Agile менеджмент: как работать в смешанной команде

Agile-методология изначально разрабатывалась для IT-команд, но со временем она нашла широкое применение в других областях, включая маркетинг.

Этот подход позволяет командам работать с высокой скоростью, подстраиваться под меняющиеся требования и достигать более эффективных результатов.

В маркетинге Agile-подход может быть особенно полезным, учитывая быстрое развитие цифровых технологий, новые тренды и потребности клиентов.

Забегая вперед, использование Agile-менеджмента может потребовать времени и усилий со стороны компаний и сотрудников. Однако применив эти принципы, результат не заставит себя долго ждать. Маркетинговые команды становятся более гибкими, конкурентоспособными и успешными в современной бизнес-среде.

Для успешного внедрения Agile в смешанных командах, включающих IT-специалистов, маркетологов и креативщиков, необходимо учесть ряд факторов и следовать определенным принципам.

Кросс-функциональные команды

Agile предполагает работу кросс-функциональных команд, в которых сотрудники разных специализаций объединяют свои навыки и знания для достижения общей цели.

В Agile-методологии существуют стандартные роли, которые часто присутствуют в командах:

Product Owner (Владелец продукта): основной представитель заказчика или бизнеса в команде. Он определяет требования к продукту, управляет его приоритетами и принимает решения о функциональности и дизайне. Владелец продукта отвечает за максимизацию ценности продукта и удовлетворение потребностей клиентов.

Scrum Master (Мастер Scrum): он является фасилитатором команды и отвечает за соблюдение принципов Agile-методологии и правил Scrum/kanban. Мастер Scrum помогает команде быть самоорганизованной, устраняет препятствия, обеспечивает эффективное взаимодействие внутри команды и способствует постоянному улучшению процесса разработки.

Разработчики: включают в себя IT-специалистов, программистов и других технических специалистов, необходимых для создания и развития продукта. Они активно участвуют в планировании, оценке задач, разработке и тестировании функциональности продукта.

Дизайнеры/Креативщики: они отвечают за создание дизайна и пользовательского опыта продукта. Дизайнеры работают в тесном взаимодействии с разработчиками и владельцем продукта, чтобы обеспечить соответствие дизайна потребностям пользователей и бизнес-требованиям.

Менеджеры проекта: менеджеры или представители управленческого уровня могут играть роль фасилитаторов и обеспечивать ресурсы, необходимые для работы команды. Они могут управлять бюджетом, сроками и рисками проекта, а также помогать команде достигать поставленных целей.

В случае с командой маркетинга, например, последнюю роль будут занимать маркетологи, обладающие специализированной экспертизой по своему направлению.

Гибкое планирование

Agile-методология подразумевает гибкий подход к планированию проектов. Вместо традиционного долгосрочного планирования команды маркетинга лучше использовать итеративный подход, разбивая проекты на небольшие задачи и работая над ними по мере необходимости.

Это позволяет быстрее реагировать на изменения и корректировать планы в соответствии с новыми требованиями или клиентской обратной связью.

Agile-методология предоставляет 2 популярные рамки работы — Scrum и Kanban, которые помогают командам маркетинга эффективно планировать и управлять проектами.

Scrum : Scrum является одной из самых распространенных Agile-методологий. Команда работает в коротких циклах, называемых спринтами, обычно продолжительностью от одной до четырех недель. На начало каждого спринта составляется план работ, и команда фокусируется на выполнении задач, установленных на спринт. В конце спринта проводится обзор и ретроспектива для оценки результатов и обучения на основе полученного опыта.

Kanban: Kanban является методологией управления рабочим процессом, основанной на визуализации задач и ограничении количества одновременно выполняемых задач. Команды используют доску Kanban, где каждая задача представлена карточкой, перемещаемой по колонкам, отражающим стадии выполнения задачи. Канбан позволяет команде видеть текущий статус задач, исключает перегрузку работы и помогает лучше управлять потоком задач.

Оба метода, Scrum и Kanban, предлагают командам гибкую систему планирования и управления проектами.

Scrum подходит для команд, которым необходимо иметь четкую структуру временных спринтов и акцент на достижении целей в каждом спринте. Kanban, с другой стороны, подходит для команд, работающих над непрерывным потоком задач, где управление рабочим процессом и ограничение работы в процессе являются приоритетами.

В рамках маркетинга Kanban является более подходящим методом, так как позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке и гибко подстраиваться под новые вводные.

Регулярная обратная связь

Agile предполагает частую обратную связь. Это означает регулярные обсуждения и презентации результатов работы команды.

Такие сессии помогают выявлять проблемы и находить наилучшие решения, а также обеспечивают прозрачность и вовлеченность всех участников команды.

В Agile-среде существуют различные модели обратной связи, которые помогают улучшить коммуникацию и сотрудничество в командах. Некоторые из популярных моделей обратной связи, используемых в Agile, включают:

1. Модель «Плюсы и минусы»: в этой модели команда собирается вместе и обсуждает конкретное событие, проект или задачу, а затем перечисляет плюсы (что прошло хорошо) и минусы (что можно улучшить или исправить). Это помогает команде получить полную картину и понять, что нужно поддерживать и что нужно изменить.

2. Модель «Стоимость, возможности, риски и время» (Cost, Opportunity, Risk, Time - CORT): эта модель используется для анализа и обсуждения проектов или инициатив. Команда обсуждает стоимость реализации, возможности, которые предоставляет проект, связанные риски и время, необходимое для его завершения. Это помогает команде оценить ценность и сложности проекта и принять информированные решения.

3. Модель «Обратная связь на основе данных»: в Agile-среде основным принципом является фокус на фактах и данных. Эта модель обратной связи основана на сборе и анализе данных, таких как метрики производительности, клиентская обратная связь или результаты тестирования. Команда анализирует эти данные и использует их для улучшения процессов и принятия решений.

4. Модель «Обратная связь через ретроспективы»: ретроспективы являются важным элементом Agile-методологии и представляют собой регулярные сессии, на которых команда анализирует прошлые итерации работы и выявляет улучшения. Во время ретроспективы команда обменивается обратной связью, обсуждает проблемы, предлагает решения и планирует изменения на будущие итерации.

Как работает обратная связь через ретроспективы

Обычно подобные церемонии, как их называют в Agile, проводит Scram-мастер или Agile коуч. Для проведения ретро, лучше использовать доску (физическую, но мероприятие можно проводить и онлайн).

Доска расчерчивается на 4 блока:

Что работает хорошо и мы продолжаем делать.

Что следует начать делать.

Что работает плохо и это необходимо прекратить

Предложения/Вопросы.

Далее каждому участнику ретро раздаются стикеры, на которых они самостоятельно пишут свои мысли и идеи, произошедшие с ними с момента последнего ретро. На это уделяется около 15 минут. После стикеры размещаются на доску и начинается основная работа.

Стикеры анализируются и группируются в общие темы. Каждую тему лучше обсуждать вместе отдельно, расписывая по ней дальнейшие шаги, сроки и ответственного.

На выходе из ретро получается план действий, основанный на совместном включении членов команды в его составление. Это создает не только ощущение вовлеченности и у сотрудников в процессы, но и позволяет учесть мнение каждого.

Визуализация процесса

Для лучшего понимания и координации работы команды важно визуализировать процесс выполнения проекта. Например, использование Agile-досок или других инструментов визуализации позволяет всем участникам видеть текущий статус задач, распределение ресурсов и прогресс проекта. Это помогает предотвратить задержки и улучшить коммуникацию в команде.

Примеры некоторых инструментов, которые можно использовать для визуализации процесса и управления задачами:

Agile-доски являются одним из основных инструментов для визуализации процесса Agile-проектов. Они могут быть физическими досками, разделенными на колонки, представляющие различные этапы работы, например, «В ожидании», «В процессе», «Завершено». Каждая задача представлена карточкой, которую перемещают по колонкам в соответствии с ее статусом. Такие доски позволяют всем участникам команды видеть текущий статус задач и оценивать общий прогресс проекта.

Проектные управляющие системы,например, Jira, Yougile : существуют онлайн-инструменты, которые предлагают виртуальные доски и возможности управления проектами. Проектные управляющие системы, такие как Jira и Yougile, позволяют создавать задачи, устанавливать сроки, назначать ответственных и отслеживать прогресс выполнения. Они также предоставляют гибкие возможности для организации и визуализации задач, например, в виде карточек или списка задач.

Диаграммы Гантта широко используются для визуализации хронологии и зависимостей задач. Они отображают время выполнения задач на горизонтальной оси и позволяют увидеть длительность каждой задачи, сроки и перекрестные зависимости. Диаграммы Гантта помогают команде понять, какие задачи следует выполнить в первую очередь и какие могут быть выполнены параллельно.

Mind-карты — полезные инструменты для визуализации и организации идей, концепций и взаимосвязей в проекте. Они позволяют структурировать информацию и помогают команде видеть широкую картину проекта. Mind-карты могут быть использованы для создания плана проекта, определения задач и установления связей между ними.

Конкретный выбор инструментов и досок для визуализации процесса зависит от предпочтений команды, доступности и особенностей проекта.

Важно выбрать такие инструменты, которые наиболее эффективно подходят для команды и обеспечивают прозрачность, понимание и управление процессом планирования и выполнения задач.

Управление рисками

Agile-подход также включает в себя активное управление рисками. Маркетинговые команды должны быть готовы к быстрым изменениям и иметь планы реагирования на возможные риски и препятствия.

Критический анализ и постоянное обновление планов позволяют командам быть готовыми к любым сценариям и минимизировать отрицательное воздействие потенциальных проблем.

Последние несколько лет показали, что изменения могут происходить неожиданно и довольно масштабно, вот список направлений, на которые особенно стоит обратить внимание:

Изменения в технологической сфере : быстрое развитие технологий требует от команд маркетинга готовности к изменениям в инструментах и технологиях. Это может включать внедрение новых платформ, автоматизированных инструментов маркетинга, аналитических систем. Важно быть готовым адаптироваться к таким изменениям и быстро освоить новые технологии.

Изменения в законодательстве и регулировании : изменения в законодательстве и регуляторных требованиях имеют прямое влияние на маркетинговые практики и стратегии. Команда должна следить за изменениями в правилах и готовиться к их внедрению, чтобы обеспечить соответствие и минимизировать риски юридической ответственности.

Изменения в потребительском поведении и трендах: необходимо быть готовы к изменениям в потребительском поведении и трендах, чтобы оставаться актуальными и конкурентоспособными. Это могут быть изменения в предпочтениях и ожиданиях клиентов, переход к новым каналам коммуникации или использование неизбитых форматов контента.

В качестве примера, с которым столкнулись многие — уход зарубежных компаний с российского рынка.

Платформы, через которую многие запускали кампании — все они базировались на технологиях зарубежных компаний. В этой ситуации пришлось искать альтернативные инструменты, разрабатывать собственные решения и адаптировать свои стратегии под новые условия.

Команда Сбербанка, например, не только использовала российские инструменты, но и разработала собственную платформу. Коллектив был готов к изменениям и гибко реагировал на них, чтобы обеспечить эффективность своих усилий.

Этот пример подчеркивает важность готовности к изменениям и способность команд адаптироваться к ним. Успешное управление рисками требует гибкости, творческого мышления и готовности принимать новые вызовы, чтобы продолжать достигать успехов в переменчивой среде.

Постоянное обучение и улучшение

Agile-менеджмент подразумевает постоянное обучение и улучшение процессов.

Команды должны стремиться к постоянному развитию своих навыков и применению новых инструментов и технологий для улучшения своей работы.

Вот несколько примеров процессов, которые могут быть улучшены, и конкретные инструменты и технологии, которые можно внедрить в маркетинг:

1. Анализ данных и метрики: маркетинговые команды могут улучшить свою способность анализировать данные и метрики, чтобы измерять эффективность своих кампаний и стратегий. Внедрение инструментов аналитики, таких как Google Analytics или Adobe Analytics, может помочь команде получать более детальную информацию о поведении пользователей, конверсиях и других метриках, которые влияют на успех маркетинговых усилий.

2. Автоматизация маркетинговых процессов: автоматизация может значительно повысить эффективность и производительность маркетинговых команд. Использование инструментов автоматизации маркетинга, таких как HubSpot, Marketo или Mailchimp или его аналога, позволяет автоматизировать процессы электронной почты, управление контентом, управление клиентскими отношениями (CRM) и другие задачи, освобождая время и ресурсы для более стратегических и творческих инициатив.

3. Персонализация и таргетинг: команды маркетинга могут улучшить свою способность персонализировать и таргетировать свои кампании с помощью инструментов, таких как платформы управления контентом и маркетинговые автоматизационные системы. Эти инструменты позволяют создавать более релевантные и нацеленные сообщения для различных сегментов аудитории, улучшая результаты и конверсии.

4. Аналитика социальных медиа: интенсивное использование социальных медиа в маркетинге требует эффективного анализа и измерения этих платформ. Инструменты для аналитики социальных медиа, такие как Sprout Social, Hootsuite или Buffer, помогают командам маркетинга измерять и анализировать метрики эффективности социальных медиа, такие как вовлеченность, рост подписчиков и влияние контента.

Лучше всегда вносить изменения и доработки в свои системы и подходы.

Например, можно внедрить новый инструмент для рассылок и использовать его для автоматизации кампаний продаж, управления контентом и взаимодействия с клиентами.

Это позволяет сосредоточиться на более стратегических задачах, таких как разработка персонализированных кампаний и анализ результатов. Команда может улучшить свою производительность, сократить время на рутинные задачи и повысить эффективность своих маркетинговых усилий.

Важно не забывать, что внедрение инструментов и технологий требует обучения и адаптации. Следует обеспечить поддержку команды в освоении новых инструментов и провести регулярные обновления и обучения, чтобы команда могла наиболее эффективно использовать новые возможности и технологии.