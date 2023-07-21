Все изменения по НДФЛ в июне 2023 года

Согласно изменениям в НК, с 2023 года датой фактического получения дохода в виде оплаты труда для момента, когда нужно удержать и исчислить НДФЛ, считается день выплаты аванса и зарплаты, а не последний день месяца, за который начислен доход, как ранее (п. 2 ст. 223 НК утратил силу — закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Кроме того, в отношении срока больше нет привязки к виду выплаты, с которой нужно удержать налог за июль 2023: то есть НДФЛ удерживайте сразу при каждой зарплатной выплате в июле. Даже если это аванс.

Ставка НДФЛ

С доходов работника-резидента за июль 2023 года налоговый агент исчисляет НДФЛ по ставке 13%, а с суммы больше 5 млн рублей — 15%.

Пример расчета НДФЛ за июль 2023

Оклад работника — 85 500 рублей. Первую половину июля 2023 г. он отработал полностью.

По производственному календарю для пятидневки в июле 2023 года — 21 рабочий день. На расчетный период для аванса по з/п с 01 по 15.07.2023 вкл. приходится 10 рабочих дней.

З/п за первую половину июля составит 40 714,28 руб. (85 500 руб. / 21 дн. × 10 дн.).

Соответственно, НДФЛ с июльской выплаты аванса — 5292,86 руб. (40 714,28 руб. × 13%).

Подача уведомления

С 2023 года НДФЛ платят в бюджет в рамках единого налогового платежа — ЕНП. Для этого за дни июля налоговому агенту нужно сначала направить в ИФНС уведомление с исчисленной и удержанной суммой налога по работникам и иным лицам, получившим доход.

Это делают за указанные далее периоды и в следующие сроки (п. 9 ст. 58 НК, письма ФНС от 30.12.2022 № 8-7-02/0001, от 24.03.2023 № БС-4-11/3579):

с 23.06.2023 по 22.07.2023 — до 25 июля включительно (вторник);

с 23.07.2023 по 22.08.2023 — до 25 августа вкл. (пятница).

То есть организациям и ИП с работниками подать уведомление нужно предварительно — до установленных НК сроков уплаты налога за июль (28.07 вкл.) и сдачи 6-НДФЛ за полугодие 2023 года (25.07 вкл.).