Дробление бизнеса: актуальные вопросы в правоприменительной практике

Генеральный директор консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Сергей Гебель рассказал о критериях, которыми руководствуются налоговые органы, тенденциях правоприменительной практики и о том, как добросовестному предпринимателю избежать претензий со стороны проверяющих органов.

Какими критериями руководствуются налоговые органы при предъявлении претензий о дроблении бизнеса

Несмотря на то, что термин «дробление бизнеса» существует не первый год, действующее законодательство до сих пор не содержит легального определения.

Вместе с этим отсутствует какой-либо официальный и исчерпывающий перечень критериев, по которым налоговые органы определяют «фиктивность» процедуры.

В текущий момент определенные критерии сформированы на основании сложившейся судебной практики, но они носят не абсолютный характер и подлежат оценке в совокупности в каждом отдельном случае.

Так, некоторые принципы определения схем дробления бизнеса приведены в письмах ФНС № СА-4-7/15895 от 11.08.2017 г., № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018 г., № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 г.

Условно их можно поделить на признаки, свидетельствующие о несамостоятельности субъектов дробления, общих ресурсах и контрагентах, идентичности осуществляемой деятельности и формальном применении спецрежимов.

Рассмотрим более подробно основные критерии.

Отсутствие самостоятельности у субъектов дробления говорит о «фиктивности» проведенной процедуры с единственной целью — создать видимость действий нескольких лиц и прикрыть фактическую работу одного налогоплательщика.

О несамостоятельном характере деятельности субъектов может свидетельствовать прямая или косвенная аффилированность — родственные связи, служебная подконтрольность.

Однако, как отмечено в п. 4 Обзора, утвержденного Президиумом ВС 04.07.2018 г., факт зависимости субъектов друг от друга еще не говорит об «искусственном» дроблении бизнеса, если каждый из участников осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность.

Например, отцу принадлежит контрольный пакет акций предприятия, в котором генеральным директором работает сын, а его супруга, оформленная в качестве ИП, занимается реализацией продукции предприятия.

В связи с этим несостоятельность субъекта определяется в совокупности с другими факторами: общие расходы, единое руководство, наличие выгоды от дробления бизнеса.

Общая производственная база и сотрудники у всех субъектов дробления свидетельствует об отсутствии у подконтрольных лиц собственных средств и ресурсов для самостоятельного осуществления деятельности, что говорит о фиктивном характере дробления.

Например, когда подконтрольная компания для своей работы использует исключительно технику, арендованную у налогоплательщика, и материалы, полученные от него (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.07.2018 № Ф03-2181/2018).

Также к этой группе признаков можно отнести формальное перераспределение персонала, единые службы бухучета и подбора сотрудников, использование общих сайтов, обозначений, помещений, банков, оформление всех доверенностей на одно лицо.

Общие контрагенты у всех участников схемы дробления, распределение продавцов и покупателей между собой, исходя из применяемой системы налогообложения.

Иногда встречаются ситуации, когда для одного из субъектов в качестве единственного контрагента выступает другой участник дробления бизнеса.

Идентичность осуществляемой деятельности субъектами дробления бизнеса.

Например, когда все участники дробления занимаются аналогичной работой, либо разной, но неразрывно связанной между собой и в совокупности представляющей единый производственный процесс.

Отсутствие предпринимательской цели дробления бизнеса и его осуществление только ради минимизации налоговых обязательств.

Об этом могут свидетельствовать следующие факторы: снижение или сохранение налоговой нагрузки при расширении хозяйственной деятельности, а также факт того, что до дробления организация была близка к предельным значениям для применения спецрежимов.

Например, компания находилась на грани допустимого дохода для упрощенной системы налогообложения, и для того, чтобы избежать перехода на общую систему налогообложения, была зарегистрирована дополнительная организация или ИП.

Представленный перечень критериев не является исчерпывающим и абсолютным, на практике их существенно больше.

При определении факта фиктивного дробления бизнеса налоговые органы в индивидуальном порядке анализируют сложившуюся ситуацию и оценивают имеющиеся доказательства в совокупности.

Тренды и тенденции правоприменительной практики по вопросу дробления бизнеса

Еще недавно налоговая уделяла основное внимание компаниям-однодневкам. После того как были разработаны действенные методы их выявления и сформированы способы борьбы с ними, внимание начало смещаться в сторону схем дробления бизнеса. В связи с этим в последние годы наблюдается повышенный контроль в отношении любых действий, связанных с дроблением.

За это время была сформирована обширная практика, выделены критерии отнесения действий организаций к формальному дроблению для ухода от налогов.

Если еще несколько лет назад под незаконным дроблением понималось применение спецрежимов, то сегодня вопросы могут возникнуть даже при создании дополнительного ООО с общей системой налогообложения.

Анализ судебной практики, например постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30 сентября 2022 г. № Ф04–5565/22 по делу № А70–25151/2021 показывает, что для установления факта дробления бизнеса налоговым органам достаточно собрать в ходе выездной проверки необходимые доказательства, при этом как-то отдельно обосновывать их не нужно.

Однако за последний год можно встретить решения, в которых суды отмечают, что собранные доказательства не являются абсолютными и бесспорными, и на их основании нельзя сделать однозначный вывод о фиктивном дроблении бизнеса.

Например, в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 октября 2022 г. № Ф04–6939/21 по делу № А46–213/2021 отмечено, что доводы инспекции о применении налогоплательщиком схемы дробления бизнеса не подтверждены достаточными доказательствами.

Так, суд указал, что регистрация по одному адресу, единый IP-адрес, централизованный налоговый и кадровый учет свидетельствуют о сокращении расходов с целью создания выгодных условий для клиентов, а не об уходе от налоговых обязательств.

Также было учтено незначительное совпадение по количеству общих контрагентов, сотрудников и осуществление субъектами своей деятельности в разных сегментах рынка.

В результате суд не согласился с формальным подходом и отметил, что сами по себе установленные налоговые факты не означают применение схем дробления, а делать соответствующие выводы можно только исходя из совокупности факторов и комплексного анализа.

Говоря в целом о применительной практике, нужно сказать, что любые действия бизнеса подлежат оценке со стороны уполномоченных органов, в результате постоянно выявляются новые ранее неизвестные схемы дробления.

Кроме этого, несмотря на негативное отношение к дроблению бизнеса, в 2022 году ФНС в своем письме № СД-4-2/3289@ от 17 марта 2022 г. отметила, что, если в компании есть структурное подразделение, занимающееся it-деятельностью, его можно выделить в отдельное юридическое лицо для получения налоговых послаблений.

При этом независимо от того, в чьих интересах работает новая компания, такие действия не должны рассматриваться в качестве дробления бизнеса. Единственное, что не допускается — искажение результатов хозяйственной деятельности.

Как защититься от претензий налоговых органов

Минимизация налогового бремени далеко не всегда является главной причиной дробления бизнеса. Нередко разделение финансово-хозяйственной деятельности применяется для:

защиты активов от незаконных посягательств;

диверсификации рисков;

выделения непрофильных активов;

оптимизации кадровой нагрузки;

защиты интересов собственников.

Разделение бизнеса может быть обосновано, например, для более эффективного развития каждой группы активов по отдельности. При этом налоговая экономия никогда не должна выступать в качестве первоочередной цели, поскольку в таком случае риски доначисления налогов, пеней и штрафов крайне высоки.

Формальное разделение бизнеса заранее обречено на провал. Рано или поздно налоговая выявит схему, что повлечет наступление юридических последствий.

При этом иногда компании сами провоцируют ФНС, например, когда организации показывают убытки, но обращаются за возмещением НДС из бюджета.

Если разделение осуществляется с конкретной деловой целью, то риски получить претензии от налоговых органов минимальны. Но лучше заранее подготовиться к этому и собрать документы, с помощью которых можно будет доказать, что каждая новая организация самостоятельно ведет хозяйственную деятельность, платит зарплату сотрудникам, имеет отдел кадров и бухгалтерию.

Главным доказательством недобросовестного поведения со стороны ФНС должно стать наличие умысла на уход от исполнения налоговых обязательств.

Если же целью проведенного разделения была реальная оптимизация и сокращение издержек, то установить наличие незаконного умысла будет невозможно.

Таким образом, ведение бизнеса не признают в качестве схемы дробления, если каждый новый субъект будет осуществлять самостоятельную экономическую деятельность независимо от других участников и в этом будет прослеживаться разумная деловая цель.

Решение о целесообразности дробления исключительно с целью ухода от налогов каждый должен принять самостоятельно, но следует помнить, что непродолжительная экономия спустя некоторое время с высокой вероятностью обернетсяначислением неуплаченных сумм налогов вместе со штрафами и пени.