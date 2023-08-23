Снятие с воинского учета по возрасту: как не пропустить сроки и оформить все правильно

Когда необходимо осуществить снятие с воинского учета

В соответствии с нормами закона «О воинской обязанности» от 28.03.1998 № 53-ФЗ (далее — закон № 53-ФЗ) в его последней редакции от 24.09.2022 г. основными причинами для снятия с учета являются:

смена адреса проживания (пребывания) на срок от 3 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);

выезд за пределы РФ на период от 6 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);

достижение установленного законодательством предельного возраста (ст. 53 закона № 53-ФЗ).

Несмотря на обстоятельства, которые привели к снятию с учета, важным является корректное отражение данной операции в воинском учете организации.

Рассмотрим порядок снятия с воинского учета по возрасту.

Порядок снятия с воинского учета по возрасту

Ст. 53 закона № 53-ФЗ установлен предельный срок пребывания граждан РФ в рядах военнообязанных:

Составы запаса (воинские звания) Возраст граждан, пребывающих в запасе 1 разряд 2 разряд 3 разряд Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 01.01.2024 До 35 лет До 45 лет До 50 лет Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы с 01.01.2024* До 40 лет До 50 лет До 55 лет Младшие офицеры До 50 лет До 55 лет До 60 лет Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга До 55 лет До 60 лет До 65 лет Полковники, капитаны 1 ранга До 60 лет До 65 лет — Высшие офицеры До 65 лет До 70 лет —

*До 2028 года будет идти переходный период:

Год, в котором гражданин достигнет 50 лет Предельный возраст пребывания в запасе 2024 51 год 2025 52 года 2026 53 года 2027 54 года

Тех лиц, кого успели перевести в отставку до 01.01.2024, снова зачислять в запас по общему правилу не понадобится.

Однако, они будут вправе сами изъявить такое желание и подать соответствующее заявление. В этом случае течение срока военной обязанности надо возобновить с учетом новых правил.

Разряд военнообязанного указан в военном билете. Как правило, 1 разряд у тех, кто прошел как минимум 1 год срочной службы. Также 1 разряд имеют участники боевых действий. Если же гражданин не служил в армии, то его разряд — 2. У женщин в запасе по общему правилу разряд 3.

Согласно таблице возрастов граждан, пребывающих в запасе, и подлежащих снятию с воинского учета в связи с достижением предельного возраста, утв. Генштабом вооруженных сил 11.07.2017, в 2023 году подлежат снятию с учета мужчины:

Звание 2023 Год рождения Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы 1973 Младшие офицеры 1963 Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга 1958 Полковники, капитаны 1 ранга 1958 Высшие офицеры 1953

Военнослужащие женщины, подлежащие снятию с учета по возрасту в 2023 году

Звание 2023 Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы, майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга 1978 Офицеры 1973

Снятие с учета лица, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически с момента наступления предельного возраста. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой о снятии с воинского учета.

Такая запись делается в военном билете, в разделе «Отметки об освобождении от воинской обязанности», в военкомате при личном присутствии гражданина. После этого военный билет с соответствующей отметкой передается сотруднику организации, ответственному за воинский учет.

В карточках тех, кто снят с воинского учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе или признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья, заполняется реквизит «Отметка о снятии с воинского учета».

Такие карточки хранятся отдельно до проведения очередной сверки с военкоматом (органом местного самоуправления). После сверки карточки уничтожаются, и об этом составляется соответствующий акт (п. 35 Инструкции по воинскому учету).

Итоги

Ведение личных карточек сотрудников сопровождается периодическими изменениями, дополнениями и прочими действиями, которые обеспечивают актуальность сведений о каждом из них.

Внесение сведений в личные карточки военнообязанных лиц — неотъемлемая часть организации воинского учета у работодателя, за ошибки в котором возможна административная ответственность.