Госзакупки

«Дробление закупок» в рамках закона №44-ФЗ

Законом №44-ФЗ не определено значение термина «дробление закупки», также как не установлено прямого запрета заключать несколько контрактов до 600 тыс. рублей на поставку одного товара (выполнение работы, услуги) с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

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«Дробление закупок» в рамках закона №44-ФЗ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Позиция изложена в письме Минфином от 08.06.2022 №24-01-07/54275:

«… заказчик вправе осуществлять закупки, в том числе одноименных товаров, работ, услуг, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ по общему правилу в пределах установленных Законом №44-ФЗ максимальной цены контракта, максимальной стоимостной доли таких закупок от СГОЗ заказчика, максимального стоимостного объема в абсолютном выражении».

ФАС в письме от 14.11.2019 №ИА/100041/19:

«… само по себе неоднократное приобретение одноименных товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с соблюдением требований, установленных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, не является нарушением требований Закона №44-ФЗ, если такие действия не являются результатом антиконкурентного соглашения (статья 16 Закона о защите конкуренции)».

Контрольные органы могут привлечь заказчика к ответственности, если установят факт искусственного дробления закупки, а суды — признать правомерность таких решений и недействительность заключенных контрактов, отметили в Министерстве имущества Челябинской области.

ПостановлениеАрбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.05.2023 по делу №А32-30974/2022:

«… действия заказчика фактически направлены на уклонение от исполнения законодательства о проведении торгов и на ограничение доступа хозяйствующих субъектов».

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Верховный суд в определении от 17.07.2023 №303-ЭС23-11867 по делу №А73-19465/2021 согласился с решением нижестоящего Арбитражного суда Дальневосточного округа, изложенным в постановленииот 10.04.2023 по делу №А73-19465/2023, в том, что заключение 3 контрактов у единственного поставщика на сумму до 600 000 рублей образует единую сделку, искусственно раздробленную, оформленную для формального соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ.

Суд указал:

  • в отсутствие конкурентной закупочной процедуры не были определены наилучшие условия исполнения контракта и не достигнуты цели, предусмотренные законом №44-ФЗ.

  • отсутствие публичных процедур способствовало созданию преимущественного положения единственному поставщику и лишило возможности других хозяйствующих субъектов реализовать право на заключение контракта.

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«Дробление закупок» в рамках закона №44-ФЗ

Законом №44-ФЗ не определено значение термина «дробление закупки», также как не установлено прямого запрета заключать несколько контрактов до 600 тыс. рублей на поставку одного товара (выполнение работы, услуги) с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

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