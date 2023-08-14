Что делать, если ваш аккаунт на «Госуслугах» взломали

Как понять, что ваш аккаунт взломан

Необычная активность. Если вы заметили странные или неавторизованные действия на вашем аккаунте, например изменения ваших данных, отправку запросов на услуги, которые вы не заказывали, или смену пароля без вашего ведома.

Сообщения о входе с неизвестных устройств. Если вам приходят уведомления о входе в аккаунт с устройства, которое вы не используете.

Неожиданные уведомления. Получение писем, СМС или уведомлений, похожих на запросы на восстановление пароля или подтверждение данных.

Изменение контактной информации. Если кто-то изменил вашу электронную почту или номер телефона в настройках аккаунта без вашего разрешения.

Сомнительные запросы на персональные данные. Получение писем или сообщений, запрашивающих вашу личную или финансовую информацию.

Подозрительные платежи. Если вы видите необычные платежи или трансакции, связанные с вашим аккаунтом на «Госуслугах».

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, рекомендуется немедленно предпринять меры.

Как восстановить доступ к аккаунту

В первую очередь запомните — никому не называйте и не передавайте коды, ссылки и другую информацию, которая неожиданно пришла вам. Как можно быстрее сбросьте пароль.

Вот, как можно это сделать: на странице входа нажмите на кнопку «Восстановить», введите номер телефона или e-mail, а далее введите номер паспорта, ИНН или СНИЛС либо ответьте на контрольный вопрос. После этого на электронную почту придет ссылка, по которой будет доступна смена пароля. По протоколу безопасности после смены пароль будет сброшен на всех устройствах.

Однако этот способ не всегда возможен.

Продвинутые мошенники постараются изменить данные для входа — электронную почту и номер телефона. Если они это успели сделать, нужно воспользоваться другими способами.

Крупные мобильные банки сотрудничают с «Госуслугами», поэтому можно попробовать восстановить доступ через приложение.

В настройках профиля найдите иконку государственного сервиса и нажмите «Регистрация». Новый пароль придет на номер телефона, который вы указали как основной при первой регистрации на портале.

Способ не подойдет, если у вас нет доступа к номеру телефона, с которым вы регистрировались в первый раз, либо когда меняли личные данные. В этом случае остается только идти в МФЦ.

Нужно выбрать один из центров обслуживания, которые восстанавливают доступ в вашем городе. В левой части экрана карты нужно нажать на значок фильтра и выбрать параметр «Восстановление доступа» — обратиться можно только в один из этих центров обслуживания. В других вам попросту не смогут восстановить доступ.

С собой потребуется паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Вам выдадут одноразовый пароль. После этого на «Госуслугах» в поле «Логин» нужно будет ввести номер СНИЛС, а вместо постоянного пароля — одноразовый. После входа не забудьте сменить пароль.

Как обезопасить свой аккаунт на «Госуслугах»

Для обеспечения безопасности вашего аккаунта на «Госуслугах» следуйте этим рекомендациям:

Сложный пароль . Используйте комбинации, состоящие из букв (верхнего и нижнего регистра), цифр и специальных символов. Избегайте очевидных паролей, таких как «123456» или «qwerty».

Двухфакторная аутентификация (2FA) . Включите двухфакторную аутентификацию, чтобы добавить дополнительный слой защиты. Это может быть код из СМС, приложение для аутентификации или электронная подпись-ключ.

Обновление контактных данных. Поддерживайте актуальные контактные данные на вашем аккаунте, чтобы получать уведомления о действиях, связанных с аккаунтом.