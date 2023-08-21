Госзакупки

Анализ административной практики ФАС в госзакупках

Специалисты канала Закупки и госзаказ представили 3 интересных решения УФАС по административной практики в сфере госзакупок закон № 44-ФЗ.

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Анализ административной практики ФАС в госзакупках
Иллюстрация: fas.gov.ru

Комиссия при проведении аукциона электронного аукциона на право заключения контракта на поставку плавательных и спасательных средств отклонила заявку в связи с непредставлением информации — декларирования номера реестровой записи товара в рамках постановления № 616.

Заказчик установил характеристики к поставляемому товару, в том числе «количество посадочных мест «>= 5 и

Участник закупки в заявке в отношении посадочных мест предложил «7 чел.», что соответствует требуемой заказчиком характеристике.

Комиссия установила, что в реестре российской промышленной продукции, с указанной реестровой записью присутствует транспортное средство Neman DC с пассажировместимостью: 4—6 чел, что является отличным от предложенных поставщиком в составе заявки характеристик товара.

В связи с указанным, по мнению комиссии по осуществлению закупок, реестровая запись, имеющаяся в заявке, не подтверждает страну происхождения предложенного поставщиком товара (лодка на 7 мест).

УФАС признал жалобу обоснованной и указал, что номер реестровой записи из реестра российской промпродукции подтверждает лишь место производства товара, но не его характеристики.

Законодательством не предусмотрены требования о том, чтобы в реестре российской промышленной продукции обязательно были указаны все возможные характеристики товара, прошедшего регистрацию в Минпромторге.

Документ: решение Астраханского УФАС от 26 июля 2023 г. № 030/06/49-774/2023.

При проведении конкурса заказчик потребовал от его участников заполнить таблицу из 27 граф.

Жалоба участника закупки была признана УФАС обоснованной.

Контрольный орган подчеркнул, что постановлением Правительства РФ № 2604 и законом о контрактной системе не предусмотрена возможность установления требования к формам предоставления сведений участниками закупки в составе заявки на участие в электронном конкурсе, содержащих информацию о квалификации участника закупки, дублирующую информацию, содержащуюся в самом контракте (договоре), представленном участником закупки в составе заявки для начисления баллов.

Документ:решение Ленинградского УФАС от 25 июля 2023 г. по делу № 047/06/42-2004/2023.

В рамках конкурса на выполнение всего комплекса работ по реконструкции моста через р. Джебь автомобильной дороги Саяны в Курагинском районе Красноярского края в УФАС поступила жалоба на извещение.

По мнению заявителя, заказчик нарушил требования Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ, утвержденной приказом Минстроя от 05.06.2018 № 336/пр.

Заказчик не установил дату подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта.

Отсутствие этих сведений позволило УФАС признать этот довод жалобы обоснованным.

Документ: решение Красноярского УФАС от 25 июля 2023 г. № 024/06/106-2082/2023.

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