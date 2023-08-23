Новые правила: как определить доход дистанционных работников в 2024 году

В 2023 году, если дистанционный работник временно проживает за границей, его зарплата относится к доходам от источников за пределами РФ до той поры, пока у него сохраняется статус налогового резидента РФ.

Немало российских компании сейчас имеет заключенные трудовые договоры с работниками, фактически проживающим за границей. Бухгалтеры не озадачиваются вопросом сохранения или потери такими работниками налогового резидентства РФ и удерживают НДФЛ при выплате им заработной платы. Чаще всего, по обычной ставке 13%.

С 2024 года, эта практика узаконена. Налоговый статус россиянина перестает иметь значение при решении вопроса об уплате НДФЛ российской компанией, которая выплачивает ему зарплату.

С 2024 вступает в силу новая редакции статьи 208 НК, которая скорректирована по поправкам закона от 31.07.2023 №389-ФЗ. Доходами работников от источников в РФ будут считаться, в том числе заработная плата и иные вознаграждения, выплаченные по трудовым договорам дистанционным работникам, выехавшим за рубеж, российской организацией или обособленным подразделением иностранной фирмы, которая зарегистрирована с российской налоговой.

На договоры, заключенные работниками с обособленными подразделениями российских компаний, зарегистрированными за пределами нашей страны, изменения не распространяются.

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Ставка НДФЛ для удаленных работников

Для работников, которые уехали за рубеж и продолжают работать в российских компаниях дистанционно, ставка НДФЛ составляет 13% или 15% с доходов свыше 5 млн руб. в год.

Ставка применима как к зарплате, выплаченной по трудовым договорам, так и к вознаграждениям, выплаченным работникам по гражданско-правовым договорам на оказание услуг, выполнение работ.