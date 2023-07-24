Права на результаты интеллектуальной деятельности: кому принадлежат и на какой срок

Кому принадлежат права на РИД

Работниками могут создаваться различные результаты интеллектуальной деятельности, которые мы дальше будем называть РИД. Что именно относится к РИД, подробно описывает ГК в статье 1225.

Круг понятий достаточно широкий: программы для ЭВМ, базы данных, изобретения и так далее.

Произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника служебных обязанностей, ГК именует служебным произведением.

В ст. 1357, 1420 ГК говорится, что право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит их автору.

Очень любопытно указанная дилемма освещается в статье 1295 ГК. В пункте 1 этой статьи указано, что авторское право на служебное произведение принадлежит автору.

В пункте 2 этой же статьи сказано, что исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю. Если с работником нет другой договоренности.

В рамках данной статьи не будем подробно рассматривать разницу между авторским и исключительным правом.

Отрасль интеллектуальных прав — одна из самых сложных в современном праве. Ограничимся тем, что понятие авторского права — более общее и широкое.

Определение исключительного права носит более прикладной характер и служит для ограничения доступа к РИД в рамках коммерческих отношений.

Права закрепляйте в договоре

Как видим, в кодексе описаны общие положения, а также то, что они могут быть изменены при наличии договоренности между работником и работодателем.

Итого получается, что свести к минимуму юридическое недопонимание можно с помощью документооборота между сторонами. Стороны должны договориться по этому поводу и включить соответствующее условие в договор между ними.

Если в договоре есть условие о принадлежности прав работодателю, то обязанности по созданию РИД должны быть также описаны в должностной инструкции работника. Должностные обязанности могут быть описаны обобщенно, в узкую конкретику можно не вдаваться.

Отдельные конкретные задания работнику по созданию РИД тоже лучше оформлять в виде локальных документов, например, приказов.

И, как всегда, детали: ссылка на должностную инструкцию должна быть в трудовом договоре, работник должен быть ознакомлен со всеми документами под роспись.

Срок распоряжения правами на РИД

Если работодатель оформил отношения с работником нужным ему образом и получил исключительные права, ГК дает ему 3 года, чтобы этими правами распорядиться.

Если по прошествии этого времени работодатель своим правом не пользуется, то оно возвращается к работнику, создавшему РИД.

При этом, несмотря на всю тщательность оформления, могут возникать отдельные спорные ситуации.

Например, сотрудник создал РИД не в рамках трудовых обязанностей и не по заданию работодателя, но с использованием его оборудования или материалов. В таком случае РИД не признается служебным. Соответственно, права на него остаются за работником. Но при этом работодатель может потребовать возмещения затрат от работника или предоставления лицензии в пользование бесплатно. Об этом говорится в п. 5 ст. 1370 и п. 6. ст. 1430 ГК.

Другая ситуация: работник создал РИД в нерабочее время. Судебная практика в этом случае противоречива.

При нормированном рабочем дне для работника вероятность того, что работодатель сможет оставить право за собой, минимальна. Если сотрудник работает на условиях ненормированного рабочего времени, то шансы работодателя значительно возрастают.