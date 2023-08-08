Как закрыть ИП с долгами

Можно ли закрыть ИП с долгами

Статус индивидуального предпринимателя предоставляет право заниматься коммерческой деятельностью наряду с другими хозяйствующими субъектами. ИП заключает договоры, принимая на себя определенные обязательства. При этом предприниматель остается физическим лицом.

По своему желанию коммерсант может прекратить предпринимательскую деятельность, подав заявление и установленные документы в регистрирующий орган (ст. 22.3, 22.4 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Долги, оставшиеся у ИП перед его контрагентами, никак не влияют на это.

При этом за физическим лицом закреплена полная имущественная ответственность независимо от статуса индивидуального предпринимателя. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, кроме той его части, на которую не может быть обращено взыскание.

Закон не разграничивает имущество гражданина как физического лица либо как индивидуального предпринимателя (ст. 24 ГК, п. 55 постановления Пленума ВС от 17.11.2015 № 50).

Утрата гражданином статуса индивидуального предпринимателя согласно положениям ст. 23 и 24 ГК лишает его права осуществлять коммерческую деятельность, но не освобождает от обязанности отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Исключение составляет имущество, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. То есть должник продолжит нести ответственность, возникшую из обязательств ИП, но уже как физическое лицо (определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 20.10.2020 по делу № 88-19237/2020).

Долги не помешают гражданину закрыть ИП. Законодатель не предусматривает возможности отказать в регистрации прекращения деятельности в качестве предпринимателя из-за непогашенной задолженности перед кредиторами. Однако эта процедура не повлечет списание долгов коммерсанта перед ними.

Имеющуюся задолженность в таком случае все равно нужно будет оплатить после утраты статуса предпринимателя. При этом с суммы долга бывший партнер по бизнесу может потребовать уплатить пени или проценты за пользование чужими денежными средствами.

Закроют ли ИП с долгами по налогам

Если раньше закрыть ИП можно было только без долгов по налогам, что требовалось подтвердить справкой из ПФР, то сейчас эта практика прекращена.

Задолженность по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет больше не признается основанием для отказа в закрытии ИП.

Специалисты в налоговой службе обязаны принять у предпринимателя заявление о госрегистрации прекращения деятельности даже при наличии недоимки по налогам и долга по пеням и штрафам.

Согласно пункту 3 статьи 44 НК прекращение физическим лицом деятельности в качестве коммерсанта не является обстоятельством, которое влечет за собой прекращение возникшей в ходе такой деятельности обязанности оплатить налоги, сборы и страховые взносы. Обязательства в данном случае возникают у конкретного физлица, имеющего статус ИП. Поэтому снятие гражданина с налогового учета в качестве предпринимателя не освобождает его от обязанности по уплате налоговой недоимки.

При наличии долга по взносам, налогам и другим обязательным платежам в бюджет гражданин может официально прекратить предпринимательскую деятельность. Однако данный факт не поможет ему избавиться от обязательства по оплате недоимки (письмо УФНС по Московской области от 16.06.2022 № 09-11/040466@).

Налоговая задолженность останется за бывшим коммерсантом как за физлицом. Человеку нужно понимать, что за весь период, пока эти долги не погашены, на них будут начисляться пени на основании ст. 75 НК. В результате сумма задолженности по закрытому ИП будет только расти.

Следует учитывать и тот факт, что после утраты человеком статуса ИП задолженность по налогам с бывшего предпринимателя налоговики будут взыскивать в порядке, установленном ст. 48 НК. Эта норма предусматривает возможность обращения фискалов в суд общей юрисдикции. Также налоговики могут начать в отношении бывшего коммерсанта процедуру банкротства.

Как узнать долг по ИП

Проверить, имеется ли у предпринимателя задолженность по налогам, можно через сервис налоговой службы «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» по адресу в Интернете www.nalog.gov.ru.

Подключиться к нему можно, воспользовавшись логином и паролем для доступа в интернет-сервис налоговиков «Личный кабинет для физических лиц», с помощью подтвержденной учетной записи портала «Госуслуги» или квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного аккредитованным удостоверяющим центром. Через личный кабинет можно не только оплатить долги, но и проконтролировать поступление финансов.

Кроме того, узнать о задолженности можно непосредственно на портале «Госуслуги» по электронному адресу www.gosuslugi.ru.

Данная услуга доступна только для зарегистрированных пользователей портала. Поиск осуществляется по ИНН в подразделе «Налоговая задолженность» раздела «Налоги и финансы». При этом в онлайн-режиме можно погасить обнаруженную недоимку.

Проверка имеющейся задолженности доступна также на сайте службы судебных приставов по электронному адресу www.fssp.gov.ru через сервис «Банк данных исполнительных производств».

Получить платежные документы для оплаты имущественных налогов можно в офисах «Мои документы» (МФЦ) или обратившись в любую налоговую инспекцию.

Оплатить долг можно через отделение банка, с помощью его платежных терминалов или мобильных сервисов либо через сервис налоговой службы «Уплата налогов и пошлин».

Закрытие ИП с долгами

Гражданин может прекратить деятельность в качестве ИП в добровольном порядке по общим правилам даже при наличии у него задолженности. Законодатель не делает различий между прекращением деятельности коммерсанта с долгами и без них.

Для этого нужно подать заявление по форме № Р26001 с помощью специального онлайн-сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» или через личный кабинет ИП на сайте ФНС.

Если нет электронной подписи, гражданин может подать заявление лично через МФЦ или непосредственно в налоговую инспекцию.

При этом закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ не предусматривает возможности отказать в регистрации прекращения деятельности в качестве ИП из-за непогашенной задолженности перед кредиторами. В том числе можно закрыть ИП с недоимкой по налогам.

Обязанность физического лица, прекратившего деятельность в качестве ИП, погасить задолженность перед кредиторами или бюджетом сохранится.

Прекращение деятельности в качестве предпринимателя не освобождает его от имущественной ответственности по своим обязательствам (письмо Минфина от 27.04.2017 № 03-03-06/1/25384).

Неспособность индивидуального предпринимателя удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или уплатить обязательные платежи может стать основанием для его банкротства (п. 1 ст. 25 ГК, ст. 214 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Тогда госрегистрация гражданина в качестве ИП прекратится с момента принятия судом решения о признании его банкротом и введения реализации имущества.

Деятельность физического лица в качестве ИП, даже если у него есть непогашенная задолженность перед кредиторами, может прекратиться и на других основаниях, в том числе в принудительном порядке. Закон этого не исключает.

Долги после закрытия ИП

При прекращении деятельности ИП гражданин утрачивает право заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, за исключением тех видов деятельности, которые граждане могут осуществлять без госрегистрации в статусе предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК). Однако утрата физическим лицом статуса ИП не прекращает его обязательств, возникших в период ведения деятельности.

Сохраняются неисполненные обязательства перед кредиторами и обязанность уплатить налоги за период до прекращения деятельности, если они не были уплачены.

Кроме того, налоговые органы сохраняют право осуществлять выездные налоговые проверки физлиц, утративших статус ИП, за период их деятельности в качестве коммерсанта. Фискалы также могут принудительно взыскать задолженность, возникшую в связи с ведением такой деятельности.

Взыскать долги с бывшего коммерсанта в судебном порядке могут и прежние его контрагенты. Для этого кредитор должен подготовить исковое заявление, если должник в добровольном порядке отказывается погасить задолженность.

С момента прекращения регистрации гражданина в качестве ИП дела с его участием подсудны судам общей юрисдикции, за исключением установленных законом случаев (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК, ст. 27, 28 АПК, Апелляционное определение Московского городского суда от 30.03.2021 по делу № 33-12860/2021).