Какие документы нужно предоставить в военкомат: список отчетов

О чем и когда отчитываться

На основании п. 1 ст. 4 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица или работники организации обязаны направлять следующие сведения:

Необходимые для ведения воинского учета сведения: о состоящих на воинском учете;

не состоящих, но обязанных состоять. Срок — в течение 5 дней со дня изменения соответствующих сведений (о семейном положении, образовании, структурном подразделении организации, должности, месте жительства или пребывания, состоянии здоровья работников, состоящих на воинском учете). Можно через Госуслуги. О случаях выявления не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять В течение 3 рабочих дней, в т. ч. через Госуслуги.

Прием и увольнение

Сведения о приеме или увольнении военнообязанного нужно подать в военкомат не позднее 5 дней с даты события.

Для этого используют форму из Приложения № 2 к Положению о воинском учете (утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719). Причём с 5 августа 2023 года её обновили.

По мобилизованным работникам в военкомат специальные отчеты сдавать не нужно.

Сведения об организации и работниках в запасе

На практике ежегодно сдают в военкомат:

карточку учета организации (форма 18);

отчет о численности работников в запасе (форма 6).

Ориентировочный образец карточки приведён в письме Минкультуры от 21.10.2015 № 344-01-39-ВА.

Вот её часть, которая интересует военкомат:

А так примерно выглядит отчет о численности работников в запасе:

Сроки и порядок представления в военкомат этих отчётов не установлены, но обычно их сдают перед новым годом. Но лучше уточните это в военкомате. Кроме того, в вашем регионе могут действовать свои бланки этих форм.

Списки работников

Вид списка Форма бланка Срок сдачи Списки работников мужского пола 15- и 16-летнего возраста Приложение № 11 к Рекомендациям С 2023 года не сдают. Ранее — ежегодно до 15 сентября в соответствующие военные комиссариаты по месту жительства/пребывания граждан. Списки работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году Приложение № 11 к Рекомендациям С 2023 года не сдают. Ранее — ежегодно до 1 ноября в соответствующие военные комиссариаты. Составляли в алфавитном порядке. Списки граждан, пребывающих в запасе, для сверки учетных сведений карточек с учетными данными состоящих на воинском учете в других военкоматах Приложение № 23 к Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета (утв. приказом Министра обороны от 22.11.2021 № 700). Не реже 1 раза в год. Дату и время сверки устанавливает военкомат (орган местного самоуправления, ведущий первичный воинский учет) на территории, где находится организация. Списки составляют в 2 экземплярах. Второй – с указанием регистрационного номера и даты отправки – хранится в организации в течение года (п. 36 Инструкции 700).

Что согласовать

С военным комиссариатом также нужно согласовать:

приказ об организации воинского учета граждан;

план работы по ведению воинского учета и бронированию пребывающих в запасе.

Ответственность

Штрафы за нарушение воинского учета и несдачу отчетности в военкомат налагают именно на должностное лицо организации, ответственное за его ведение. Для самой организации ответственности нет.

Штраф Не вручили повестку или не обеспечили работнику возможность своевременной явки в военкомат 1000 – 3000 рублей (ст. 21.2 КоАП) Не подали сведения о приеме и увольнении военнообязанных 1000 – 5000 рублей (ст. 21.4 КоАП) Не подали списки подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 1000 – 3000 рублей (ст. 21.1 КоАП)

Как поменяется отчетность в военкомат

Закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ с 14 апреля 2023 года положил начало создания в России единого электронного Реестра воинского учета граждан.

Постановление Правительства от 25.07.2023 № 1211 в связи с указанным ФЗ с 5 августа 2023 года внесло ряд изменений в Положение 719 о воинском учете и признало утратившими силу отдельных положения актов Правительства.

Частичная мобилизация 2022 года показала, что действующая в России система воинского учета и отчётности, а также механизмы обновления сведений для её целей во многом устарели, неэффективны и не отвечают современным реалиям.

Многие сведений военкоматы вполне могут получать из госреестров и баз данных, а также из уже сданных работодателями отчётов в Социальный фонд, Росстат, Налоговую службу и др.

Предполагается, что Реестр воинского учета Минцифры запустит в работу с осеннего призыва 2023 года. В том числе в связи с этим состав отчётов работодателей в военкомат серьёзно поменялся в сторону сокращения.