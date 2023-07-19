Самозанятые уже регистрируют товарные знаки в Роспатенте: как проходит регистрация и что нужно знать

За год к нам за консультацией обратилось больше 300 человек. Все они — самозанятые, которые хотели узнать подробности о регистрации товарного знака. Мы решили собрать самую важную информацию о процедуре в статье.

Экспертные комментарии дал управляющий партнер компании «Лирейт» — Юрий Горбачев.

«Я руковожу патентном бюро «Лирейт». Мы зарегистрировали более 3 000 товарных знаков для клиентов по всей России и за рубежом, регулярно делимся полезными материалами в Телеграм-канале и в сообществе в ВК. Если у вас свой бизнес, вы хотите развивать его, следите за нашими публикациями. Вы найдете много полезной информации, в том числе по товарным знакам, патентам, договорам франшизы, работе на маркетплейсах».

Закон, который разрешает регистрировать товарные знаки самозанятым, появился еще в 2022 году. Однако вступил в силу только сейчас. Уже можно подавать заявки в Роспатент.

Для чего самозанятым товарный знак

Товарный знак — уникальное обозначение, которое помогает потребителям идентифицировать ваши товары и услуги среди прочих. Если вы занимаетесь хендмейдом, то с помощью товарного знака вы можете повысить свою узнаваемость и популярность как производителя. Это поможет обойти конкурентов, у которых нет собственного бренда. —

Товарный знак открывает самозанятым возможности, которых раньше у них не было. Теперь можно:

безопасно и эффективно развивать собственный бренд;

продвигать продукцию за счет узнаваемого названия или логотипа;

бороться с недобросовестной конкуренцией и подделками;

рекламировать товар и услуги без рисков и ограничений;

выходить на маркетплейсы, где товарный знак – обязательное условие;

передавать товарный знак по договору и получать прибыль.

Помимо этого, товарный знак исключает риск стать ответчиком в суде по делу о незаконном использовании чужого товарного знака. Вам не придется однажды платить многомиллионную компенсацию правообладателю, если вы сами станете владельцем обозначения. Подавать претензии и взыскивать деньги с нарушителей будете вы.

Обобщить можно так:

Товарный знак поможет самозанятым выступать на рынке наравне с ИП и компаниями, продвигать свои товары и услуги эффективнее и безопаснее, отстаивать свои права в досудебном и судебном порядке.

Товарный знак обязательно нужно зарегистрировать, если вы уже работаете под названием, логотипом или используете в коммерческой деятельности любые другие обозначения. Такими действиями вы можете нарушать чужие права — это основной риск.

Как пройти регистрацию

Регистрацию товарного знака в Роспатенте можно пройти самостоятельно или с участием патентного поверенного.

Начинается процедура с выбора или разработки обозначения. Самозанятые могут зарегистрировать название, логотип, слоган, объемное обозначение и другие менее популярные виды товарных знаков. Актуальна для этой категории заявителей регистрация собственных имен в качестве личного бренда.

Для регистрации товарного знака нужно подобрать классы МКТУ. Помочь при самостоятельном подборе может Менеджер товаров и услуг.

Главное — изучить весь классификатор, потому что там есть очень похожие виды деятельности. Нужно выбрать тот вариант, который вам больше подходит.

Например, выпечка и оформление тортов относится к 43 классу МКТУ, а продажа тортов — 30 класс. Если вы кондитер, вам нужно зарегистрировать обозначение в обоих классах для надежной защиты. Тогда конкуренты не смогут использовать тождественные или сходные обозначения в этих классах МКТУ, значит, и при аналогичной деятельности.

Чем больше услуг вы предоставляете или товаров продаете, тем больше классов МКТУ нужно выбрать. От этого увеличивается размер пошлины.

Регистрировать во всех классах нет смысла, это очень дорого. Поэтому нужно крайне внимательно провести подбор видов деятельности по классификатору.

Если есть сомнения, лучше проконсультироваться у патентного поверенного.

Размер пошлин для самозанятых будет таким же, как для ИП и компаний. Актуальные данные можно найти здесь.

Минимальная сумма пошлин без скидок — 31 000 рублей. Снизить пошлину можно при электронной подаче на 30%.

Перед тем, как вы оплатите пошлину и соберете документы, проведите проверку вашего товарного знака на уникальность и соответствие требованиям закона. Это важно, потому что пошлины при неудачной регистрации вам не вернут.

Проверку можно провести самостоятельно по базам данных Роспатента. За доступ к закрытой базе ведомства придется заплатить.

Изучите законодательство и методические пособия, чтобы получить понимание, какие знаки закон запрещает регистрировать и как определить, что обозначение очень похоже на уже зарегистрированное.

Если времени на такой анализ нет, вы можете обратиться к патентному поверенному.

После проверки нужно собрать документы. Заполнять заявку нужно по стандартной форме. Обязательно правильно укажите адрес переписки, иначе письма от Роспатента до вас не дойдут. Это чревато отказом в регистрации.

В заявке ключевое значение имеет описание обозначения, перечень товаров и услуг, изображение заявленного товарного знака, сведения о заявителе.

Описание нужно указать в графе 571 или на отдельном бланке. Тогда в графе указывают, что есть приложения. В описании нужно охарактеризовать ваше обозначение:

указать его вид: словесное, изобразительное, комбинированное, звуковое, объемное и т.д.;

перечислить все его элементы;

пояснить, какой смысл заложен в нем;

объяснить, каким образом создавался товарный знак;

перевести или указать транслитерацию, если обозначение не на русском языке.

Перечень услуг может заполняться как внутри заявки, так и отдельно в приложении, о чем делается соответствующая пометка в графе 511.

Изображение товарного знака должно быть качественным. Оно подается в 2 экземплярах: внутри заявки в графе 540 и на подписанном приложении.

Если вы хотите зарегистрировать обозначение в определенном цвете, на регистрацию нужно подавать его именно в нужном цветовом сочетании. Когда цвет не имеет значения, подается черно-белый вариант.

Направить заявку в Роспатент можно одним из этих способов:

Помним, что электронная подача заявки через сайт ФИПС дает преимущество — скидку на оплату государственных пошлин 30%.

Однако для работы с Сервисом электронной подачи заявок нужно установить криптопровайдер, КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, личный сертификат и его цепочку сертификатов. Версия вашего браузера должна соответствовать требованиям Сервиса.

Внимание! При подаче заявки через портал Госуслуг скидка не действует.

Когда вы получите положительное решение, вы можете дополнительно заплатить Роспатенту 2 000 рублей и получить красивый бланк — свидетельство на товарный знак. Это необязательно. Товарный знак в любом случае будет внесен в реестр, а вы получите электронный документ.

Товарный знак, зарегистрированный в Роспатенте, защищает только на территории России.

Если деятельность выходит за пределы государства, нужно регистрировать обозначение и в других странах. Срок охраны — 10 лет. Его можно продлить.

Почему самозанятому лучше зарегистрировать свой товарный знак как можно быстрее

На данный момент зарегистрировано уже 800 000 товарных знаков. Количество поданных заявок растет. Об этом заявил Юрий Зубов — глава Роспатента.

Сейчас заявок и зарегистрированных обозначений станет еще больше, значит, шансы на успешную регистрацию товарного знака уменьшатся. Будет трудно соблюсти главное требование к обозначениям — уникальность.

Уже сейчас клиенты часто сталкиваются с необходимостью дорабатывать обозначения, чтобы уйти от сходства с уже зарегистрированными знаками. У нас работают неймеры, дизайнеры, чтобы обеспечить успешную регистрацию клиентам, обозначения которых не уникальны.