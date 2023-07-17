Первичные документы

Уничтожение первичных документов: как это сделать по всем правилам

Общий срок хранения документации в компании составляет 5 лет. Потом бумаги с истекшим сроком хранения уничтожают. Но не все так просто: сделать это нужно по  установленным правилам.

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Уничтожение первичных документов: как это сделать по всем правилам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сколько лет хранить документы

Документацию фирма должна хранить не менее 5 лет после отчетного года (п. 1 ст. 29 закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Столько же нужно хранить всю бухгалтерскую отчетность.

Пятилетний срок установлен законом для хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Хранить необходимо также аудиторские заключения о ней (если проводилась аудиторская проверка) (п. 1 статьи 29 закона № 402-ФЗ). НК также требует хранить «данные бухгалтерского учета и другие документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов», в течение пяти лет (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК).

Срок хранения документов исчисляется с 1 января года, следующего за годом, когда они были оформлены. Помимо разрешенных к уничтожению документов надо уничтожать все их копии.

Если истек срок хранения

Бумаги с истекшим сроком хранения можно утилизировать. При этом должна быть уверенность, что они больше не требуются и не потребуются в будущем.

«Старые» документы будут нужны, если:

  • есть не до конца списанные, но еще списываемые убытки прошлых лет. Пока списание не завершится, все подтверждающие документы за годы, когда были получены убытки, нужно хранить;

  • прервался и начал заново течь срок исковой давности по не списанной в качестве безнадежной дебиторской задолженности. До момента истечения срока исковой давности нужно хранить договоры, накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты сверки расчетов и т.д.;

  • есть амортизируемое имущество. Документы на него могут понадобиться вплоть до окончания года, в котором это имущество будет списано или продано;

  • амортизируемое имущество реализовано с убытком. Документы нужны в течение всего срока, когда убыток включается в состав расходов.

Документы, срок хранения которых истек, можно уничтожить. Порядок действий должен быть таким.

Приказ директора о создании комиссии

На проведение утилизации требуется приказ (распоряжение) руководителя. Руководитель утверждает состав специальной экспертной комиссии, которая будет решать, какие бумаги подлежат уничтожению.

В комиссию включают квалифицированных специалистов, способных оценить важность тех или иных документов (юриста, главного бухгалтера, специалиста по делопроизводству и др.).

Акт о выделении документов на уничтожение

Документы на уничтожение собирают в папки. Комиссия составляет акт о выделении документов за соответствующий год, и указывает количество папок. Это могут быть, к примеру:

  • Кассовые документы.

  • Авансовые отчеты.

  • Кассовая книга.

  • Журнал регистрации расходных и приходных кассовых ордеров.

  • Банковские документы.

  • Накладные по учету товарно-материальных ценностей.

  • Доверенности на получение товарно-материальных ценностей.

  • Журнал учета доверенностей.

  • Гарантийные письма.

  • Главная книга.

После того как эксперты утвердят уничтожение документов, акт передается на подписание руководителю организации.

Как уничтожать бумаги

Потом все бумаги, как правило, упаковывают в мешки и приступают к уничтожению. Это можно сделать любым способом — разорвать, отправить в шредер, сжечь.

Если документов очень много, процедуру уничтожения может провести, например, котельная. Бумаги можно также сдать в специализированную организацию, занимающуюся переработкой вторсырья.

Деньги, которые заплатит за сданную макулатуру организация, перерабатывающая вторсырье, нужно учесть в доходах и начислить НДС, если фирма является плательщиком налога.

В завершение экспертная комиссия должна зафиксировать уничтожение всех бумаг и составить еще один акт — о физическом уничтожении документов.

Как уничтожать документы при реорганизации

Юрлицо вправе участвовать в гражданском обороте исключительно до момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о его прекращении (п. 1 ст. 49 ГК).

В силу пункта 3 статьи 49 ГК в момент внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица оно утрачивает правоспособность.

То есть присоединенная организация может издавать приказы только до внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности, причем приказы об уничтожении документов — с учетом установленных сроков их хранения и уничтожения.

Бумаги, относящиеся к году, в котором проведена реорганизация, уничтожать нельзя.

Например, нельзя утилизировать документы 2023 года, если организация присоединилась к другой в этом же году. Порядок приема-передачи документов определяется приказом о реорганизации.

До передачи документов нужно провести экспертизу их ценности, по результатам которой определяются документы, подлежащие: уничтожению; дальнейшему хранению (они оформляются в дела и передаются организации-правопреемнику по описи).

Все документы присоединенного юридического лица (включая архивные) должны быть переданы правопреемнику (и включены в его архивный фонд).

Документы, подлежащие уничтожению, могут быть уничтожены до завершения реорганизации.

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