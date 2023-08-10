Самая высокая ставка по вкладам в 2023 году: кому она доступна и почему нужно быть внимательным

Кому достанется та самая высокая ставка по депозиту, про которую написано в рекламе и на сайте банка?

Тому, что сможет соблюсти ряд условий. Самые распространенные сейчас — вот какие:

Вклад на 3 года и дольше.

Почему на такой срок?

Банки ожидают, что ставки, скорее всего, в будущем будут выше. То есть им выгодно привлечь деньги клиентов сейчас, потому что потом за вклады придется платить % больше.

Это точно спрогнозировать нельзя, но вот такие ожидания.

Только для новых клиентов или новых денег.

Видела такое у себя в приложении Сбера. Написана одна ставка, заходишь внутрь — другая. И пояснение — действительно только для новых средств.

Например, у вас лежал вклад в 1 млн в банке, хотите его переложить. Но самую высокую ставку вам дадут, только если вы принесете новые деньги. А «старые» конкретно в этом же банке можно положить под % поменьше.

К счастью, можно забрать свои средства, выбрать самую выгодную ставку на рынке и отнести вклад в тот банк.

Выплата процентов — в конце срока.

Подобные депозиты не понравятся тем, кто накопил крупную сумму и хочет иметь прибавку к зарплате или пенсии именно ежемесячно. Хотя можно класть деньги на год, забирать доход в конце и распределять на следующий год.

Открытие онлайн.

На обслуживание клиентов в отделениях банки тратят живые деньги. Они же оплачивают труд сотрудников, аренду помещений и другие расходы. Онлайн-операции тоже надо еще обеспечить, но это гораздо дешевле.