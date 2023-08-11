Топ-3 привлекательных вакансий на Клерк.Работа: зарплата от 200 тыс. руб., удаленка на 15 часов в неделю, работа с маркетплейсами

Бухгалтер на удаленку
Зарплата от 10 000 ₽ до 20 000 ₽, локация — Липецк, занятость частичная, работать можно удаленно.
Требования к кандидату:
Опыт от 1 до 3 лет
Знание программы 1С
Знание налогового учета
Знание бухгалтерского учета
Знание систем налогообложения
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Главный бухгалтер с зарплатой от 200 000 ₽
Локация — Казань, полная занятость.
Требования к кандидату:
Опыт работы: от 5 лет заместителем главного бухгалтера или главным бухгалтером в холдинге или группе компаний.
Высшее образование.
Успешный опыт общения с налоговыми органами, ИФНС, ПФР, ФСС, прохождения проверок.
Отличные знания бух. программ: (1С:8.3 Бухгалтерия, 1С:УПП, ЦУЛ, ЕRP и прочие).
Уверенные знания налогового и бухгалтерского, трудового законодательства, МСФО.
Навыки презентации, умение убеждать и отстаивать свою точку зрения.
Системное мышление, умение работать в режиме многозадачности.
Высокая ориентированность на результат, ответственность, педантичность, высокий уровень коммуникативных навыков, командный игрок.
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Финансовый менеджер по маркетплейсам
Заработная плата от 90 000 ₽, локация — Москва, полная занятость.
Требования к кандидату:
Опыт работы:от 1 до 3 лет.
Высшее образование, желательно экономическое.
Релевантный опыт работы.
Внимательность к цифрам и деталям, педантичность.
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