Группы финансового учета (ГФУ) в программе 1С:Комплексная автоматизация ред. 2.5 — все, что нужно знать

Наши публикации по сложной конфигурации 1С: Комплексная автоматизация ред. 2.5 набирают всё больше и больше просмотров, что говорит о вашем интересе к этой программе. Что ж, продолжим знакомиться с данным непростым программным продуктом.

ГФУ — это определенные справочники, в которых настраиваются счета учета в бухгалтерском и налоговом учете. Хранение счетов учета — это, по сути, единственная функция групп финансового учета.

Если в программе 1С: КА отключено ведение регламентированного учета, то ГФУ не нужны. Так бывает, когда программа 1С: КА используется только для ведения оперативного учета.

Чтобы включить использование ГФУ, нужно зайти в раздел меню «НСИ и Администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Финансовый результат и контроллинг».

Далее нужно установить галочку в поле «Группы настроек финансового учета». Пока флажок не установлен, ГФУ не могут быть использованы.

Какие существуют ГФУ:

группы финансового учета расчетов;

группы финансового учета доходов и расходов;

группы финансового учета номенклатуры;

группы финансового учета внеоборотных активов.

Все ГФУ располагаются в разделе меню «Регламентированный учет» — «Настройки и справочники» — «Группы финансового учета»:

Теперь рассмотрим настройки всех основных видов ГФУ.

Группа финансового учета расчетов

В данных ГФУ настраиваются счета расчетов с различными видами контрагентов.

Есть предопределенный список контрагентов. Каждый элемент списка содержит счета учета, соответствующие выбранному виду расчетов и правилам оплаты.

Использование данных ГФУ позволяет автоматически формировать проводки при отражении первичных документов в регламентированном учете организации.

При заполнении ГФУ в поле «Используется для объекта расчетов» доступен к выбору следующий список контрагентов:

Приведем для примера настройки каждого элемента списка.

Для формирования проводок в документах реализации товаров, работ, услуг задаются счета расчетов с клиентами:

в рублях:

в условных единицах:

в валюте:

Посмотрим пример заполнения ГФУ расчетов с поставщиками.

Если расчеты ведутся только в рублях:

Если расчеты ведутся в условных единицах:

Если расчеты ведутся в валюте:

Также рекомендуется настроить ГФУ для расчетов по претензиям через счет 76.02:

Пример настройки ГФУ с комиссионерами (агентами):

Пример настройки ГФУ с комитентами (принципалами):

Пример настройки ГФУ с дебиторами по депозитам и займам:

Пример настройки ГФУ с кредиторами по кредитам и займам:

Настройка ГФУ с арендодателями при аренде и лизинге:

Пример настройки ГФУ при расчетах с переработчиками:

Посмотрим на примере использование ГФУ «Расчеты с поставщиками и подрядчиками в рублях». ГФУ выбирается в договоре с поставщиком на вкладке «Учетная информация»:

При проведении документа автоматически формируются проводки по счету, указанному в ГФУ «Расчеты с поставщиками и подрядчиками в рублях»:

Группы настроек финансового учета номенклатуры

ГФУ номенклатуры нужны для группировки номенклатурных позиций по правилам их отражения в бухгалтерском учете. Данные ГФУ объединяют номенклатуру, имеющую одинаковые счета учета.

Например, все номенклатурные позиции с видом «Товары» должны учитываться на счете 41.01. Поэтому в карточке номенклатуры товара выбирается ГФУ, настроенная для данного вида номенклатуры.

Использование ГФУ номенклатуры позволяет автоматически формировать проводки при отражении первичных документов по поступлению товаров в бухгалтерском учете.

Приведем пример. Компания закупает товары для перепродажи: фильтры масляные и фильтры воздушные. И те, и другие учитываются на счете 41.01. Для того, чтобы в документах поступления товаров счета учета определялись автоматически, создадим ГФУ, укажем данную ГФУ в карточке номенклатуры обоих товаров и посмотрим счета учета в документе поступление товаров:

Проведем документ «Поступление товаров и услуг»:

В проводках документа автоматически отразились проводки по счету, установленному в ГФУ «Товары для перепродажи»:

Группы финансового учета доходов/расходов

Данные ГФУ настраиваются в статьях доходов и расходов. С их помощью автоматически формируются проводки по счетам в документах движения по статьям доходов и расходов.

Пример настройки ГФУ доходов/расходов рассмотрен ниже в примере поступления ОС.

Группы финансового учета внеоборотных активов

ГФУ предназначены для классификации объектов ОС и НМА по правилам отражения в бухгалтерском учете.

Каждый элемент списка содержит счета учета для различных хозяйственных операций, выполняемых с объектами учета.

Использование ГФУ внеоборотных активов позволяет автоматически формировать проводки при отражении первичных документов при создании, принятии к учету и движении объектов ОС и НМА в регламентированном учете организации.

Например, ГФУ для учета собственных основных средств будет выглядеть следующим образом:

А ГФУ для учета арендованных ОС будет выглядеть так:

ГФУ для переданных в аренду ОС заполним следующим образом:

ГФУ для учета НМА будет выглядеть вот так:

Пример

ООО «Предприятие» приобрело Автомобиль NISSAN за 3 000 000,00 рублей. Мы не будем подробно останавливаться на самом процессе поступления основных средств и вводе в эксплуатацию, а сделаем акцент на использование ГФУ и формирование с их помощью необходимых нам проводок в регламентированном учете.

В документе «Приобретение товаров и услуг» ставим галочку «Списать на расходы» и выбираем статью расходов «Поступление ОС».

Также нужно указать аналитику расходов, мы указываем в качестве аналитики основное средство (предварительно внеся ОС в справочник):

Рассмотрим настройки статьи расходов «Поступление ОС».

На вкладке «Бухгалтерский учет и налоги» выберем ГФУ доходов и расходов «Формирование стоимости ОС»:

В ГФУ «Формирование стоимости ОС» настроим необходимые нам счет учета 08.04.2 для правильного отражения в документе поступления:

Посмотрим проводки регламентированного учета. Мы видим, что наш автомобиль отражен в учете по ДТ 08.04.2:

Далее, нам нужно принять к учету автомобиль. Для этого создаем документ «Принятие к учету»:

На вкладке «Параметры учета» нам нужно выбрать ГФУ внеоборотных активов «Собственные основные средства»:

В ГФУ «Собственные основные средства» настраиваем счета учета для данного вида ОС:

На вкладке «Отражение расходов» нам нужно выбрать статью расходов «Амортизация оборудования», на которой будет ежемесячно отражаться начисленная амортизация.

При создании данной статьи нам нужно будет указать ГФУ, где мы определим нужные нам счета учета:

Проверим проводки в регламентированном учете. Благодаря правильно настроенной ГФУ наш автомобиль отражен на счете 01.01:

В дальнейшем амортизация по данному ОС будет отражаться на счетах, выбранных при настройке ГФУ доходов/расходов в статье затрат «Амортизация оборудования».

Итак, мы увидели, что в программе 1С: КА 2.5 все проводки на счетах регламентированного учета формируются благодаря правильно настроенным ГФУ.