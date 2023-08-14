Больничный по договорам ГПХ в программах 1С

Нововведения 2023 года затронули и сотрудников, работающих по договорам ГПХ.

Во-первых, с 01.01.2023 г. по таким договорам помимо взносов на пенсионное и медицинское страхование необходимо начислять еще и страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Причем по тому же тарифу, что и взносы с заработной платы, т.е. 2,9%.

Во-вторых, при заключении и прекращении договора ГПХ с 01.01.2023 г. необходимо сдавать форму ЕФС-1 (бывший СЗВ-ТД). Срок сдачи — не позднее следующего рабочего дня после заключения или прекращения договора.

В-третьих, на работников по ГПХ, как и на обычных сотрудников, работающих по трудовому договору, распространяются правила сдачи отчета Сведения о застрахованных лицах (СЭДО) (бывший отчет «Сведения о застрахованных лицах в ФСС»). Срок сдачи — в течение 3 рабочих дней с момента предоставления сотрудником всех персональных данных.

В-четвертых, с 01.01.2023 г. работники по договору ГПХ имеют право на выплату пособия по временной нетрудоспособности.

Какие пособия могут получить работники по договору ГПХ

Согласно ч. 1 ст. 1.4 закона № 255-ФЗ исполнители (авторы) по гражданско-правовым договорам имеют право на следующие пособия:

по временной нетрудоспособности;

по беременности и родам;

ежемесячное по уходу за ребенком;

единовременное при рождении ребенка;

на погребение.

Условия для получения пособий работниками по договору ГПХ

К сожалению, далеко не все сотрудники, работающие по договорам гражданско-правового характера, смогут получить пособия.

Больничный сотруднику, работающему по договору ГПХ в 2023 г., оплачивается, если в 2022 г. он работал по обычному трудовому договору и сумма страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), начисленная с выплат в его пользу в рамках трудовых отношений, в общем случае составила не менее 4 833,72 рубля.

Откуда взялась сумма 4 833,72 рубля?

4 833,72 рубля — это стоимость страхового года.

Формула расчета стоимости страхового года такая: МРОТ × 2,9 % × 12

Для 2022 г. расчет таков: 13 890 х 2,9% х 12 = 4 833,72 рубля

Соответственно, больничный не оплачивается, в частности, если в 2022 г. он работал только по договору ГПХ и не являлся застрахованным лицом по обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ, следовательно, эти взносы ему не начислялись и работодателем не уплачивались.

Это подтвердил Минтруд в письме от 05.08.2022 № 17-1/В-103.

Для 2023 г. стоимость страхового года уже составит 16 242 х 2,9% х 12 = 5 652,22 рубля.

Если в 2023 году это физическое лицо занято по договору ГПХ и за него будут уплачены страховые взносы на ВНиМ в размере не менее 5 652,22 руб., то в 2024 году ему будет положено пособие (при условии занятости).

Как узнать сумму начисленных взносов по сотруднику, работающему по договору ГПХ

К сожалению, этот вопрос до сих пор до конца не урегулирован.

Самый идеальный вариант — попросить у сотрудника справку по ф. 182-н, за которой по письменному запросу он может обратиться к работодателям, у которых работал в 2022 г. Там вы увидите и сумму зарплаты, и отработанные дни для расчета среднего заработка.

Также можно сделать запрос данных в СФР о среднем заработке, о чем расскажем далее в статье.

Начисление больничного по договорам ГПХ в программах 1С

В программах 1С функционал начисления больничного реализован не так давно: в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 в релизе 3.0.139 от 28.06.2023 г., в 1С: ЗУП ред. 3.1 в релизе 3.1.23.777 от 21.06.2023 г.

Алгоритм действий бухгалтера в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Итак, сначала надо принять сотрудника по договору ГПХ.

В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 первым делом необходимо включить возможность ведения договоров подряда. Делается это в разделе меню «Главное» — «Функциональность».

Далее в пункте «Сотрудники» ставим галочку «Договоры подряда».

После этого в разделе меню «Зарплата и кадры» появится пункт «Договоры подряда», им и воспользуемся.

По кнопке «Создать» введем новый договор подряда.

Заполняем документ. Согласно нашему примеру в организацию ООО «Пончик» принимается Вишнева Е.Р. по договору подряда на период с 07.08.2023 г. по 31.08.2023 г.

При вводе строки «Сотрудник» в карточке работника указываем, что он принят на работу по договору подряда, вводим персональные данные (СНИЛС, гражданство и паспортные данные обязательно, ИНН — при наличии).

Обязательно ставим галочку «Отразить трудовую деятельность».

Взносы от несчастных случаев и производственных заболеваний начисляйте, только если это предусмотрено договором с физлицом (ст. 420 НК, ст. 20.1 закона № 125-ФЗ, письмо Минфина от 23.06.2020 № 03-04-05/54027).

Только в этом случае в разделе 2 ежеквартальной формы ЕФС-1 будут отражены данные суммы.

Сразу после приема на работу сотрудника по договору ГПХ в разделе «Зарплата и кадры» можно сформировать документ «Запросы данных СФР о среднем заработке», о котором мы говорили выше, отправить его в СФР, чтобы узнать положено ли пособие этому сотруднику.

В документе обязательно должна стоять галочка «Сотрудник подписал согласие», иначе он не отправится в СФР.

По кнопке «Согласие» обязательно распечатайте документ и отдайте на подпись сотруднику.

Этот документ («Запросы данных СФР о среднем заработке») можно отправить и из документа «Больничный лист» в разделе «Зарплата и кадры», который нам нужно оформить при наступлении страхового случая, подлежащего оплате.

Процедура начисления пособий для граждан, занятых по гражданско-правовым договорам, будет такой же простой, как и для работающих по трудовым договорам. СФР будет перечислять выплаты по больничным напрямую гражданину на основании электронного больничного.

Минимальные и максимальные размеры пособий как для занятых по гражданско-правовым, так и для работающих по трудовым договорам граждан — одинаковые.

Порядок расчета пособия такой же, как и по трудовым договорам. Для определения размера пособия используется средний заработок, с которого уплачивались страховые взносы, за предыдущие 2 календарных года. Если среднемесячный заработок за этот период ниже минимального размера оплаты труда, то пособия будут начисляться исходя из размера МРОТ, который действует на момент назначения выплаты.

При этом максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц составит при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка) — 83 204,50 руб.; при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка) — 66 563,60 руб.; при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка) — 49 922,70 руб. в месяц.

В 2023 году максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 дней для работающих женщин составит 383 178,60 руб. (если роды протекали без осложнений), а максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет равна 33 281,80 руб.

В случае если гражданин работает по гражданско-правовым договорам, заключенным сразу с несколькими компаниями, то пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются ему страховщиком по одному из работодателей — по выбору самого застрахованного лица.

Согласно информации из Минтруда по договору ГПХ сроком до 6 месяцев оплачивают максимум 75 дней больничного.

Алгоритм действий бухгалтера в 1С: ЗУП ред. 3.1

В этой конфигурации сначала также необходимо включить функционал договоров ГПХ в разделе меню «Настройка» — «Расчет зарплаты».

Опускаемся вниз до пункта «Регистрируются выплаты по договорам гражданско-правового характера» и ставим там галочку.

Заодно сразу выберем способ отражения начисления по договорам в бухгалтерском учете, которая будет работать при синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия:

если флажок поставить в строку «Расчеты с контрагентами», то сформируется проводка Д затратного счета (20, 23, 25, 26, 44) К 76.

если флажок поставить в строку «Расчеты по оплате труда», то сформируется проводка Д затратного счета (20, 23, 25, 26, 44) К 70.

а можем самостоятельно регулировать счет по кредиту при настройке «Вариант расчетов выбирается в документе», если необходимо начислять договоры ГПХ и по 70, и 76 счетам.

В разделе «Кадры» вводим сотрудника, который будет работать по договору ГПХ.

Прямо из этой формы по синей гиперссылке «Оформить договор» можем попасть в заполнение условий самого договора гражданско-правового характера:

После сохранения условий работы по договору ГПХ создаем документ «Больничный лист» в разделе меню «Зарплата»:

Чтобы подтянуть в документ работника по договору ГПХ в строке «Сотрудник» нажимаем на кнопку с треугольником «Выбрать из списка», далее синяя гиперссылка «Показать все».

В открывшемся окне необходимо снять галочку «Вид занятости» и нужный сотрудник появится в поле выбора.

Далее заполняем документ «Больничный лист».

Отправить «Запрос данных СФР о среднем заработке» можно из самого больничного листа по кнопке «Создать на основании» или в разделе «Кадры».