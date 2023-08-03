Как снизить нагрузку на юриста и бухгалтера при работе с массовым внештатным персоналом

Преимущества привлечения внештатного персонала

Бизнесу может потребоваться дополнительный персонал для выполнения конкретной задачи, проекта, в периоды пиковой и сезонной загрузки. В таких случаях удобнее оформить гражданско-правовой договор с исполнителем, который может сразу приступить к выполнению поставленной задачи.

Договор ГПХ по сравнению с трудовым имеет наиболее упрощенный процесс заключения и расторжения, не нужно вести кадровый учет, обеспечивать трудовые гарантии (отпуска, выплату компенсации и т.д.).

Сотрудничество с внештатниками — это также экономия на зарплатных расходах. Но тут реальная экономия только при привлечении исполнителей со статусом ИП и самозанятых. Они самостоятельно уплачивают налоги со своего дохода. А вот физлица без специального статуса – самые дорогие из внештатников. За них НДФЛ и взносы нужно платить почти в том же объеме, как по трудовому договору.

Внештатный исполнитель самостоятельно несет ответственность за свою деятельность, ему не нужно обустраиватьрабочее место, снабжать инструментами и обеспечивать безопасность условий труда.

На портале YouDo Бизнес вы сможете подобрать исполнителя в короткие сроки и с проверенными документами из собственной базы в 3,5 млн человек. Сервис поможет исполнителю при желании получить статус самозанятого.

Риски при сотрудничестве с внештатниками

Наряду с преимуществами привлечения внештатного персонала есть риски:

Переквалификация отношений в трудовые

Минтруд и ФНС следят за бизнесом, сотрудничающим с самозанятыми и ИП. При выявлении признаков трудовых отношений ФНС может переквалифицировать договор ГПХ в трудовой и доначислить все налоги, страховые взносы, а также обязать сдать просроченную отчетность и заплатить штрафы.

Чтобы этого не случилось, юристу важно составить каждым внештатным правильный договор.

Предметом договора должен выступать конкретный объем работ или услуг. В обязанности исполнителя входит лишь их выполнение, а заказчик обязан их оплатить в виде вознаграждения. Никаких графиков работы, заработных плат и должностных инструкций в договоре быть не должно.

Потеря исполнителем своего специального статуса

Если оформляется договор ГПХ с ИП или с самозанятым, заказчик освобождается от администрирования НДФЛ и уплаты страховых взносов за исполнителя. Если же исполнитель снимается с налогового учета, то становится обычным физлицом, за которого нужно платить НДФЛ и взносы. Если этот момент не отследить, можно попасть на доначисления и штрафы от контролирующих служб.

Чтобы уберечь компанию от лишних расходов, бухгалтер должен перед оформлением сотрудничества, а также перед оплатой вознаграждения запрашивать ИНН, ОГРНИП у ИП, справку о постановке на учет у самозанятого или самостоятельно проверять актуальный статус исполнителя с помощью сервисов ФНС.

Ошибки в закрывающих документах или их отсутствие

Принять сумму вознаграждения в расходах можно после получения от исполнителя закрывающих документов: акта выполненных работ, чека (от плательщиков НПД).

Чтобы минимизировать риск неполучения закрывающих документов от исполнителей, лучше прописать в договоре сроки их передачи заказчику, а также штрафы за просрочку и непредставление.

Чек-лист для работы с внештатниками: как не упустить важное и минимизировать риски. Получить бесплатно на почту

Минимизация рисков и делегирование работы с закрывающими документами при сотрудничестве с внештатниками

Когда внештатных сотрудников мало, проследить за правильностью учета и закрывающими документами легче. При большом количестве внештатников, юристы и бухгалтеры тонут в договорах и первичке. Избавьте ценных сотрудников от переработок — делегируйте работу с внештатниками нашей платформе.

YouDo Бизнес — платформа по автоматизации документооборота с внештатниками:

Электронный документооборот между заказчиком и исполнителем (договора, акты) — документы подписываются ЭЦП.

Автоматическая проверка лимитов и статуса перед каждой выплатой. Чеки самозанятых подгружаются в личный кабинет заказчика, контроль за уплатой исполнителем налога.

Массовые выплаты — любое количество выплат в один клик на любые карты РФ и по реквизитам.

Формирование уведомлений для МВД при работе с нерезидентами.

Мы подробнее расскажем о возможностях платформы и ответим на вопросы.

Реклама: ООО «Киберлогистик», ИНН 7730194136