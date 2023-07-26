Когда положен первый отпуск после устройства на работу

Такое мнение высказал Роструд на сайте «Онлайнинспекция.рф» в ответе на вопрос.

Вопрос: …согласно статье 122 сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы после полугода непрерывной работы у данного работодателя.

Сколько дней отпуска обязан предоставить работодатель за первый год работы сотрудника отработавшего непрерывно 6 месяцев 14 дней или все 28 дней (за 1 год)?

Ответ: По истечении 6 месяцев непрерывной работы работник имеет право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска в полном размере, то есть продолжительностью не менее 28 календарных дней. Разделение оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию работника и работодателя, а не по указанию какой-либо из сторон (в Вашем случае работодателя).

Если вы хотите предоставлять работникам, отработавшим всего 6 месяцев, сразу полный отпуск на 28 календарных дней, можете ориентироваться на этот ответ Роструда, который сослался в ответе на статью 122 ТК.