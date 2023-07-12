На сумму убытков, причиненных заказчиком поставщику в ходе исполнения контракта, неустойка не начисляется

Установлено, что заказчик не имел правовых оснований для применения Приказа № 126н. На взысканную сумму поставщик начислил проценты (пени) в соответствии со ст. 34 закона № 44-ФЗ за несвоевременную оплату и предъявил новый иск.

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Что решили суды

Суды первой и апелляционной инстанции признали требования поставщика законными и иск удовлетворили: вина заказчика в занижении цены ранее была установлена судебными актами. Он фактически получал выгоду от неправомерного удержания денег, причитавшихся поставщику.

Однако, кассация с такими выводами не согласилась.

Взысканная в пользу поставщика сумма недоплаты по контракту — это убытки.