Информационные технологии: от ключевого воздействия к успешному будущему

Высокий спрос на квалифицированных профессионалов в этой области на рынке труда подтверждает важность и перспективность их роли в современном мире. Однако, чтобы достичь признания и успеха в ИТ, недостаточно ограничиться текущими знаниями и умениями. Изучение новых техник, понимание актуальных трендов и внедрение передовых методик становятся важным фактором для профессионального роста.

О том, как преуспеть в IT-сфере расскажет Айк Харазян, ведущий разработчик НИУ ВШЭ.

— Айк, вы в ИТ уже более 11 лет. Как изменилась отрасль за эти годы?

— В современном мире бизнес невозможно представить без активного использования ИТ. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к внедрению автоматизации на предприятиях практически во всех отраслях экономики. Этот тренд обусловлен не только совершенствованием существующих технологий, но и расширением возможностей, которые предоставляет искусственный интеллект и программные продукты.

По прогнозам экспертов World Economic Forum, до 2025 года автоматизация охватит 42% всех бизнес-процессов на предприятиях.

Это демонстрирует огромный потенциал и значимость цифровых решений для современных организаций.

— Какие плюсы дает автоматизация?

— Преимущества автоматизации на предприятиях очевидны.

Во-первых, она позволяет повысить эффективность работы, ускорить выполнение задач и устранить рутинные процессы, что освобождает время для более стратегических и творческих задач.

Во-вторых, автоматизация способствует снижению операционных затрат и увеличению производительности труда, что является важным фактором для повышения конкурентоспособности предприятия.

В целом, следование этому тренду позволяет организациям успешно адаптироваться к меняющимся условиям рынка и обеспечивает прочное основание для будущего развития.

— Расскажите, какие задачи в рамках автоматизации решали вы? И какие бонусы это принесло на практике?

— В настоящее время я являюсь ведущим разработчиком в Высшей школе экономики.

Мой главный функционал заключается в разработке и настройке базы данных для учета в государственном учреждении. Университет имеет значительное количество сотрудников, и стандартная программа для учета не удовлетворяет нашим требованиям.

Чтобы проще объяснить свою работу, я занимаюсь интеграцией различных информационных систем ВШЭ. Это означает, что я обеспечиваю обмен информацией единого формата, который должна понимать каждая система. Кроме того, в мои задачи входит доработка системы в части создания отчетов и расширения процессов, связанных с учетом.

Иными словами, я обеспечиваю более эффективное и точное ведение учёта в университете.

— Это ваш самый крупный проект?

— Один из крупнейших. Еще важный кейс был в компании IBS и связан с государственными и муниципальными закупками. Моя работа привела к более глубокому учету процессов закупок, что является чрезвычайно актуальным аспектом, учитывая строгий контроль в этой сфере со стороны антимонопольной службы и других регулирующих органов.

Область госзакупок известна своей сложностью и требует точного соблюдения правил. Нарушение норм приводит к суровым последствиям, в силу строгих законов.

Мои разработки позволили упростить рабочие процессы, сэкономить средства, снизить риски и улучшить учет.

Благодаря налаженной системе, нам удалось успешно избежать значительных финансовых санкций. Это еще раз доказывает, что грамотное внесение изменений в процессы закупок является ключевым фактором для успешной работы организаций в данной сфере.

— С какими еще задачами вы работали?

— На заре своей карьеры я посвятил несколько лет автоматизации сети продуктовых магазинов. Итогом моей работы стало более эффективное управление ресурсами. Фактически, все процессы на предприятии, начиная с закупок и заканчивая продажами, проходили через разработанные и автоматизированные мной программы.

Мои корректировки позволили открыть новые торговые точки, так как я взял под свой контроль автоматизацию процесса запуска новых магазинов, базу данных, управление ассортиментом и ценами.

Кроме того, я существенно упростил процесс инвентаризации товаров в компании. Прежде она занимала целый день на каждой точке, а это значит, что магазин вынужден был закрываться на это время, лишившись потенциального дохода. Однако, благодаря перенастройкам системы, на инвентаризацию уходило не более часа.

Обновленная программа позволила более детально учитывать товары, что привело к исключению потерь, краж и недостач, вызванных ошибками в номенклатуре. Как результат, компания смогла сократить свои издержки на 30%.

На определенном этапе своего профессионального пути я стал руководителем проекта и главным специалистом в компании, занимающейся производством лифтов. Моя ответственность заключалась в разработке нового калькулятора для отдела закупок. Это инновационное решение значительно упростило работу отдела продаж, позволяя оперативно вычислять предварительную стоимость лифта, исходя из различных вариативных параметров.

В послужном списке также имеется сотрудничество с федеральной сетью фитнес-клубов World Class. Там я отвечал за автоматизацию процессов, связанных с учетом посетителей и системой оплаты.

Также я принимал участие в проектах цифровизации мясных производств по всей России.

— Это важно, чувствовать, что твоя работа приносит результат?

— Да, я вижу, что работа в области автоматизации действительно приносит пользу. Одной из основных целей внедрения автоматизации было улучшение эффективности работы и оптимизация процессов. Мои технологические решения помогли значительно улучшить работу отделов и компаний, с которыми я сотрудничал.

Когда видишь, как новые системы и программы позволяют сократить временные затраты, повысить точность и уменьшить ошибки в работе, это действительно мотивирует!

— На что стоит обратить внимание тем молодым специалистам, которые хотят построить карьеру в сфере автоматизации бизнес-процессов?

— Если вы планируете заниматься этим направлением, то стоит рассмотреть возможность специализации в области разработки корпоративных приложений или систем управления.

Здесь важно овладеть навыками программирования, такими как Java, C#, Python или JavaScript, а также изучить инструменты для создания и интеграции бизнес-приложений.

Кроме того, вас может заинтересовать искусственный интеллект и анализ данных. В этом случае полезными будут знания языков программирования, таких как Python или R, а также понимание алгоритмов машинного обучения и обработки данных.

Эти направления в наши дни и в самом деле предоставляют широкие возможности для развития и применения ваших навыков в современных технологических проектах и способствуют повышению вашей квалификации в сфере автоматизации и информационных технологий. Но знаете, автоматизация — не единственная область, в которой может реализоваться IT-специалист.

Сфера информационных технологий предлагает множество возможностей для развития и карьерного роста.

В ней существуют различные области, где вы можете раскрыть свой потенциал: разработка веб-приложений, создание мобильных приложений, искусственный интеллект, анализ данных, разработка игр и многое другое.

Если вам по душе творческий уклон и вы увлечены игровой индустрией, вы можете, к примеру, выбрать путь разработки игр, там вам понадобятся знания языков программирования C++, C# или Java, а также понимание основных принципов создания игровых движков.

— Что нужно, чтобы добиться успеха в ИТ?

— Очень важно определиться с тем направлением, которое вас вдохновляет и заставляет вас чувствовать себя в своей тарелке. После этого вы сможете начать изучение соответствующих языков программирования и инструментов.

И не забывайте, что работа в информационных технологиях требует постоянного обучения и готовности к изменениям. IT постоянно развивается, поэтому готовность к непрерывному самосовершенствованию и развитию профессиональных навыков является необходимым условием успеха.