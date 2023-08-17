Рекомендации Роспотребнадзора для работы в жару: избежать опасностей

В действующем законодательстве нет норм, которые обязывают работодателя отпускать сотрудников домой при определённой температуре.

Раньше действовал СанПиН 2.2.4.548-96, устанавливающий норму температуры в рабочем помещении, и его надо было выполнять. Но с марта 2021 года этот нормативный акт отменили.

Взамен опубликованы рекомендации Роспотребнадзора. Ведомство советует работодателям:

1. Сократить рабочий день:

на 1 час — при температуре в рабочем помещении до 28,5 °C;

на 2 часа — при температуре до 29 °C;

на 4 часа — при температуре 30,5 °C.

2. Для профилактики перегрева давать работникам перерывы в 15−20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10−12 минут в охлаждаемых помещениях.

Если люди трудятся на открытом воздухе при температуре 32,5 °C и у них нет спецодежды от теплового воздействия, можно работать только 1,5—2 часа. Если такая спецовка есть — то максимум 4−5 часов за смену.

Кроме того, допускать к такой работе надо только людей среднего возраста, от 25 до 40 лет. При более высокой температуре работать нельзя. Идеальной температурой для помещений санитарные врачи считают 24—25 °C.

3. Обеспечить соблюдение питьевого режима.

В жару пить надо часто, и не ледяные напитки, а воду, чай, кисломолочные напитки с температурой +10—15 °C. Например, при температуре более 30 °C и работе средней тяжести надо пить не менее 0,5 л воды в час — каждые 20 минут по чашке.

Чтобы восполнить дефицит микроэлементов, которые покидают тело с потом, желательно обеспечить выдачу подсоленной, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков, обезжиренного молока, молочной сыворотки, соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

Недавно в Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 92 ТК. Если его одобрят, все работодатели будут обязаны сокращать рабочее время в жару. При этом авторы проекта устанавливают ещё более жёсткие требования для сокращения рабочего дня, чем в актуальных рекомендациях.

При температуре воздуха 28,5 °С рабочее время надо будет сокращать на час, при температуре от 28,6 °С до 29 °С — на 2 часа; при температуре от 29,1 °С — на 4 часа.

Чем опасна высокая температура воздуха

Рекомендации Роспотребнадзора, как и раньше СанПиНа, основаны на медицинских данных.

Перегрев не просто приводит к потере трудоспособности, он опасен для здоровья. Особенно страдают пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

Перегрев может привести к тромбозам, ишемии, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности. Поэтому при первых признаках теплового удара надо покинуть жаркое место и обратиться за медицинской помощью.