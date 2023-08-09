Отчетность

Какие документы нужно предоставить в военкомат: список отчетов

Работодатели в силу закона обязаны сдавать в военные комиссариаты определённую отчётность по кадрам (при приёме на работу, увольнении и др.). Про отчеты в военкомат в 2023 году говорим в этой статье.

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Какие документы нужно предоставить в военкомат: список отчетов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

О чем и когда отчитываться

На основании п. 1 ст. 4 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица или работники организации обязаны направлять следующие сведения:

Необходимые для ведения воинского учета сведения:

  • о состоящих на воинском учете;

  • не состоящих, но обязанных состоять.

Срок — в течение 5 дней со дня изменения соответствующих сведений (о семейном положении, образовании, структурном подразделении организации, должности, месте жительства или пребывания, состоянии здоровья работников, состоящих на воинском учете).

Можно через Госуслуги.

О случаях выявления не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять

В течение 3 рабочих дней, в т. ч. через Госуслуги.

Прием и увольнение

Сведения о приеме или увольнении военнообязанного нужно подать в военкомат не позднее 5 дней с даты события.

Для этого используют форму из Приложения № 2 к Положению о воинском учете (утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719). Причём с 5 августа 2023 года её обновили.

image.png

По мобилизованным работникам в военкомат специальные отчеты сдавать не нужно.

Сведения об организации и работниках в запасе

На практике ежегодно сдают в военкомат:

  • карточку учета организации (форма 18);

  • отчет о численности работников в запасе (форма 6).

Ориентировочный образец карточки приведён в письме Минкультуры от 21.10.2015 № 344-01-39-ВА.

Вот её часть, которая интересует военкомат:

image.png

А так примерно выглядит отчет о численности работников в запасе:

image.png

Сроки и порядок представления в военкомат этих отчётов не установлены, но обычно их сдают перед новым годом. Но лучше уточните это в военкомате. Кроме того, в вашем регионе могут действовать свои бланки этих форм.

Списки работников

Вид списка

Форма бланка

Срок сдачи

Списки работников мужского пола 15- и 16-летнего возраста

Приложение № 11 к Рекомендациям

С 2023 года не сдают.

Ранее — ежегодно до 15 сентября в соответствующие военные комиссариаты по месту жительства/пребывания граждан.

Списки работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году

Приложение № 11 к Рекомендациям

С 2023 года не сдают.

Ранее — ежегодно до 1 ноября в соответствующие военные комиссариаты.

Составляли в алфавитном порядке.

Списки граждан, пребывающих в запасе, для сверки учетных сведений карточек с учетными данными состоящих на воинском учете в других военкоматах

Приложение № 23 к Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета (утв. приказом Министра обороны от 22.11.2021 № 700).

Не реже 1 раза в год.

Дату и время сверки устанавливает военкомат (орган местного самоуправления, ведущий первичный воинский учет) на территории, где находится организация.

Списки составляют в 2 экземплярах. Второй – с указанием регистрационного номера и даты отправки – хранится в организации в течение года (п. 36 Инструкции 700).

Что согласовать

С военным комиссариатом также нужно согласовать:

  • приказ об организации воинского учета граждан;

  • план работы по ведению воинского учета и бронированию пребывающих в запасе.

Ответственность

Штрафы за нарушение воинского учета и несдачу отчетности в военкомат налагают именно на должностное лицо организации, ответственное за его ведение. Для самой организации ответственности нет.

Штраф

Не вручили повестку или не обеспечили работнику возможность своевременной явки в военкомат

1000 – 3000 рублей

(ст. 21.2 КоАП)

Не подали сведения о приеме и увольнении военнообязанных

1000 – 5000 рублей

(ст. 21.4 КоАП)

Не подали списки подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

1000 – 3000 рублей

(ст. 21.1 КоАП)

Как поменяется отчетность в военкомат

Закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ с 14 апреля 2023 года положил начало создания в России единого электронного Реестра воинского учета граждан.

Постановление Правительства от 25.07.2023 № 1211 в связи с указанным ФЗ с 5 августа 2023 года внесло ряд изменений в Положение 719 о воинском учете и признало утратившими силу отдельных положения актов Правительства.

Частичная мобилизация 2022 года показала, что действующая в России система воинского учета и отчётности, а также механизмы обновления сведений для её целей во многом устарели, неэффективны и не отвечают современным реалиям.

Многие сведений военкоматы вполне могут получать из госреестров и баз данных, а также из уже сданных работодателями отчётов в Социальный фонд, Росстат, Налоговую службу и др.

Предполагается, что Реестр воинского учета Минцифры запустит в работу с осеннего призыва 2023 года. В том числе в связи с этим состав отчётов работодателей в военкомат серьёзно поменялся в сторону сокращения.

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