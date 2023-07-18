Как выбрать электронную систему документооборота и сэкономить

Начать стоит с определения потребностей и целей.
Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
Какие задачи должна выполнять система ЭДО?
Например, это может быть обмен документами с партнерами, автоматизация рабочих процессов и т.д.
Какие форматы документов вам требуются для обработки?
Какое количество пользователей будет работать с системой?
Какие уровни безопасности и контроля доступа необходимы?
Ответив на эти вопросы можно приступить к исследованию рынка. На этом этапе необходимо оценить функциональность, надежность, масштабируемость систем, поддержку и репутацию на рынке поставщиков.
Обратить внимание стоит на следующие аспекты: совместимость с существующими системами и форматами документов, интеграция с электронной почтой и другими приложениями, наличие мобильной версии или поддержки для удаленных сотрудников, уровень безопасности и шифрования данных, доступность обновлений и технической поддержки, стоимость лицензирования и обслуживания.
Третьим этапов является прототипирование и тестирование.
Необходимо выбрать несколько подходящих систем ЭДО и запросить у поставщиков демонстрацию. Это позволит оценить удобство использования, производительность и соответствие требованиям компании.
После выбора подходящей системы ЭДО можно приступить к процессу внедрения.
Разработать план, который включает этапы установки, конфигурации и интеграции с существующими системами. Обеспечить обучение сотрудников по использованию системы, чтобы они могли максимально эффективно работать с новыми инструментами.
После успешного внедрения системы ЭДО необходимо обеспечить ее непрерывную работу. Регулярно мониторить производительность системы, обновлять ее и обеспечить своевременную техническую поддержку.
Важно также собирать обратную связь от сотрудников и постоянно улучшать систему на основе их потребностей и предложений.
Несколько советов о том, как можно сэкономить на покупке системы электронного документооборота:
Рассмотрите возможность облачных решений.
Облачные системы ЭДО могут быть более экономичными в сравнении с самостоятельной установкой и обслуживанием серверного оборудования. Они обычно предлагают гибкие платежные модели, такие как ежемесячная подписка, что позволяет сэкономить на начальных капиталовложениях.
Рассмотрите открытые и бесплатные решения.
Некоторые системы ЭДО предоставляются в виде решений с открытым исходным кодом. Они могут быть более доступными с точки зрения стоимости лицензирования.
Однако перед выбором такой системы необходимо тщательно изучить её функциональность и поддержку.
Уточните стоимость технической поддержки.
Поставщики могут предлагать условия. Важно понять, что включено в базовый план и какие дополнительные услуги могут потребоваться в будущем. Это поможет избежать неожиданных расходов.
Обратите внимание на масштабируемость.
При выборе системы ЭДО учтите планы развития вашей компании. Иногда начальные стоимости могут быть низкими, но при увеличении количества пользователей или функциональных возможностей могут возникнуть дополнительные расходы.
Убедитесь, что система ЭДО легко масштабируется без существенного увеличения затрат.
Необходимо разобраться в вопросе обучения.
Проверьте, предоставляет ли поставщик системы ЭДО бесплатное обучение или материалы для обучения. Это позволит сотрудникам компании максимально эффективно использовать систему и извлекать пользу из ее возможностей.
Если обучение включено в стоимость или предлагается по разумной цене, это сэкономит деньги, поскольку внутренние обучающие программы могут быть более затратными.
Функциональность.
Вам не всегда нужны все функции, предлагаемые ЭДО. Проанализируйте свои основные потребности и сосредоточьтесь на системах, которые предлагают необходимый набор без дополнительных ненужных возможностей. Таким образом, вы можете избежать платы за функции, которые вам не понадобятся.
Учтите периодические расходы.
Помимо стоимости лицензии и внедрения системы ЭДО, обратите внимание на периодические расходы, такие как обновления, техническая поддержка, хранение данных и т.д. Проанализируйте их, чтобы выбрать наиболее экономичный вариант в долгосрочной перспективе.
Помните, что сэкономить на покупке системы электронного документооборота не всегда означает выбор самого дешевого варианта.
Важно найти баланс между стоимостью и функциональностью, чтобы система ЭДО соответствовала вашим потребностям и долгосрочным целям компании.