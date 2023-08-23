Снятие с воинского учета по возрасту: как не пропустить сроки и оформить все правильно

Когда необходимо осуществить снятие с воинского учета
В соответствии с нормами закона «О воинской обязанности» от 28.03.1998 № 53-ФЗ (далее — закон № 53-ФЗ) в его последней редакции от 24.09.2022 г. основными причинами для снятия с учета являются:
смена адреса проживания (пребывания) на срок от 3 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);
выезд за пределы РФ на период от 6 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);
достижение установленного законодательством предельного возраста (ст. 53 закона № 53-ФЗ).
Несмотря на обстоятельства, которые привели к снятию с учета, важным является корректное отражение данной операции в воинском учете организации.
Рассмотрим порядок снятия с воинского учета по возрасту.
Порядок снятия с воинского учета по возрасту
Ст. 53 закона № 53-ФЗ установлен предельный срок пребывания граждан РФ в рядах военнообязанных:
Составы запаса (воинские звания)
Возраст граждан, пребывающих в запасе
1 разряд
2 разряд
3 разряд
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 01.01.2024
До 35 лет
До 45 лет
До 50 лет
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы с 01.01.2024*
До 40 лет
До 50 лет
До 55 лет
Младшие офицеры
До 50 лет
До 55 лет
До 60 лет
Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга
До 55 лет
До 60 лет
До 65 лет
Полковники, капитаны 1 ранга
До 60 лет
До 65 лет
—
Высшие офицеры
До 65 лет
До 70 лет
—
*До 2028 года будет идти переходный период:
Год, в котором гражданин достигнет 50 лет
Предельный возраст пребывания в запасе
2024
51 год
2025
52 года
2026
53 года
2027
54 года
Тех лиц, кого успели перевести в отставку до 01.01.2024, снова зачислять в запас по общему правилу не понадобится.
Однако, они будут вправе сами изъявить такое желание и подать соответствующее заявление. В этом случае течение срока военной обязанности надо возобновить с учетом новых правил.
Разряд военнообязанного указан в военном билете. Как правило, 1 разряд у тех, кто прошел как минимум 1 год срочной службы. Также 1 разряд имеют участники боевых действий. Если же гражданин не служил в армии, то его разряд — 2. У женщин в запасе по общему правилу разряд 3.
Согласно таблице возрастов граждан, пребывающих в запасе, и подлежащих снятию с воинского учета в связи с достижением предельного возраста, утв. Генштабом вооруженных сил 11.07.2017, в 2023 году подлежат снятию с учета мужчины:
Звание
2023
Год рождения
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы
1973
Младшие офицеры
1963
Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга
1958
Полковники, капитаны 1 ранга
1958
Высшие офицеры
1953
Военнослужащие женщины, подлежащие снятию с учета по возрасту в 2023 году
Звание
2023
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы, майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга
1978
Офицеры
1973
Снятие с учета лица, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически с момента наступления предельного возраста. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой о снятии с воинского учета.
Такая запись делается в военном билете, в разделе «Отметки об освобождении от воинской обязанности», в военкомате при личном присутствии гражданина. После этого военный билет с соответствующей отметкой передается сотруднику организации, ответственному за воинский учет.
В карточках тех, кто снят с воинского учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе или признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья, заполняется реквизит «Отметка о снятии с воинского учета».
Такие карточки хранятся отдельно до проведения очередной сверки с военкоматом (органом местного самоуправления). После сверки карточки уничтожаются, и об этом составляется соответствующий акт (п. 35 Инструкции по воинскому учету).
Итоги
Ведение личных карточек сотрудников сопровождается периодическими изменениями, дополнениями и прочими действиями, которые обеспечивают актуальность сведений о каждом из них.
Внесение сведений в личные карточки военнообязанных лиц — неотъемлемая часть организации воинского учета у работодателя, за ошибки в котором возможна административная ответственность.