Как выбрать электронную систему документооборота и сэкономить

Начать стоит с определения потребностей и целей.

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:

Какие задачи должна выполнять система ЭДО?

Например, это может быть обмен документами с партнерами, автоматизация рабочих процессов и т.д.

Какие форматы документов вам требуются для обработки?

Какое количество пользователей будет работать с системой?

Какие уровни безопасности и контроля доступа необходимы?

Ответив на эти вопросы можно приступить к исследованию рынка. На этом этапе необходимо оценить функциональность, надежность, масштабируемость систем, поддержку и репутацию на рынке поставщиков.

Обратить внимание стоит на следующие аспекты: совместимость с существующими системами и форматами документов, интеграция с электронной почтой и другими приложениями, наличие мобильной версии или поддержки для удаленных сотрудников, уровень безопасности и шифрования данных, доступность обновлений и технической поддержки, стоимость лицензирования и обслуживания.

Третьим этапов является прототипирование и тестирование.

Необходимо выбрать несколько подходящих систем ЭДО и запросить у поставщиков демонстрацию. Это позволит оценить удобство использования, производительность и соответствие требованиям компании.