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Топ-3 привлекательных вакансий на Клерк.Работа: зарплата от 200 тыс. руб., удаленка на 15 часов в неделю, работа с маркетплейсами

Что нужно делать, чтобы получать 200 тысяч в месяц, кого примут на место финансового менеджера по маркетплейсам и кому нужен бухгалтер на пару часов в день?

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Топ-3 привлекательных вакансий на Клерк.Работа: зарплата от 200 тыс. руб., удаленка на 15 часов в неделю, работа с маркетплейсами
Иллюстрации: Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Бухгалтер на удаленку

Зарплата от 10 000 ₽ до 20 000 ₽, локация — Липецк, занятость частичная, работать можно удаленно.

Требования к кандидату:

  • Опыт от 1 до 3 лет

  • Знание программы 1С

  • Знание налогового учета

  • Знание бухгалтерского учета

  • Знание систем налогообложения

Хотите тут работать? Свяжитесь с работодателем.

Главный бухгалтер с зарплатой от 200 000 ₽

Локация — Казань, полная занятость.

Требования к кандидату:

  • Опыт работы: от 5 лет заместителем главного бухгалтера или главным бухгалтером в холдинге или группе компаний.

  • Высшее образование.

  • Успешный опыт общения с налоговыми органами, ИФНС, ПФР, ФСС, прохождения проверок.

  • Отличные знания бух. программ: (1С:8.3 Бухгалтерия, 1С:УПП, ЦУЛ, ЕRP и прочие).

  • Уверенные знания налогового и бухгалтерского, трудового законодательства, МСФО.

  • Навыки презентации, умение убеждать и отстаивать свою точку зрения.

  • Системное мышление, умение работать в режиме многозадачности.

  • Высокая ориентированность на результат, ответственность, педантичность, высокий уровень коммуникативных навыков, командный игрок.

Готовы к работе? Узнайте, куда отправить резюме здесь.

Финансовый менеджер по маркетплейсам

Заработная плата от 90 000 ₽, локация — Москва, полная занятость.

Требования к кандидату:

  • Опыт работы:от 1 до 3 лет.

  • Высшее образование, желательно экономическое.

  • Релевантный опыт работы.

  • Внимательность к цифрам и деталям, педантичность.

Подробности о вакансии найдете здесь.

Не нашли для себя подходящей вакансии? Не беда, на Клерк.Работа можно найти подходящую вакансию в нужном городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

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Поиск работы бухгалтеров

Топ-3 привлекательных вакансий на Клерк.Работа: зарплата от 200 тыс. руб., удаленка на 15 часов в неделю, работа с маркетплейсами

Что нужно делать, чтобы получать 200 тысяч в месяц, кого примут на место финансового менеджера по маркетплейсам и кому нужен бухгалтер на пару часов в день?

Топ-3 привлекательных вакансий на Клерк.Работа: зарплата от 200 тыс. руб., удаленка на 15 часов в неделю, работа с маркетплейсами

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