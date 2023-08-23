Воинский учет

Снятие с воинского учета по возрасту: как не пропустить сроки и оформить все правильно

Снятие с воинского учета по возрасту и состоянию здоровья — самые распространенные причины, по которым военнообязанные граждане могут быть исключены из рядов запаса. При этом важно учитывать, что для ряда воинских званий с 2024 года сроки пребывания в запасе продлены. На что необходимо обратить внимание организациям при отражении данных изменений в рамках воинского учета, а также каков порядок документооборота, расскажем в нашей статье.

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Снятие с воинского учета по возрасту: как не пропустить сроки и оформить все правильно
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда необходимо осуществить снятие с воинского учета

В соответствии с нормами закона «О воинской обязанности» от 28.03.1998 № 53-ФЗ (далее — закон № 53-ФЗ) в его последней редакции от 24.09.2022 г. основными причинами для снятия с учета являются:

  • смена адреса проживания (пребывания) на срок от 3 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);

  • выезд за пределы РФ на период от 6 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);

  • достижение установленного законодательством предельного возраста (ст. 53 закона № 53-ФЗ).

Несмотря на обстоятельства, которые привели к снятию с учета, важным является корректное отражение данной операции в воинском учете организации.

Рассмотрим порядок снятия с воинского учета по возрасту.

Порядок снятия с воинского учета по возрасту

Ст. 53 закона № 53-ФЗ установлен предельный срок пребывания граждан РФ в рядах военнообязанных:

Составы запаса (воинские звания)

Возраст граждан, пребывающих в запасе

1 разряд

2 разряд

3 разряд

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 01.01.2024

До 35 лет

До 45 лет

До 50 лет

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы с 01.01.2024*

До 40 лет

До 50 лет

До 55 лет

Младшие офицеры

До 50 лет

До 55 лет

До 60 лет

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга

До 55 лет

До 60 лет

До 65 лет

Полковники, капитаны 1 ранга

До 60 лет

До 65 лет

Высшие офицеры

До 65 лет

До 70 лет

*До 2028 года будет идти переходный период:

Год, в котором гражданин достигнет 50 лет

Предельный возраст пребывания в запасе

2024

51 год

2025

52 года

2026

53 года

2027

54 года

Тех лиц, кого успели перевести в отставку до 01.01.2024, снова зачислять в запас по общему правилу не понадобится.

Однако, они будут вправе сами изъявить такое желание и подать соответствующее заявление. В этом случае течение срока военной обязанности надо возобновить с учетом новых правил.

Разряд военнообязанного указан в военном билете. Как правило, 1 разряд у тех, кто прошел как минимум 1 год срочной службы. Также 1 разряд имеют участники боевых действий. Если же гражданин не служил в армии, то его разряд — 2. У женщин в запасе по общему правилу разряд 3.

Согласно таблице возрастов граждан, пребывающих в запасе, и подлежащих снятию с воинского учета в связи с достижением предельного возраста, утв. Генштабом вооруженных сил 11.07.2017, в 2023 году подлежат снятию с учета мужчины: 

Звание

2023

Год рождения

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы

1973

Младшие офицеры

1963

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга

1958

Полковники, капитаны 1 ранга

1958

Высшие офицеры

1953

Военнослужащие женщины, подлежащие снятию с учета по возрасту в 2023 году

Звание

2023

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы, майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга

1978

Офицеры

1973

Снятие с учета лица, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически с момента наступления предельного возраста. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой о снятии с воинского учета

Такая запись делается в военном билете, в разделе «Отметки об освобождении от воинской обязанности», в военкомате при личном присутствии гражданина. После этого военный билет с соответствующей отметкой передается сотруднику организации, ответственному за воинский учет.

В карточках тех, кто снят с воинского учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе или признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья, заполняется реквизит «Отметка о снятии с воинского учета».

Такие карточки хранятся отдельно до проведения очередной сверки с военкоматом (органом местного самоуправления). После сверки карточки уничтожаются, и об этом составляется соответствующий акт (п. 35 Инструкции по воинскому учету).

Итоги

Ведение личных карточек сотрудников сопровождается периодическими изменениями, дополнениями и прочими действиями, которые обеспечивают актуальность сведений о каждом из них.

Внесение сведений в личные карточки военнообязанных лиц — неотъемлемая часть организации воинского учета у работодателя, за ошибки в котором возможна административная ответственность.

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