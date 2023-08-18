Государственная поддержка: как узнать о своих выплатах и льготах

Если у вас есть учетная запись на «Госуслугах»

Зайдите на портал под своей подтверждённой учетной записью. Выберите раздел «Справки и выписки», а в нём — услугу «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах». Нажмите «Начать». Выберите нужный период — вы можете запросить данные за последние полгода, год, 2 года или за любой период с 2018 года. Ожидайте выписку, она придёт в личный кабинет на «Госуслугах». В ней будет указан размер и срок по каждой выплате.

Ещё один путь — выписку с мерами соцподдержки, назначенными за последний год, можно скачать в личном кабинете, в разделе о льготах и выплатах.

Если у вас нет учетной записи на «Госуслугах»

Обратитесь в любое отделение СФР. Напомним, с 1 января 2023 года это ведомство объединило в себе Фонд социальной защиты и ПФР. Потребуется взять с собой документы, удостоверяющие личность.

Если в выписке ошибка

Обнаружили в выписке ошибку или там нет пособия, которое вы уже получаете? Отправьте в Соцфонд обращение об ошибке. Это легко сделать онлайн:

Откройте форму обращения на сайте Соцфонда.

Заполните обращение. Когда база данных обновится, вам придёт уведомление.

Повторно закажите выписку о назначенных мерах социальной поддержки.

Не верьте мошенникам

Распространённый вид мошенничества — сообщить гражданину, что ему положена выплата, и предложить перейти на сайт для оформления заявления.

Злоумышленники запускают фейковые сайты госуслуг, звонят от лица сотрудника соцзащиты, обещают выплаты на детей или перевод денег для открытия «резервного фонда». Доверчивые люди вводят свои личные данные и реквизиты банковской карты.

Как легко догадаться, никакую выплату они не получат, а вот заработанных денег лишатся или попадут в кредитное рабство.

Будьте осторожны, проверяйте, откуда вам пришло письмо, не переходите на неизвестные сайты и не сообщайте незнакомым людям никакие коды из СМС и реквизиты карты.