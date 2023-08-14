Новые Правила обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами — на что обратить внимание

Вступают в силу 2 приказа Минтруда:

приказ Минтруда от 29 октября 2021 года № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» (далее — Правила);

приказ Минтруда от 29 октября 2021 года № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» (далее — ЕТН).

Оба документа будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Принятие приказов направлено на повышение безопасности работников, поскольку при обеспечении работников средствами индивидуальной защиты (далее — СИЗ) и смывающими средствами будут учтены особенности работы, условия труда и профессиональные риски на конкретном рабочем месте (так называемый риск-ориентированный подход).

При этом согласно Правилам обеспечивать работников СИЗ по действующим типовым отраслевым нормам (ТОН) можно будет в течение установленного переходного периода — до 31 декабря 2024 года. В этот период работодатель вправе самостоятельно решать, как он будет обеспечивать защиту своих работников — по ТОН или по ЕТН.

С 1 января 2025 года обеспечение работников СИЗ согласно ТОН прекращается.

Обеспечивать работников СИЗ работодатель обязан будет исключительно на основании ЕТН с учетом результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии), требований правил по охране труда, паспортов безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иных документов, содержащих информацию о необходимости применения СИЗ.

При обеспечении работников СИЗ в соответствии с Правилами следует обратить особое внимание на следующее.

1. Исходя из положений пункта 11 Правил работодатель вправе при формировании внутренних норм бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств осуществлять замену нескольких СИЗ, указанных в ЕТН, на одно, обеспечивающее аналогичную или улучшенную защиту от вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, а также особых температурных условий или загрязнений.

При этом улучшенная защита СИЗ может быть достигнута за счет расширения номенклатуры или увеличения количества выдаваемых СИЗ, либо за счет выдачи СИЗ, обеспечивающих более широкий спектр защитных свойств.

2. Внутренние нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств должны обеспечивать равноценную или превосходящую по сравнению с ЕТН защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, выявленных при проведении СОУТ и ОПР (пункт 16 Правил).

3. Согласно пункту 18 Правил внутренние нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств должны содержать информацию о СИЗ, необходимых работникам для осуществления трудовой деятельности, включая деятельность при совмещении профессий или выполнении совмещаемых работ, в том числе в составе комплексных бригад.

При этом руководителям, специалистам, инженерно-техническим работникам, бригадирам, мастерам выдаются СИЗ с теми же защитными свойствами, как и предусмотренные для работников, работу которых они контролируют или участвуют в ее выполнении.

Руководителям, специалистам, инженерно-техническим работникам, бригадирам, мастерам, которые в соответствии с должностными обязанностями периодически посещают производственные помещения (площадки), должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных объектов).

Нормативный срок эксплуатации СИЗ, выдаваемых инженерно-техническим работникам, устанавливается работодателем, но не более срока годности СИЗ, установленного изготовителем. Применение данного пункта Правил позволяет организовать процесс выдачи СИЗ ИТР и служащим с учетом особенностей их деятельности.

4. Все СИЗ, включенные во внутренние нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств, являются обязательными к выдаче работникам за счет средств работодателя (пункт 20 Правил).

5. Исходя из положений пункта 57 Правил нормативные сроки эксплуатации СИЗ не могут превышать сроков, указанных во внутренних нормах бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств.

6. По истечение нормативных сроков эксплуатации или сроков годности СИЗ работник обязан вернуть СИЗ работодателю, за исключением СИЗ однократного применения и дерматологических СИЗ.

7. Отдельно следует обратить внимание на вопрос корректировки срока носки СИЗ.

Вступление в силу с 1 сентября 2023 г. приказа Минтруда от 29 октября 2021 г. № 766н дает возможности увеличения сроков носки отдельных видов СИЗ при условии выполнения ряда требований.

В соответствии с пунктом 50 Правил, СИЗ, предназначенные для использования на открытом воздухе для защиты от пониженных или повышенных температур, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются работодателю для хранения до следующего сезона.

Расчет продолжительности нормативного срока эксплуатации исчисляется с момента выдачи специальной одежды работнику и может не включать время хранения специальной одежды, отпуска работника и период временной нетрудоспособности работника, но не должен превышать 2,5 года.

При этом необходимо учитывать, что производитель должен гарантировать сохранение защитных свойств этой одежды на протяжении всего жизненного цикла, включая транспортировку, хранение, выдачу, эксплуатацию, обслуживание и т.д.

В этом случае необходимо заручиться независимой экспертной оценкой в рамках проведения открытой предквалификации в соответствии с методикой проведения производственных испытаний образцов средств индивидуальной защиты организациями, которая сможет подтвердить такую возможность в каждом случае.

ЕТН заменят типовые нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ по отраслям, согласно которым СИЗ выдаются в зависимости от должности или профессии работника.

Переход от типовых отраслевых норм обеспечения работников СИЗ к ЕТН — принципиально новый подход, основанный на выявленных опасностях и оценке уровней профессиональных рисков на рабочем месте.

При правильном подборе необходимых СИЗ переход на ЕТН позволяет сократить расходы на их закупку, поскольку не все СИЗ, предусмотренные в настоящее время типовыми отраслевыми нормами, требуются работнику на его рабочем месте.

Существующая система подбора СИЗ не учитывает результаты СОУТ и ОПР, не позволяет гибко реагировать и подбирать СИЗ под условия на рабочем месте. Типовые отраслевые нормы охватывают менее 60% существующих профессий. В ряде случаев наименования профессий в отраслевых нормах не соответствуют наименованиям, указанным в общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Часто профессии прописаны не единообразно и не корректно.

В ряде существующих типовых отраслевых норм применяются различные нормы выдачи на год для однотипных СИЗ сходных профессий. В действующих типовых отраслевых нормах встречается как избыточность выдаваемых СИЗ, так и их недостаточность для выполнения трудовых функций.

Преимущества ЕТН:

ЕТН являются единым документом выдачи СИЗ и смывающих средств для организаций всех видов экономической деятельности;

включают в себя единые наименования профессий (должностей) в соответствии с ОК 016-94 «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)»;

имеют сгруппированные с учетом наименований и категорий профессий перечни выдаваемых СИЗ;

включают в себя единые наименования СИЗ (290 позиций), соответствующие Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);

позволяют обеспечить единые нормы выдачи на год для однотипных видов СИЗ;

дают возможность дополнительного подбора СИЗ с учетом выявленных опасностей на рабочем месте.

Структура ЕТН значительно отличается от типовых отраслевых норм выдачи СИЗ.

В настоящее время для определения потребности работника в СИЗ необходимо выбрать соответствующие типовые отраслевые нормы (в том числе «сквозные»), найти в этом документе наименование нужной профессии, где указан перечень СИЗ, которые необходимо выдать работнику. Такой «списочный» подход в обеспечении работников СИЗ часто избыточен и не обеспечивает комплексную защиту работника.

В отличие от типовых отраслевых норм бесплатной выдачи СИЗ ЕТН представлены 3 приложениями, которые отвечают за разные составляющие:

Приложение № 1 «Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты по профессиям (должностям)».

Данное приложение содержит 1744 страницы, включает 5357 профессий и должностей. Не включает в себя инженерно-технических работников и служащих (подбор СИЗ для которых следует осуществлять по приложению № 2).

Подбор СИЗ по приложению № 1, исходя из наименования профессии и должности, подлежащих обязательной выдаче СИЗ позволяет выбрать минимально необходимый набор СИЗ.

Приложение № 2 «Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты в зависимости от идентифицированных опасностей».

Содержит 78 страниц, 20 групп опасностей, 119 опасных событий. Следует обращать внимание на то, что данные опасности не совпадают с примерным перечнем опасностей, предусмотренным Приложением № 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда, утвержденному приказом Минтруда от 29 октября 2021 г. № 776н.

Приложение № 3 «Единые типовые нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

Представляет собой 2 таблицы.

В соответствии с данным приложением подбор дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств осуществляется на основании выявленных загрязнителей и на основании видов выполняемых работ.

Новый риск-ориентированный подход базируется на реальных условиях труда, оборудования, помещений и прочих составляющих рабочего места. Теперь комплект СИЗ можно подобрать индивидуально, чтобы защитить работника от выявленных рисков на рабочем месте.