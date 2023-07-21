Все изменения по НДФЛ в июне 2023 года

Зарплатные выплаты в июле 2023
День выплаты зарплаты — это всегда конкретная дата не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Поэтому на июль 2023 года попадают:
на первую половину месяца — расчет и выплата окончательной суммы з/п за июнь 2023 года;
на вторую половину — зарплата за первую половину июля 2023 (аванс).
На основании ч. 6 ст. 136 ТК работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца. При этом в локальном акте, трудовом договоре можно оговорить её выплату чаще.
Удержание НДФЛ с 2023 года
Согласно изменениям в НК, с 2023 года датой фактического получения дохода в виде оплаты труда для момента, когда нужно удержать и исчислить НДФЛ, считается день выплаты аванса и зарплаты, а не последний день месяца, за который начислен доход, как ранее (п. 2 ст. 223 НК утратил силу — закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).
Кроме того, в отношении срока больше нет привязки к виду выплаты, с которой нужно удержать налог за июль 2023: то есть НДФЛ удерживайте сразу при каждой зарплатной выплате в июле. Даже если это аванс.
Ставка НДФЛ
С доходов работника-резидента за июль 2023 года налоговый агент исчисляет НДФЛ по ставке 13%, а с суммы больше 5 млн рублей — 15%.
Пример расчета НДФЛ за июль 2023
Оклад работника — 85 500 рублей. Первую половину июля 2023 г. он отработал полностью.
По производственному календарю для пятидневки в июле 2023 года — 21 рабочий день. На расчетный период для аванса по з/п с 01 по 15.07.2023 вкл. приходится 10 рабочих дней.
З/п за первую половину июля составит 40 714,28 руб. (85 500 руб. / 21 дн. × 10 дн.).
Соответственно, НДФЛ с июльской выплаты аванса — 5292,86 руб. (40 714,28 руб. × 13%).
Подача уведомления
С 2023 года НДФЛ платят в бюджет в рамках единого налогового платежа — ЕНП. Для этого за дни июля налоговому агенту нужно сначала направить в ИФНС уведомление с исчисленной и удержанной суммой налога по работникам и иным лицам, получившим доход.
Это делают за указанные далее периоды и в следующие сроки (п. 9 ст. 58 НК, письма ФНС от 30.12.2022 № 8-7-02/0001, от 24.03.2023 № БС-4-11/3579):
с 23.06.2023 по 22.07.2023 — до 25 июля включительно (вторник);
с 23.07.2023 по 22.08.2023 — до 25 августа вкл. (пятница).
То есть организациям и ИП с работниками подать уведомление нужно предварительно — до установленных НК сроков уплаты налога за июль (28.07 вкл.) и сдачи 6-НДФЛ за полугодие 2023 года (25.07 вкл.).
Об этих сроках расскажем далее в статье.
Форма, порядок заполнения и электронный формат отправки уведомления утверждены приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047.
Пример заполнения уведомления за июнь 2023
Допустим, что ООО «Гуру» должно заплатить НДФЛ в размере 38 000 руб., исчисленный и удержанный за период с 23 июня по 22 июля 2023 года включительно. Значит, основная часть уведомления будет выглядеть так:
Обратите внимание, что в п. 5 «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» для НДФЛ за период с 23.06.2023 по 22.07.2023 нужно проставить «33/01». Первая цифра обозначает отчетные 9 месяцев, а вторая — порядковый номер месяца квартала (письмо ФНС от 24.03.2023 № БС-4-11/3579).
Соответственно, за следующий период с концом июля — с 27.07.2023 по 22.08.2023 — в уведомлении указывают «33/02».
Полный образец заполнения уведомления об исчисленном НДФЛ за июль 2023 года можно бесплатно скачать и посмотреть по ссылке в конце статьи.
В уведомлении по НДФЛ за работников обособки укажите дополнительно:
КПП по месту сдачи 6-НДФЛ за обособку;
ОКТМО по месту учета обособленного подразделения.
Срок уплаты НДФЛ за июль
С 2023 года п. 6 ст. 226 НК установлен общий срок уплаты налога на доходы физических лиц со всех основных выплат — аванса и зарплаты, премий, отпускных, больничных, матпомощи, дивидендов, при увольнении, а также по договорам ГПХ: это 28 число.
То есть налоговые агенты обязаны перечислять исчисленный и удержанный НДФЛ за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца — не позднее 28 числа текущего месяца.
Поэтому за дни июля 2023 года НДФЛ с выплат работникам и иным лицам нужно перечислить в бюджет:
до 28.07.2023 вкл. (пятница) — за период с 23 июня по 22 июля;
до 28.08.2023 вкл. (понедельник) — за период с 23 июля по 22 августа.
В итоге на июль 2023 попадает сначала окончательный расчет по зарплате за июнь и потом аванс за июль. В обоих случаях нужно сразу удержать НДФЛ.
С 2023 года налоговые агенты могут платить НДФЛ за свой счет. Ранее действовавший запрет (п. 9 ст. 226 НК) отменен. Это значит, что перечислять денежные средства в рамках ЕНП на единый налоговый счет (ЕНС) в счет предстоящей уплаты НДФЛ за июль можно до удержания налога у работника.
Куда платить
С 2023 года сумму НДФЛ, исчисленную и удержанную налоговым агентом, перечисляют по месту его учета в налоговом органе (месту его жительства), а также по месту нахождения каждого обособленного подразделения.
Налог нужно перечислить с июльских доходов работников обособки и физлиц, заключивших с подразделением/его уполномоченным лицом договоры гражданско-правового характера.
Новые правила по НДФЛ с 29 мая и 30 июня 2023 года
Закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ с изменениями в НК фактически признал, что НДФЛ «важнее» других налогов и предусмотрел для него особую очередность зачисления в бюджеты регионов. А именно — в первоочередном порядке.
Это сделано, чтобы обеспечить более стабильное поступление средств в региональные и местные бюджеты.
Кроме того, с 30 июня 2023 года при наличии положительного сальдо на ЕНС НДФЛ будут автоматически списывать в бюджет на основании сумм, отраженных в уведомлении. То есть списание произойдет сразу — не позднее дня, следующего за днем поступления в налоговую уведомления.
Таким образом, НДФЛ теперь зачисляется в бюджет раньше крайнего срока, установленного НК для уплаты налога (28 число месяца). При этом налоговый агент не может отменить такой автоматический зачет.
На уплату НДФЛ в рамках ЕНП и правила оформления уведомления и платежек данные новшества не повлияли.
Изменение в заполнении платежек с 15.05.2023
С 15 мая 2023 года для упрощения заполнения платёжек в поле 16 «Получатель» вместо «Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» нужно указывать — «Казначейство России (ФНС России)».
На это обращено внимание в совместном письме ФНС № ЕД-26-8/8 и Казначейства № 07-04-05/05-12658 от 15.05.2023.
Остальные реквизиты получателя платежа, которые указывают при перечислении сумм, администрируемых налоговыми органами, остались без изменений.
Налоговики дополнительно уточнили: если в расчетном документе в поле «Получатель» будет старая формулировка, на зачисление платежа это не повлияет.
Оплату НДФЛ с 2023 года перечисляют исключительно на казначейский счет в УФК по Тульской области и приводят следующие банковские реквизиты:
Поле платежки
Название реквизита
Значение реквизита
13
Наименование банка получателя средств
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула
14
БИК банка получателя средств
017003983
15
№ счета банка получателя средств
40102810445370000059
16
Получатель
Казначейство России (ФНС России)
17
Номер казначейского счета
03100643000000018500
61
ИНН получателя
7727406020
103
КПП получателя
770801001
Эти реквизиты получателя ЕНП едины для всех организаций, ИП и не зависят от способа уплаты НДФЛ и региона.
Заполнение платежки по НДФЛ на ЕНП
Основные правила такие:
указывают специальный КБК ЕНП — 18201061201010000510, а не КБК НДФЛ;
поле «Назначение платежа» — оставляют пустым (ведь ранее вы подавали в налоговую уведомление об исчисленном НДФЛ, и потому ИФНС уже знает, какие суммы и куда распределить);
в поле 101 (рядом с видом платежа) показатель статуса — 01;
поле 105 для ОКТМО — 0;
поле 107 — 0.
Далее показан образец заполнения платежного поручения по НДФЛ за июль 2023 на единый налоговый платёж за период с 23 июня по 22 июля включительно:
Особенности платежки по НДФЛ вместо уведомления
На основании ч. 14 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ в течение 2023 года можно воспользоваться правом подавать уведомление об исчисленной сумме НДФЛ сразу в виде распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ. То есть использовать обычное платёжное поручение и не подавать отдельно до него уведомление.
Данный вариант возможен, если ранее в 2023 году уведомления на ЕНП в налоговые органы вы вообще не представляли ни по какому налогу, сбору, страховым взносам.
Обратите внимание на особенности его заполнения в отличие от платёжки на общий КБК ЕНП:
указывают КБК именно НДФЛ — 18210102010011000110, а не специальный КБК ЕНП;
поле «Назначение платежа» нельзя оставлять пустым, а нужно указать — «Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ со сроком перечисления 28.07.2023 в виде распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ» или «НДФЛ, удержанный налоговым агентом за период с 23.06.2023 по 22.07.2023»;
в поле 101 (рядом с видом платежа) показатель статуса — 02 (а не 01, как при ЕНП);
поле 105 для ОКТМО — код места мобилизации платежа (а не 0, как при ЕНП);
поле 107 — налоговый период МС.07.2023 (а не 0, как при ЕНП).
Все актуальные КБК по НДФЛ можно посмотреть на сайте ФНС здесь, а также в Приложении 3 к письму ФНС от 22.03.2023 № БС-4-11/3383.
Вот пример заполнения платёжного поручения по НДФЛ вместо уведомления за июль 2023 года:
Платежку по НДФЛ можно сформировать в сервисе ФНС «Уплата налогов и пошлин». Тогда заполнить нужно только реквизиты плательщика и сумму налога.
Налог в расчете 6-НДФЛ
Бланк формы 6-НДФЛ, а также порядок её заполнения и электронный формат сдачи утверждены приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753 в редакции приказа от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881.
Налог, который вы должны перечислить за период с 23 июня по 22 сентября, отражают в отчёте за 9 месяцев 2023 года.
Так, НДФЛ, удержанный с 23 июня по 22 июля попадает в строку 021 отчета 6-НДФЛ за 9 месяцев. В расчете за полугодие его не показывают, поскольку срок уплаты наступит только в 3 квартале.
Пример
Аванс по зарплате выдали 23 июня. Значит, срок уплаты НДФЛ с него — 28 июля включительно. В разд. 1 расчета 6-НДФЛ за полугодие налог не показывают. Его нужно отразить в отчете за 9 месяцев.
Зарплату за вторую половину июня (выплата в начале июля) и НДФЛ с нее отражают в разд. 1 и 2 отчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года.
Переходящую зарплату (за последний месяц квартала) включайте:
в разд. 2 — если она выплачена до 30 июня включительно;
в разд. 1 — если НДФЛ с нее надо перечислить во 2 квартале.
Кроме того, в разд. 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев приводят сумму доплаты за отпуск, выплаченную в июле, и налог с нее.
Крайний срок сдачи в налоговую 6-НДФЛ:
за полугодие — 25.07.2023 (вторник);
за 9 месяцев — 25.10.2023 (среда).
Что в бухучете
Ситуация
Проводка
Расшифровка
Подали уведомления об исчисленных суммах НДФЛ за июль 2023
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ» — Кредит 68 субсчет «Единый налоговый платеж»
Отражен НДФЛ к уплате на основании уведомления
Перечисляете НДФЛ в рамках ЕНП
Дебет 68 субсчет «Единый налоговый платеж» — Кредит 51
Перечислены деньги на единый налоговый счет
Решили платить отдельными платежками
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ» — Кредит 51
Перечислены деньги напрямую на КБК по НДФЛ
Кто подавал декларацию о доходах за 2022 год
Обязанным представить декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2022 году, нужно было сделать это не позднее 2 мая 2023 года.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в ней, необходимо до 17 июля 2023 года включительно (понедельник).