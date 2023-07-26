Отпуска

Когда положен первый отпуск после устройства на работу

Право на отпуск за первый год работы возникает через шесть месяцев непрерывной работы в компании. Этот отпуск сразу может быть полным, то есть 28 календарных дней.

Версия для печати
Когда положен первый отпуск после устройства на работу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Такое мнение высказал Роструд на сайте «Онлайнинспекция.рф» в ответе на вопрос.

Вопрос: …согласно статье 122 сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы после полугода непрерывной работы у данного работодателя.

Сколько дней отпуска обязан предоставить работодатель за первый год работы сотрудника отработавшего непрерывно 6 месяцев 14 дней или все 28 дней (за 1 год)?

Ответ: По истечении 6 месяцев непрерывной работы работник имеет право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска в полном размере, то есть продолжительностью не менее 28 календарных дней. Разделение оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию работника и работодателя, а не по указанию какой-либо из сторон (в Вашем случае работодателя).

Если вы хотите предоставлять работникам, отработавшим всего 6 месяцев, сразу полный отпуск на 28 календарных дней, можете ориентироваться на этот ответ Роструда, который сослался в ответе на статью 122 ТК.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно, согласно статье 122 ТК. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен в любое время.

По ТК право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в организации. И это право дает сотруднику основания на использования ежегодного оплачиваемого отпуска в полном размере, то есть продолжительностью не менее 28 календарных дней.

Отпуск можно «разбить» на несколько периодов, соблюдая одно правило: хотя бы одна часть отпуска должна быть 14 календарных дней и более. Разделить отпуск на части можно только по взаимному согласию работника и работодателя.

При этом, Роструд не учитывает тот факт, что, когда организация предоставляет сотруднику полный оплачиваемый 28-дневный отпуск через пол месяца работы, она делает это авансом. То есть, часть отпуска «не отработана».

Если такой работник уволится до окончания рабочего года (исчисляется со дня приема на работу) бухгалтерия вправе удержать с него сумму отпускных за дни отпуска, предоставленные авансом и не отработанные. 

Ищете специалистов в области бухгалтерии, кадров, аудита, финансов и юриспруденции? Размещайте вакансии на Клерк.Работа — откликнутся только релевантные кандидаты.

Размесить вакансию

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Пенсии

Как рассчитать пенсию для работающих пенсионеров. Формула для ИПК

Почти треть молодых россиян хотели бы продолжать работать по достижении пенсионного возраста и жить в том числе на свои деньги, чтобы ни от кого не зависеть. Но даже работающим россиянам положена пенсия. Как ее рассчитать, объяснил руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

Как рассчитать пенсию для работающих пенсионеров. Формула для ИПК

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Учет расходов

Как грамотно учесть расходы на благоустройство территории

Затраты на последующие расходы в строительстве — асфальтирование, ограждение, озеленение, традиционно вызывают пристальное внимание ИФНС. Нюансы учета зависят от того, что именно проводится в рамках процедуры благоустройства. Подготовили для вас подсказку с проводками.

Как грамотно учесть расходы на благоустройство территории

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

➕➖ Бухгалтеры не понимают, как платить налог на прибыль, который и уменьшен, и начислен одновременно

У компании может быть аванс по налогу на прибыль за 2 квартал к уменьшению, но при этом начислены ежемесячные авансы за 3 квартал. Логично уплатить ежемесячный аванс сразу за минусом переплаты, но как это отразится на ЕНС – неизвестно.

Читать еще