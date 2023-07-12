Госзакупки

На сумму убытков, причиненных заказчиком поставщику в ходе исполнения контракта, неустойка не начисляется

Суды разбирались в правовой природе разных видов ответственности, применяемой за нарушение контракта.

Версия для печати
На сумму убытков, причиненных заказчиком поставщику в ходе исполнения контракта, неустойка не начисляется
Иллюстрация: freepik/freepik

Заказчик необоснованно снизил цену контракта, заключаемого с победителем аукциона, на 15%. Поставщик направлял заказчику протокол разногласий, указывая, что цена контракта не соответствует ценовому предложению победителя.

Однако протокол разногласий заказчик не подписал, а контракт заключен и исполнен по цене, сниженной на 15%. Снижение цены заказчик обосновал применением приказа Минфина № 126н об условиях допуска иностранных товаров.

Поставщик оспорил действия заказчика в суде: в его пользу взыскана сумма недоплаты, возникшая в результате незаконного занижения цены.

Установлено, что заказчик не имел правовых оснований для применения Приказа № 126н. На взысканную сумму поставщик начислил проценты (пени) в соответствии со ст. 34 закона № 44-ФЗ за несвоевременную оплату и предъявил новый иск.

Станьте профессионалом в госзакупках. Пройдите курс повышения квалификации «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2023 году», получите официальное удостоверение — выйдете на новый уровень зарплаты и повышение должности. Смотреть бесплатный демо-урок из курса.

Что решили суды

Суды первой и апелляционной инстанции признали требования поставщика законными и иск удовлетворили: вина заказчика в занижении цены ранее была установлена судебными актами. Он фактически получал выгоду от неправомерного удержания денег, причитавшихся поставщику.

Однако, кассация с такими выводами не согласилась.

Взысканная в пользу поставщика сумма недоплаты по контракту — это убытки.

Неустойка (пени) и проценты за пользование чужими денежными средствами — форма ответственности за нарушение денежного обязательства.

Убытки же являются формой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства.

Поскольку правовая природа этих санкций разная, то и оснований для начисления пени на сумму убытков не имеется. В иске поставщику отказано.

Документ: постановление АС Центрального округа от 13.06.2023 по делу № А14-61242022.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бесплатно с Клерк.Премиум

Обучение, консультации, сервисы в одной подписке

ЕНП (единый налоговый платеж)

Что входит в сальдо ЕНС

Налоги по платежкам-02 на конкретные КБК оседают на сальдо ЕНС, а зачтенные в резерв по заявлению – учитываются отдельно в отложенной переплате.

Что входит в сальдо ЕНС

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще