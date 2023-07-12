На сумму убытков, причиненных заказчиком поставщику в ходе исполнения контракта, неустойка не начисляется

Заказчик необоснованно снизил цену контракта, заключаемого с победителем аукциона, на 15%. Поставщик направлял заказчику протокол разногласий, указывая, что цена контракта не соответствует ценовому предложению победителя.
Однако протокол разногласий заказчик не подписал, а контракт заключен и исполнен по цене, сниженной на 15%. Снижение цены заказчик обосновал применением приказа Минфина № 126н об условиях допуска иностранных товаров.
Поставщик оспорил действия заказчика в суде: в его пользу взыскана сумма недоплаты, возникшая в результате незаконного занижения цены.
Установлено, что заказчик не имел правовых оснований для применения Приказа № 126н. На взысканную сумму поставщик начислил проценты (пени) в соответствии со ст. 34 закона № 44-ФЗ за несвоевременную оплату и предъявил новый иск.
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Что решили суды
Суды первой и апелляционной инстанции признали требования поставщика законными и иск удовлетворили: вина заказчика в занижении цены ранее была установлена судебными актами. Он фактически получал выгоду от неправомерного удержания денег, причитавшихся поставщику.
Однако, кассация с такими выводами не согласилась.
Взысканная в пользу поставщика сумма недоплаты по контракту — это убытки.
Неустойка (пени) и проценты за пользование чужими денежными средствами — форма ответственности за нарушение денежного обязательства.
Убытки же являются формой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства.
Поскольку правовая природа этих санкций разная, то и оснований для начисления пени на сумму убытков не имеется. В иске поставщику отказано.
Документ: постановление АС Центрального округа от 13.06.2023 по делу № А14-61242022.