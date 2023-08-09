Какие документы нужно предоставить в военкомат: список отчетов

О чем и когда отчитываться
На основании п. 1 ст. 4 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица или работники организации обязаны направлять следующие сведения:
Необходимые для ведения воинского учета сведения:
Срок — в течение 5 дней со дня изменения соответствующих сведений (о семейном положении, образовании, структурном подразделении организации, должности, месте жительства или пребывания, состоянии здоровья работников, состоящих на воинском учете).
Можно через Госуслуги.
О случаях выявления не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять
В течение 3 рабочих дней, в т. ч. через Госуслуги.
Прием и увольнение
Сведения о приеме или увольнении военнообязанного нужно подать в военкомат не позднее 5 дней с даты события.
Для этого используют форму из Приложения № 2 к Положению о воинском учете (утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719). Причём с 5 августа 2023 года её обновили.
По мобилизованным работникам в военкомат специальные отчеты сдавать не нужно.
Сведения об организации и работниках в запасе
На практике ежегодно сдают в военкомат:
карточку учета организации (форма 18);
отчет о численности работников в запасе (форма 6).
Ориентировочный образец карточки приведён в письме Минкультуры от 21.10.2015 № 344-01-39-ВА.
Вот её часть, которая интересует военкомат:
А так примерно выглядит отчет о численности работников в запасе:
Сроки и порядок представления в военкомат этих отчётов не установлены, но обычно их сдают перед новым годом. Но лучше уточните это в военкомате. Кроме того, в вашем регионе могут действовать свои бланки этих форм.
Списки работников
Вид списка
Форма бланка
Срок сдачи
Списки работников мужского пола 15- и 16-летнего возраста
Приложение № 11 к Рекомендациям
С 2023 года не сдают.
Ранее — ежегодно до 15 сентября в соответствующие военные комиссариаты по месту жительства/пребывания граждан.
Списки работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году
Приложение № 11 к Рекомендациям
С 2023 года не сдают.
Ранее — ежегодно до 1 ноября в соответствующие военные комиссариаты.
Составляли в алфавитном порядке.
Списки граждан, пребывающих в запасе, для сверки учетных сведений карточек с учетными данными состоящих на воинском учете в других военкоматах
Приложение № 23 к Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета (утв. приказом Министра обороны от 22.11.2021 № 700).
Не реже 1 раза в год.
Дату и время сверки устанавливает военкомат (орган местного самоуправления, ведущий первичный воинский учет) на территории, где находится организация.
Списки составляют в 2 экземплярах. Второй – с указанием регистрационного номера и даты отправки – хранится в организации в течение года (п. 36 Инструкции 700).
Что согласовать
С военным комиссариатом также нужно согласовать:
приказ об организации воинского учета граждан;
план работы по ведению воинского учета и бронированию пребывающих в запасе.
Ответственность
Штрафы за нарушение воинского учета и несдачу отчетности в военкомат налагают именно на должностное лицо организации, ответственное за его ведение. Для самой организации ответственности нет.
Штраф
Не вручили повестку или не обеспечили работнику возможность своевременной явки в военкомат
1000 – 3000 рублей
Не подали сведения о приеме и увольнении военнообязанных
1000 – 5000 рублей
Не подали списки подлежащих первоначальной постановке на воинский учет
1000 – 3000 рублей
Как поменяется отчетность в военкомат
Закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ с 14 апреля 2023 года положил начало создания в России единого электронного Реестра воинского учета граждан.
Постановление Правительства от 25.07.2023 № 1211 в связи с указанным ФЗ с 5 августа 2023 года внесло ряд изменений в Положение 719 о воинском учете и признало утратившими силу отдельных положения актов Правительства.
Частичная мобилизация 2022 года показала, что действующая в России система воинского учета и отчётности, а также механизмы обновления сведений для её целей во многом устарели, неэффективны и не отвечают современным реалиям.
Многие сведений военкоматы вполне могут получать из госреестров и баз данных, а также из уже сданных работодателями отчётов в Социальный фонд, Росстат, Налоговую службу и др.
Предполагается, что Реестр воинского учета Минцифры запустит в работу с осеннего призыва 2023 года. В том числе в связи с этим состав отчётов работодателей в военкомат серьёзно поменялся в сторону сокращения.