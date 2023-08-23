НДФЛ

Новые правила: как определить доход дистанционных работников в 2024 году

С 2024 года все доходы, выплаченные российской компанией релокантам, будут считаться доходом, который облагается НДФЛ в России вне зависимости от сохранения или потери работником налогового резидентства РФ.

Версия для печати
Новые правила: как определить доход дистанционных работников в 2024 году
Иллюстрация: master1305/freepik

В 2023 году, если дистанционный работник временно проживает за границей, его зарплата относится к доходам от источников за пределами РФ до той поры, пока у него сохраняется статус налогового резидента РФ.

После потери российского налогового резидентства он самостоятельно декларирует и уплачивает НДФЛ, его доходы в России не облагаются налогом (п. 2 ст. 209 НК) (письма Минфина от 25.03.2023 № 03-04-05/27507 и от 18.01.2023 № 03-04-05/3302).

Немало российских компании сейчас имеет заключенные трудовые договоры с работниками, фактически проживающим за границей. Бухгалтеры не озадачиваются вопросом сохранения или потери такими работниками налогового резидентства РФ и удерживают НДФЛ при выплате им заработной платы. Чаще всего, по обычной ставке 13%.

С 2024 года, эта практика узаконена. Налоговый статус россиянина перестает иметь значение при решении вопроса об уплате НДФЛ российской компанией, которая выплачивает ему зарплату.

С 2024 вступает в силу новая редакции статьи 208 НК, которая скорректирована по поправкам закона от 31.07.2023 №389-ФЗ. Доходами работников от источников в РФ будут считаться, в том числе заработная плата и иные вознаграждения, выплаченные по трудовым договорам дистанционным работникам, выехавшим за рубеж, российской организацией или обособленным подразделением иностранной фирмы, которая зарегистрирована с российской налоговой.

На договоры, заключенные работниками с обособленными подразделениями российских компаний, зарегистрированными за пределами нашей страны, изменения не распространяются.

Научитесь рассчитывать зарплату, премии, отпускные, больничные и другие пособия без ошибок. Узнайте на примерах, как выплачивать зарплату по правилам 2023 года. Пройдите курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате» и получите официальный диплом.

Купить курс

Ставка НДФЛ для удаленных работников

Для работников, которые уехали за рубеж и продолжают работать в российских компаниях дистанционно, ставка НДФЛ составляет 13% или 15% с доходов свыше 5 млн руб. в год.

Ставка применима как к зарплате, выплаченной по трудовым договорам, так и к вознаграждениям, выплаченным работникам по гражданско-правовым договорам на оказание услуг, выполнение работ.

Как УК вести учет общедомовых приборов учета в программе Диспетчерская ЖКХ?

Учет общедомовых приборов учета является важным элементом эффективного управления многоквартирными домами. Ведение такого учета позволяет не только контролировать расходы на коммунальные услуги, но и оптимизировать процессы потребления ресурсов. Систематизация и автоматизация этой работы осуществляется с помощью программы «1С:Диспетчерская ЖКХ».

Как УК вести учет общедомовых приборов учета в программе Диспетчерская ЖКХ?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Кадры

Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?

На рынке труда гигантская конкуренция. Люди, окончив институт, курсы, открывают сайт с вакансиями — и везде нужны специалисты с опытом. Из серии: нам нужны сотрудники до 25 лет с 30-летним стажем. А что делать, если его нет или мало, а знакомы, которые помогли бы с устройством на работу нет? Может быть «накручивать» опыт в резюме?

Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?
Обзоры для бухгалтера

Практикум для бухгалтера: последние изменения в законодательстве 2023 и как применять их в работе. ЕНС, воинский учет, поправки в НК, проверки, замена справке 182н, дивиденды

Подборки по самым важным последним изменениям. Каждый день «Клерк» выпускает особый контент — разборы. Это видео (мини-курсы) и текстовые материалы, в которых разбираем последние изменения, практические вопросы учета, объясняем понятным языком, как применять в работе самые сложные ФЗ и положения НК. Помогаем бухгалтерам стать профессиональнее и не тратить время на копание в нормативке.

Практикум для бухгалтера: последние изменения в законодательстве 2023 и как применять их в работе. ЕНС, воинский учет, поправки в НК, проверки, замена справке 182н, дивиденды

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
НДФЛ

Как изменятся ставки НДФЛ для уехавших за границу работников и исполнителей

В конце июля Президент подписал закон, который вносит глобальные изменения в НК. Одно из них — фиксированные ставки по НДФЛ для дистанционных работников и исполнителей. Разберем подробнее, как изменится порядок расчета НДФЛ за указанных лиц, и когда нововведения вступят в силу.

Как изменятся ставки НДФЛ для уехавших за границу работников и исполнителей

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ВЭД

Альтернативные валюты 2023: зачем переходить на новые варианты расчетов

Расчеты в альтернативных валютах между российскими компаниями и иностранными контрагентами за последний год выросли кратно. Эксперты оценили накопленный опыт расчетов и спрогнозировали перспективы.

Альтернативные валюты 2023: зачем переходить на новые варианты расчетов
Читать еще