 15:00

  • Маяки финансового состояния, что анализировать.

  • Что хочет знать собственник о состоянии бизнеса.

  • Финансовый анализ на производстве.

  • Финансовый анализ маркетплейсов.

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Новые изменения по ЕНС: разбираемся с последними поправками

Когда: 14 июля в 11:00

  • Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет: что скоро изменится.

  • Очередность списания денег с ЕНС.

  • Как в июле сдавать уведомление по ЕНП на НДФЛ по новым правилам.

  • На какие налоги в июле надо и на какие не надо сдавать уведомление по ЕНП.

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Группа компаний: как настроить управленческий учет и избежать претензий налоговиков

Когда: 14 июля в 15:00

  • Как вести управленческий учет в группе компаний.

  • Как разобраться где и какие деньги находятся внутри группы.

  • Оценка проектов и выявление убыточных.

  • Как соблюдать рыночные и системные отношения внутри группы, чтобы избежать сиюминутного менеджмента.

  • Что вызывает подозрение у банков и их внимание по 115-ФЗ.

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Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Управление персоналом

4 способа найти финансового директора: очевидный, сложный, ленивый, технологичный

Когда экономику штормит, бизнесу сложно держаться на плаву. Доходы падают, затраты растут, и каждый день приходится работать в условиях всё большей неопределённости. Фигура финансового директора становится особенно важной. В статье расскажем, почему найти хорошего финдира нелегко и какие есть 4 варианта решения этой проблемы.

4 способа найти финансового директора: очевидный, сложный, ленивый, технологичный

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Как считать коэффициент оборачиваемости собственного капитала и какие есть «темные» места в финансовой отчетности. Топ статей по управленческому учету

Собрали небольшую подборку для тех, кто изучает управленческий учет или уже внедряет его прямо сейчас.

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Онлайн-кассы

Расширили индикатор риска по ККТ. Большое количество возвратов станет основанием для проверки

Если у вас есть ККТ, но в течение 60 календарных дней вы не отправляли в ФНС фискальные данные, в вашу компанию могут прийти с проверкой. Для выявления нарушений обязательных требований по ККТ налоговики используют индикатор риска, утвержденный Минфином. Сейчас этот индикатор расширили.

Расширили индикатор риска по ККТ. Большое количество возвратов станет основанием для проверки
Подакцизные товары

Как бухгалтерам в ресторане работать с новыми акцизами на сахаросодержащие напитки

С 1 июля 2023 года список подакцизных товаров расширился. Президент подписал закон, согласно которому на все сахаросодержащие напитки необходимо уплачивать дополнительный налоговый сбор — акциз. 

Как бухгалтерам в ресторане работать с новыми акцизами на сахаросодержащие напитки
ФСБУ Аренда

Порядок оценки чистых активов изменили. Временно и не для всех

При определении стоимости чистых активов вправе не учитывать в расчете балансовую стоимость права пользования активом и оценочные обязательств по договорам лизинга. Это касается авиационных предприятий — арендаторов.

Порядок оценки чистых активов изменили. Временно и не для всех
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